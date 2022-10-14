Серия Гран-при по фигурному катанию 2022/2023: участники, расписание и правила

Серия Гран-при ISU по фигурному катанию — это ежегодная серия из шести турниров и финала, к участию в которой приглашаются сильнейшие фигуристы мира. В 2022 году серия Гран-при ISU стартует 21 октября на этапе в Норвуде, США, а закончится финалом в итальянском Турине, который пройдет 8–11 декабря. Примечательно, что именно Турин принимал финал Гран-при в 2019 году, победители которого до сих пор являются действующими чемпионами серии — два прошлых года из-за пандемии коронавирусной инфекции финал не проводился.

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Olympics рассказывает все самое главное о серии в сезоне 2022/2023. Листайте ниже, чтобы найти информацию о критериях отбора, призовом фонде, а также полный список участников всех этапов серии.

Расписание серии Гран-при ISU 2022/2023

🇺🇸 1-й этап, 21–23 октября . Норвуд, США

. Норвуд, США 🇨🇦 2-й этап, 28–30 октября . Миссисога, Канада

. Миссисога, Канада 🇫🇷 3-й этап, 4–6 ноября. Анже, Франция

Анже, Франция 🇬🇧 4-й этап, 11–13 ноября . Шеффилд, Великобритания

. Шеффилд, Великобритания 🇯🇵 5-й этап, 18–20 ноября . Саппоро, Япония

. Саппоро, Япония 🇫🇮 6-й этап, 5–8 октября. Эспоо, Финляндия

Эспоо, Финляндия 🇮🇹 Финал, 8–11 декабря. Турин, Италия

Критерии участия

Всего в серии в этом году будут соревноваться 48 одиночников, 47 одиночниц, 26 спортивных пар и 36 танцевальных дуэтов, представляющие 29 национальных федераций. Фигуристы приглашаются к участию в этапах по результатам прошлогоднего чемпионата мира:

Фигуристы, занявшие места с 1 по 6 в своих дисциплинах, получают приглашения на два этапа и будут «посеяны» — т.е. насколько это возможно они будут разведены по разным этапам.

Фигуристы, занявшие места с 7 по 12, тоже получат приглашения на два этапа.

Фигуристы, которые в сезоне 2021/2022 попали в топ-24 лучших оценок в своих дисциплинах, а также те, кто вошел в топ-24 на чемпионате мира — 2022, могут получить приглашение для участия в серии.

Также могут быть приглашены призеры юниорского чемпионата мира — 2022.

Кроме того для участия в серии фигуристы должны набрать минимальную квалификационную сумму баллов в сезоне 2021/2022 (прошлом) или 2022/2023 (текущем) на чемпионатах, проходящих под эгидой Международной федерации конькобежцев (ISU), на этапах серии Гран-при или на турнирах серии «ISU Челленджер». Исключение составляют фигуристы, получившие приглашение на домашний этап; фигуристы, ранее входившие в рейтинг ISU; и представители распавшихся спортивных пар или танцевальных дуэтов, входивших в рейтинг ISU, выступающие с новыми партнерами.

Минимальный порог общей суммы для участия в серии составляет ⅗ от самой высокой суммы, набранной на прошлогоднем чемпионате мира в этой дисциплине. Для сезона 2022/2023 года эти пороги такие:

Женщины: 141.65

Мужчины: 187.49

Пары: 132.65

Танцы на льду: 137.89.

В новом сезоне пороговые суммы рассчитывались по результатам действующих чемпионов мира — Каори Сакомото (женщины), Семы Уно (мужчины), Алексы Книрим — Брэндона Фрэйзера (спортивные пары), Габриэлы Пападакис — Гийома Сизерона (танцы на льду).

В связи с конфликтом в Украине представители Федерации фигурного катания на коньках России и Союза конькобежцев Белоруссии на неопределенный срок отстранены от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой ISU.

Схема турнира и правила начисления очков

Всего проводится шесть этапов. На каждом этапе могут выступить не больше 12 мужчин, 12 женщины, 8 спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов. На одном этапе в каждой дисциплине от одной страны может выступить только три участника.

На основании занятых мест, фигуристы получают баллы. Шесть лучших представителей в каждой дисциплине по сумме баллов выходят в финал серии, где и определяется победитель.

1-е место — 15 очков

2-е место — 13 очков

3-е место — 11 очков

4-е место — 9 очков

5-е место — 7 очков

6-е место — 5 очков

7-е место — 4 очка

8-е место — 3 очка

В случае ничьей — если по очкам в финал проходит больше шести участников в дисциплине — применяются дополнительные тай-брейки.

Призовой фонд

Фигуристы получают призовые и на этапах, и в финале. Если на этапах в «призы» попадают только 1–5 места, то в финале вознаграждаются все шесть участников в каждой дисциплине. Призовой фонд этапов следующий:

1-е место — 18 000 долларов

— 18 000 долларов 2-е место — 13 000 долларов

— 13 000 долларов 3-е место — 9000 долларов

— 9000 долларов 4-е место — 3000 долларов

— 3000 долларов 5-е место — 2000 долларов

Участники серии Гран-при ISU 2022/2023

🇺🇸 1-й этап, 21–23 октября. Норвуд, США

Женщины : И Чжу (Китай), Марилена Китромилис (Кипр), Николь Шотт (Германия), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Ен Джон Пак (Южная Корея), Асун Юн (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Изабо Левито (США) + 1 квота страны-хозяйки (США).

: И Чжу (Китай), Марилена Китромилис (Кипр), Николь Шотт (Германия), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Ен Джон Пак (Южная Корея), Асун Юн (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Изабо Левито (США) + 1 квота страны-хозяйки (США). Мужчины : Брендан Керри (Австралия), Уэсли Чу (Канада), Роман Садовский (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма (Япония), Сена Мияке (Япония), Джунхван Чха (Южная Корея), Донован Каррильо (Мексика), Лиам Капейкис (США), Илья Малинин (США) + 1 квота страны-хозяйки (США).

: Брендан Керри (Австралия), Уэсли Чу (Канада), Роман Садовский (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма (Япония), Сена Мияке (Япония), Джунхван Чха (Южная Корея), Донован Каррильо (Мексика), Лиам Капейкис (США), Илья Малинин (США) + 1 квота страны-хозяйки (США). Спортивные пары : Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды), Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция), София Голиченко — Артем Даренский (Украина), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) + 1 квота страны-хозяйки (США).

: Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды), Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция), София Голиченко — Артем Даренский (Украина), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) + 1 квота страны-хозяйки (США). Танцевальные дуэты: Мари-Жад Лорьо — Роман Ле Гак (Канада), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Канада), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Александра Назарова — Максим Никитин (Украина), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) + 1 квота страны-хозяйки (США).

🇨🇦 2-й этап, 28–30 октября. Миссисога, Канада

Женщины : Екатерина Рябова (Азербайджан), Габриэль Дэйлман (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Элишка Бржезинова (Чехия), Нина Петрыкина (Эстония), Вакаба Хигути (Япония), Рика Кихира (Япония), Юхана Йокои (Япония), Ын Су Лим (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Линдси Торнгрен (США).

: Екатерина Рябова (Азербайджан), Габриэль Дэйлман (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Элишка Бржезинова (Чехия), Нина Петрыкина (Эстония), Вакаба Хигути (Япония), Рика Кихира (Япония), Юхана Йокои (Япония), Ын Су Лим (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Линдси Торнгрен (США). Мужчины : Стивен Гоголев (Канада), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Боян Цзинь (Китай), Александр Селевко (Эстония), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Сема Уно (Япония), Денис Васильев (Латвия), Лукас Бричги (Швейцария), Джимми Ма (США), Камден Пулкинен (США).

: Стивен Гоголев (Канада), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Боян Цзинь (Китай), Александр Селевко (Эстония), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Сема Уно (Япония), Денис Васильев (Латвия), Лукас Бричги (Швейцария), Джимми Ма (США), Камден Пулкинен (США). Спортивные пары : Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Елизавета Жукова — Мартин Бидарж (Чехия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония), Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США), Кэти Макбет — Натан Бартоломей (США) + 1 квота страны-хозяйки (Канада).

: Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Елизавета Жукова — Мартин Бидарж (Чехия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония), Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США), Кэти Макбет — Натан Бартоломей (США) + 1 квота страны-хозяйки (Канада). Танцевальные дуэты: Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Мика Макита — Тайлер Гунара (Канада), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония), Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США), Молли Чесанек — Егор Егоров (США), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).

🇫🇷 3-й этап, 4–6 ноября. Анже, Франция

Женщины : Ольга Микутина (Австрия), Луна Хендрикс (Бельгия), Майя Маццара (Франция), Леа Серна (Франция), Мана Кавабэ (Япония), Рино Мацуике (Япония), Рион Сумиеси (Япония), Елим Ким (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Линдсай ван Цундерт (Нидерланды), Одри Шин (США) + 1 квота страны-хозяйки (Франция).

: Ольга Микутина (Австрия), Луна Хендрикс (Бельгия), Майя Маццара (Франция), Леа Серна (Франция), Мана Кавабэ (Япония), Рино Мацуике (Япония), Рион Сумиеси (Япония), Елим Ким (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Линдсай ван Цундерт (Нидерланды), Одри Шин (США) + 1 квота страны-хозяйки (Франция). Мужчины : Уэсли Чу (Канада), Георгий Рештенко (Чехия), Михаил Селевко (Эстония), Кевин Эймоз (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Юма Кагияма (Япония), Кадзуки Томоно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Си Хен Ли (Южная Корея), Иван Шмуратко (Украина) + 1 квота страны-хозяйки (Франция).

: Уэсли Чу (Канада), Георгий Рештенко (Чехия), Михаил Селевко (Эстония), Кевин Эймоз (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Юма Кагияма (Япония), Кадзуки Томоно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Си Хен Ли (Южная Корея), Иван Шмуратко (Украина) + 1 квота страны-хозяйки (Франция). Спортивные пары : Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Осеан Пьега — Денис Стрекалин (Франция), Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) + 1 квота страны-хозяйки (Франция).

: Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Осеан Пьега — Денис Стрекалин (Франция), Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) + 1 квота страны-хозяйки (Франция). Танцевальные дуэты: Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Молли Ланаган — Дмитрий Разгуляев (Канада), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Канада), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Александра Назарова — Максим Никитин (Украина), Ева Пейт — Логан Бай (США), Катарина Вулфкостин — Джеффри Чен (США) + 1 квота страны-хозяйки (Франция).

🇬🇧 4-й этап, 11–13 ноября. Шеффилд, Великобритания

Женщины : Нина Пинццароне (Бельгия), Наташа Маккей (Великобритания), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Юлия Заутер (Румыния), Алексия Паганини (Швейцария), Габриэлла Иззо (США), Изабо Левито (США), Брэди Теннелл (США).

: Нина Пинццароне (Бельгия), Наташа Маккей (Великобритания), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Юлия Заутер (Румыния), Алексия Паганини (Швейцария), Габриэлла Иззо (США), Изабо Левито (США), Брэди Теннелл (США). Мужчины : Владимир Литвинцев (Азербайджан), Кори Чирчелли (Канада), Роман Садовский (Канада), Грэм Ньюберри (Великобритания), Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Сюн Сато (Япония), Коширо Симада (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Денис Васильев (Латвия), Джимми Ма (США) + 1 квота страны-хозяйки (Великобритания).

: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Кори Чирчелли (Канада), Роман Садовский (Канада), Грэм Ньюберри (Великобритания), Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Сюн Сато (Япония), Коширо Симада (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Денис Васильев (Латвия), Джимми Ма (США) + 1 квота страны-хозяйки (Великобритания). Спортивные пары : Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Анастасия Вайпан-Лоу — Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Кэти Макбет — Натан Бартоломей (США).

: Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Анастасия Вайпан-Лоу — Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Кэти Макбет — Натан Бартоломей (США). Танцевальные дуэты: Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Хейли Сейлз — Николас Вамстикер (Канада), Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Мария Голубцова — Кирилл Белобров (Украина), Уна Браун — Гейдж Браун (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).

🇯🇵 5-й этап, 18–20 ноября. Саппоро, Япония

Мужчины : Маурицио Зандрон (Австрия), Стивен Гоголев (Канада), Боян Цзинь (Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Габриеле Франджипани (Италия), Маттео Риццо (Италия), Кадзуки Томоно (Япония), Сема Уно (Япония), Джунхван Чха (Южная Корея), Томоки Хиватаси (США) + 1 квота страны-хозяйки (Япония).

: Маурицио Зандрон (Австрия), Стивен Гоголев (Канада), Боян Цзинь (Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Габриеле Франджипани (Италия), Маттео Риццо (Италия), Кадзуки Томоно (Япония), Сема Уно (Япония), Джунхван Чха (Южная Корея), Томоки Хиватаси (США) + 1 квота страны-хозяйки (Япония). Женщины : Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Нина Петрыкина (Эстония), Вакаба Хигути (Япония), Каори Сакамото (Япония), Со Ен Джи (Южная Корея), Елим Ким (Южная Корея), Со Ен Ви (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Эмбер Гленн (США), Одри Шин (США) + 1 квота страны-хозяйки (Япония).

: Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Нина Петрыкина (Эстония), Вакаба Хигути (Япония), Каори Сакамото (Япония), Со Ен Джи (Южная Корея), Елим Ким (Южная Корея), Со Ен Ви (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Эмбер Гленн (США), Одри Шин (США) + 1 квота страны-хозяйки (Япония). Спортивные пары : Мария Чернышова — Харли Уиндзор (Австралия), Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада), Елизавета Жукова — Мартин Бидарж (Чехия), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония), Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США).

: Мария Чернышова — Харли Уиндзор (Австралия), Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада), Елизавета Жукова — Мартин Бидарж (Чехия), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония), Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США). Танцевальные дуэты: Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Катарина Вулфкостин — Джеффри Чен (США) + 1 квота страны-хозяйки (Япония).

🇫🇮 6-й этап, 5–8 октября. Эспоо, Финляндия

Женщины : Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Линнеа Седер (Финляндия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Енни Сааринен (Финляндия), Анастасия Губанова (Грузия), Мана Кавабэ (Япония), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Брэди Теннелл (США), Линдси Торнгрен (США).

: Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Линнеа Седер (Финляндия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Енни Сааринен (Финляндия), Анастасия Губанова (Грузия), Мана Кавабэ (Япония), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Брэди Теннелл (США), Линдси Торнгрен (США). Мужчины : Киган Мессинг (Канада), Арлет Леванди (Эстония), Валттер Виртанен (Финляндия), Кевин Эймоз (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Лукас Цуеси Хонда (Япония), Сюн Сато (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Николай Майоров (Швеция), Илья Малинин (США), Камден Пулкинен (США).

: Киган Мессинг (Канада), Арлет Леванди (Эстония), Валттер Виртанен (Финляндия), Кевин Эймоз (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Лукас Цуеси Хонда (Япония), Сюн Сато (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Николай Майоров (Швеция), Илья Малинин (США), Камден Пулкинен (США). Спортивные пары: Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды), Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США).

Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды), Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США). Танцевальные дуэты: Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция), Уна Браун — Гейдж Браун (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США).

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