Этап Гран-при по фигурному катанию во Франции 2022: расписание, участники, трансляция

4–6 ноября в Анже (Франция) пройдет третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. Среди участников этапа действующая вице-чемпионка мира Луна Хендрикс (Бельгия) и двукратные бронзовые медалисты чемпионатов Европы в танцах на льду Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

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Olympics рассказывает все самое важное о третьем этапе серии.

В женском одиночном катании фавориткой является бельгийка Луна Хендрикс — она имеет все шансы стать первой фигуристкой в истории своей страны, выигравшей этап серии Гран-при. Ее главные конкурентки — представительницы Южной Кореи: действующая вице-чемпионка четырех континентов Хэ Ин Ли и бронзовая медалистка четырех континентов — 2022 Елим Ким. Не сдастся без борьбы и Мана Кавабэ (Япония) — обладательница серебряной медали этапа Гран-при прошлого сезона.

В мужском одиночном катании прежде всего будем следить за действующим вице-чемпионом четырех континентов Кадзуки Томоно (Япония). Среди фаворитов этапа также Адам Сяо Хим Фа (Франция), Сота Ямамото (Япония) и Ли Сихен (Южная Корея).

В соревнованиях спортивных пар серебряные призеры «Скейт Америка» этого года Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) попытаются закрепить свой успех и обеспечить себе путевку в финал серии, который пройдет 8-11 декабря в Турине (Италия). Конкурировать с ними будут действующие чемпионы мира среди юниоров Карина Сафина — Лука Берулава.

В танцах на льду дважды бронзовые медалисты чемпионатов Европы в танцах на льду Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) будут стремиться поднять на верхнюю ступеньку пьедестала.

За кем следить?

Полные списки участников здесь.

Мужчины: Кадзуки Томоно (Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ли Сихен (Южная Корея).

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Елим Ким (Южная Корея)

Танцы на льду: Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия)

Пары: Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), арина Сафина — Лука Берулава (Грузия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).

Расписание и трансляции

Трансляция соревнований доступна на ютуб-канале Международного союза конькобежцев.

Время указано московское (GMT +3).

4 ноября (пятница)

15:00 Женщины, короткая программа

Женщины, короткая программа 17:00 Танцы на льду, ритм-танец

Танцы на льду, ритм-танец 18:45 Мужчины, короткая программа

Мужчины, короткая программа 20:45 Пары, короткая программа

5 ноября (суббота)

15:00 Женщины, произвольная программа

Женщины, произвольная программа 17:10 Танцы на льду, произвольный танец

Танцы на льду, произвольный танец 19:00 Мужчины, произвольная программа

Мужчины, произвольная программа 21:10 Пары, произвольная программа

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры