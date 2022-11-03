Этап Гран-при по фигурному катанию во Франции 2022: расписание, участники, трансляция

4–6 ноября в Анже (Франция) пройдет третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. Среди участников этапа действующая вице-чемпионка мира Луна Хендрикс (Бельгия) и двукратные бронзовые медалисты чемпионатов Европы в танцах на льду Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
ПО ТЕМЕ:
- Рейтинг, очки и финалисты. Результаты серии Гран-при по фигурному катанию 2022/2023
- Серия Гран-при по фигурному катанию 2022/2023: участники, расписание и правила
Olympics рассказывает все самое важное о третьем этапе серии.
В женском одиночном катании фавориткой является бельгийка Луна Хендрикс — она имеет все шансы стать первой фигуристкой в истории своей страны, выигравшей этап серии Гран-при. Ее главные конкурентки — представительницы Южной Кореи: действующая вице-чемпионка четырех континентов Хэ Ин Ли и бронзовая медалистка четырех континентов — 2022 Елим Ким. Не сдастся без борьбы и Мана Кавабэ (Япония) — обладательница серебряной медали этапа Гран-при прошлого сезона.
В мужском одиночном катании прежде всего будем следить за действующим вице-чемпионом четырех континентов Кадзуки Томоно (Япония). Среди фаворитов этапа также Адам Сяо Хим Фа (Франция), Сота Ямамото (Япония) и Ли Сихен (Южная Корея).
В соревнованиях спортивных пар серебряные призеры «Скейт Америка» этого года Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) попытаются закрепить свой успех и обеспечить себе путевку в финал серии, который пройдет 8-11 декабря в Турине (Италия). Конкурировать с ними будут действующие чемпионы мира среди юниоров Карина Сафина — Лука Берулава.
В танцах на льду дважды бронзовые медалисты чемпионатов Европы в танцах на льду Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) будут стремиться поднять на верхнюю ступеньку пьедестала.
За кем следить?
Полные списки участников здесь.
Мужчины: Кадзуки Томоно (Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ли Сихен (Южная Корея).
Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Елим Ким (Южная Корея)
Танцы на льду: Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия)
Пары: Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), арина Сафина — Лука Берулава (Грузия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).
Расписание и трансляции
Трансляция соревнований доступна на ютуб-канале Международного союза конькобежцев.
Время указано московское (GMT +3).
4 ноября (пятница)
- 15:00 Женщины, короткая программа
- 17:00 Танцы на льду, ритм-танец
- 18:45 Мужчины, короткая программа
- 20:45 Пары, короткая программа
5 ноября (суббота)
- 15:00 Женщины, произвольная программа
- 17:10 Танцы на льду, произвольный танец
- 19:00 Мужчины, произвольная программа
- 21:10 Пары, произвольная программа