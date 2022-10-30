Итоги этапа Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада» 2022: японцы Уно, Ватанабэ и Миура — Кихара с золотом. Гиллес — Пуарье выигрывают домашний этап

28–30 октября в Миссиссоге (Канада) прошел второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Если на «Скейт Америка» триумф одержала сборная США, выиграв три вида из четырех, то в Канаде не было равных японцам. Действующий чемпион мира Сема Уно стал лучшим среди мужчин, Ринка Ватанабэ сенсационно выиграла соревнования среди женщин, а в парном катании ожидаемо первое место заняли действующие вице-чемпионы мира Рику Миура — Рюити Кихара. Соревновниях в танцах на льду выиграли фавориты этапа, представители хозяев Пайпер Гиллес — Пол Пуарье.

Полные результаты этапа, а также видео прокатов здесь.

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Женщины: золотой дебют Ватанабэ

На дебютном этапе серии Гран-при японка Ринка Ватанабэ занимала шестое место после короткой программы. Но благодаря своем прекрасному выступлению во второй соревновательный день Ринка выиграла золото. Свою программу Ватанабэ открыла тройным акселем. За произвольную программу Ринка набрала 134.32 балла, став первой с 197.59 балла. Ватанабэ сказала, что на домашнем этапе попробует исполнить два тройных акселя в своей произвольной программе.

Второе место заняла Старр Эндрюс (США) с 191.26 балла, поднявшись с пятого места в короткой программе. Третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ен с 190.15 балла.

Мужчины: Уно против Миуры

Действующий чемпион мира Сема Уно (Япония) реабилитировался после короткой программы, которую проиграл соотечественнику Као Миуре. На этом этапе Сема не смог показать идеальных прокатов, но этого хватило для победы. Двукратный призер Олимпийских игр получил 183.17 балла за произвольную программу и выиграл свое седьмое золото этапов Гран-при с 273.15 балла.

Миура не смог удержать лидерство после короткой программы, упав на четверном сальхове. Као стал вторым с суммой 265.29 балла. Для японца это уже вторая медаль Гран-при в этом сезоне — на этапе в США Миура тоже стал вторым. 26 баллов в рейтинге — серьезная заявка на попадание в финал серии. Тройку замкнул Маттео Риццо (Италия) с 251.03 балла.

Пары и танцы на льду: первая медаль Японии и победа хозяев

В соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду обошлось без неожиданностей — и там, и там выиграли фавориты этапа.

Спортивная пара Рику Миура — Рюити Кихара принесла своей стране первую золотую медаль этапов серии Гран-при в этом виде — японский дуэт выиграл оба сегмента и стал первым с 212.02 балла. Вторыми стали Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США) с 186.48 балла. Третьи — пара из Италии Сара Конти — Никколо Макии с 186.18 балла.

В танцах на льду единственные медали выиграли хозяева этапа: золото у канадцев Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (215.7 балла), бронза у Маржори Лажуа — Закари Лага (195.49 балла). Вторыми стали британцы Лайла Фир — Льюис Гибсон с 209.18 балла.

Третий этап серии Гран-при пройдет 4-6 ноября в Анже (Франция).

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