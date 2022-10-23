Итоги этапа Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Америка» 2022: Сакамото и Малинин открывают сезон золотом

21–23 октября в Норвуде (США) прошел первый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Хозяева этапа выиграли ровно половину медалей, включая три золотых — Илья Малинин среди одиночников, Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер среди спортивных пар и Мэдисон Чок — Эван Бейтс в танцах на льду. В женском одиночном катании лучшей стала представительница Японии — действующая чемпионка мира Каори Сакамото.

Полные результаты этапа, а также видео прокатов здесь.

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Мужчины: Малинин выигрывает с четверным акселем

Илья Малинин (США) в короткой программе не справился с четверными прыжками и занимал только четвертую строчку перед вторым днем соревнований с 86.08 балла. Однако «бог четверных», как он называет себя в соцсетях, реабилитировался в произвольной программе, открыв ее великолепно исполненным четверным акселем. Только за этот прыжок Малинин получил 16.61 балла из своей солидной суммы 194.29 — его лучший результат в карьере. Малинин упал на каскаде с четверным лутцем, но это не помешало ему остаться в лидерах. Также Илья стал единственным фигуристом этапа, набравшим более 100 баллов за технику. С суммой 280.37 Малин открыл серию победой. Вторым в соревнованиях мужчин стал японский фигурист Као Миура с суммой 273.19, на третьей строчке представитель Южной Кореи Джунхван Чха с 264.05 балла.

Малинин прокомментировал свой прокат:

«Я просто доверился тому, что я тренировал, и все получилось. Для меня было важно забыть, что я сделал вчера [в короткой программе] и просто сфокусироваться на произвольной. Я был очень хорошо готов к этому прокату и это придало мне уверенности, чтобы попробовать четверной аксель, и я смог! Я очень доволен тем, как я его приземлил. Теперь мне нужно лишь сохранить эту уверенность для каждого следующего старта».

Женщины: Левито делает громкую заявку, но Сакамото побеждает

В женском катании главная борьба развернулась между Каори Сакамото (Япония) — действующей чемпионкой мира — и Изабо Левито (США) — действующей чемпионкой мира среди юниоров. После короткой программы преимущество японки составляло меньше половины балла, но вот произвольную программу Сакамото выиграла с солидным запасом в 10 баллов. Итоговый результат 217.61 балла против 206.66 в пользу японской фигуристки. Третьей стала еще одна американка Эмбер Гленн с суммой 197.61 балла. Глен пыталась исполнить тройной аксель, однако прыжок вышел недокрученным.

Пары и танцы на льду: североамериканским дуэтам нет равных

Соревнования среди спортивных пар выиграли Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) с суммой 201.39. Действующие чемпионы мира заняли первое место в обоих компонентах программы. Серебро и бронза у канадских дуэтов: Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (197.89 балла) и Келли Энн Лорин — Лукас Этье (156.94).

В танцах на льду лучшими тоже стали хозяева этапа. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) на волосок обошли товарищей по сборной — дуэт Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер: 202.8 балла против 202.07. На третьем месте с серьезным отставанием канадский дуэт Мари-Жад Лорьо — Роман Ле Гак (178.3 балла).

Следующий этап серии пройдет в Канаде 28–30 октября.

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры