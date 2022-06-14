Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

Календарь главных соревнований по фигурному катанию сезона 2022/2023

Фигурное катание
Фото © © International Skating Union (ISU)

Olympics публикует календарь соревнований по фигурному катанию сезона 2022/2023. Мы включили в подборку главные международные соревнования, на которых мы непременно увидим лидеров мирового фигурного катания, а также восходящих звезд.

Ищите ниже расписание юниорской и взрослой серий Гран-при ISU, турниров серии Челленджер, а также главных стартов сезона — континентальных первенств и чемпионатов мира.

Полный календарь сезона на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в сезоне 2022/2023
Даты Название Место проведения
24–27 августа Юниоры. 1-й этап серии Гран-при ISU 🇫🇷 Куршевель, Франция
31 августа — 3 сентября Юниоры. 2-й этап серии Гран-при ISU 🇨🇿 Острава, Чехия
7–10 сентября Юниоры. 3-й этап серии Гран-при ISU 🇱🇻 Рига, Латвия
12–16 сентября Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Лейк-Плэсид 2022»		 🇺🇸 Лейк-Плэсид, США
15–18 сентября Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Бергамо 2022»		 🇮🇹 Бергамо, Италия
21–24 сентября Юниоры. 4-й этап серии Гран-при ISU 🇦🇲 Ереван, Армения
21–24 сентября Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Небельхорн Трофи 2022»		 🇩🇪 Оберстдорф, Германия
28 сентября — 1 октября Юниоры. 5-й этап серии Гран-при ISU 🇫🇷 Гренобль, Франция
29 сентября — 1 октября Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Мемориал Ондрея Непелы 2022»		 🇸🇰 Братислава, Словакия
5–8 октября Юниоры. 6-й этап серии Гран-при ISU 🇵🇱 Гданьск, Польша
5–9 октября Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Финляндия Трофи 2022»		 🇫🇮 Эспоо, Финляндия
12–15 октября Юниоры. 7-й этап серии Гран-при ISU 🇮🇹 Эгна, Италия
13–16 октября Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Будапешт Трофи 2022»		 🇭🇺 Будапешт, Венгрия
21–23 октября Взрослые. 1-й этап серии Гран-при ISU «Скейт Америка» 🇺🇸 Норвуд, США
26–29 октября Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Мемориал Дениса Тена 2022»		 🇰🇿 Нур-Султан, Казахстан
28–30 октября Взрослые. 2-й этап серии Гран-при ISU «Скейт Канада» 🇨🇦 Миссисауга, Канада
4–6 ноября Взрослые. 3-й этап серии Гран-при ISU «Гран-при Франции» 🇫🇷 Анже, Франция
9–13 ноября Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Айс Челлендж»		 🇦🇹 Грац, Австрия
11–13 ноября Взрослые. 4-й этап серии Гран-при ISU Будет объявлено позже
17–20 ноября Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Кубок Варшавы»		 🇵🇱 Варшава, Польша
18–20 ноября Взрослые. 5-й этап серии Гран-при ISU «NHK Трофи» 🇯🇵 Саппоро, Япония
25–27 ноября Взрослые. 6-й этап серии Гран-при ISU Будет объявлено позже
7–10 декабря Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Голден Спин Загреб»		 🇭🇷 Загреб, Хорватия
8–11 декабря Взрослые / Юниоры. Финал серии Гран-при ISU 🇮🇹 Турин, Италия
23–29 января Взрослые. Чемпионат Европы по фигурному катанию 🇫🇮 Эспоо, Финляндия
7–12 февраля Взрослые. Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию 🇦🇺 Сидней, Австралия
27 февраля — 5 марта Юниоры. Чемпионат мира 🇨🇦 Калгари, Канада
20–26 марта Взрослые. Чемпионат мира 🇯🇵 Саитама, Япония

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