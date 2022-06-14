Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

Olympics публикует календарь соревнований по фигурному катанию сезона 2022/2023. Мы включили в подборку главные международные соревнования, на которых мы непременно увидим лидеров мирового фигурного катания, а также восходящих звезд.
Ищите ниже расписание юниорской и взрослой серий Гран-при ISU, турниров серии Челленджер, а также главных стартов сезона — континентальных первенств и чемпионатов мира.
Полный календарь сезона на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
|Даты
|Название
|Место проведения
|24–27 августа
|Юниоры. 1-й этап серии Гран-при ISU
|🇫🇷 Куршевель, Франция
|31 августа — 3 сентября
|Юниоры. 2-й этап серии Гран-при ISU
|🇨🇿 Острава, Чехия
|7–10 сентября
|Юниоры. 3-й этап серии Гран-при ISU
|🇱🇻 Рига, Латвия
|12–16 сентября
|Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Лейк-Плэсид 2022»
|🇺🇸 Лейк-Плэсид, США
|15–18 сентября
|Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Бергамо 2022»
|🇮🇹 Бергамо, Италия
|21–24 сентября
|Юниоры. 4-й этап серии Гран-при ISU
|🇦🇲 Ереван, Армения
|21–24 сентября
|Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Небельхорн Трофи 2022»
|🇩🇪 Оберстдорф, Германия
|28 сентября — 1 октября
|Юниоры. 5-й этап серии Гран-при ISU
|🇫🇷 Гренобль, Франция
|29 сентября — 1 октября
|Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Мемориал Ондрея Непелы 2022»
|🇸🇰 Братислава, Словакия
|5–8 октября
|Юниоры. 6-й этап серии Гран-при ISU
|🇵🇱 Гданьск, Польша
|5–9 октября
|Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Финляндия Трофи 2022»
|🇫🇮 Эспоо, Финляндия
|12–15 октября
|Юниоры. 7-й этап серии Гран-при ISU
|🇮🇹 Эгна, Италия
|13–16 октября
|Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Будапешт Трофи 2022»
|🇭🇺 Будапешт, Венгрия
|21–23 октября
|Взрослые. 1-й этап серии Гран-при ISU «Скейт Америка»
|🇺🇸 Норвуд, США
|26–29 октября
|Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Мемориал Дениса Тена 2022»
|🇰🇿 Нур-Султан, Казахстан
|28–30 октября
|Взрослые. 2-й этап серии Гран-при ISU «Скейт Канада»
|🇨🇦 Миссисауга, Канада
|4–6 ноября
|Взрослые. 3-й этап серии Гран-при ISU «Гран-при Франции»
|🇫🇷 Анже, Франция
|9–13 ноября
|Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Айс Челлендж»
|🇦🇹 Грац, Австрия
|11–13 ноября
|Взрослые. 4-й этап серии Гран-при ISU
|Будет объявлено позже
|17–20 ноября
|Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Кубок Варшавы»
|🇵🇱 Варшава, Польша
|18–20 ноября
|Взрослые. 5-й этап серии Гран-при ISU «NHK Трофи»
|🇯🇵 Саппоро, Япония
|25–27 ноября
|Взрослые. 6-й этап серии Гран-при ISU
|Будет объявлено позже
|7–10 декабря
|Взрослые. Серия ISU Челленджер
«Голден Спин Загреб»
|🇭🇷 Загреб, Хорватия
|8–11 декабря
|Взрослые / Юниоры. Финал серии Гран-при ISU
|🇮🇹 Турин, Италия
|23–29 января
|Взрослые. Чемпионат Европы по фигурному катанию
|🇫🇮 Эспоо, Финляндия
|7–12 февраля
|Взрослые. Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию
|🇦🇺 Сидней, Австралия
|27 февраля — 5 марта
|Юниоры. Чемпионат мира
|🇨🇦 Калгари, Канада
|20–26 марта
|Взрослые. Чемпионат мира
|🇯🇵 Саитама, Япония