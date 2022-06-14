Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

Olympics публикует календарь соревнований по фигурному катанию сезона 2022/2023. Мы включили в подборку главные международные соревнования, на которых мы непременно увидим лидеров мирового фигурного катания, а также восходящих звезд.

Ищите ниже расписание юниорской и взрослой серий Гран-при ISU, турниров серии Челленджер, а также главных стартов сезона — континентальных первенств и чемпионатов мира.

Полный календарь сезона на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).