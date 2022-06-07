Фигурное катание. ISU поднимет возраст участия во взрослых соревнованиях до 17 лет

7 июня на конгрессе Международного союза конькобежцев было принято предложение о повышении минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях по фигурному катанию. Сезон 2022/2023 пройдет без изменений — во взрослый разряд смогут перейти фигуристы и фигуристки, которым исполнилось 15 лет до 1 июля 2022 года. В сезоне 2023/2024 минимальный возраст перехода составит 16 лет, и 17 лет — в сезоне 2024/2025 и последующих за ним. Таким образом на следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане Кортине в 2026 году, мы не увидим фигуристов младше 17 лет. Предложение было выдвинуто с мотивацией защитить физическое и психическое здоровье юных фигуристов, которые испытывают колоссальные физические и эмоциональные нагрузки при переходе на высший уровень международных соревнований.

За это предложение на конгрессе в Пхукете проголосовали 100 делегатов, 16 — против и двое воздержались. Это решение так же распространяется на другие дисциплины, находящиеся в ведомстве Международного союза конькобежцев — конькобежный спорт, шорт-трек и синхронное фигурное катание.