Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью: «Отличие Олимпийских игр от других турниров в степени влияния на людей во всем мире»

Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью в минувшем сезоне завоевали бронзовую медаль на Играх в Пекине, а также в составе сборной США стали обладателями олимпийской награды в командном турнире по фигурному катанию. Выступлением на чемпионате мира в Монпелье, принесших ему серебро, один из самых техничных дуэтов мира, представляющий знаменитую школу Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и Романа Агенауэра, завершил свои выступления в спорте. Фигуристы поделились с Olympics эмоциями, связанными с двумя самыми важными стартами года.

Olympics: Для вас Игры в Пекине были вторыми в карьере. Если сравнивать их с вашей первой Олимпиадой, то что можно сказать?

Мэдисон Хаббелл: Зак и я очень довольны этими Играми. Довольны не только нашей готовностью к ним и нашими выступлениями, но и нашим подходом к соревнованиям, нашим восприятием того, что значит быть участником Олимпийских игр, участвовать в Играх второй раз. Мы рады также чувствам, которые испытывали и которыми поделились со всей нашей командой – с той, с которой работаем в Монреале и со всеми американцами. Это было такое тесное общество, в котором каждый, кто приехал на Игры, ценил это очень сильно. За последние два года произошло столько всего, так что мы счастливы, что приехали на Игры. Такая возможность сейчас не является чем-то само собой разумеющимся.

Захари Донохью: В этот раз мы уже не смотрели на все широко открытыми глазами, когда все внове, и все, что происходит, воспринимается очень волнительно. Было даже замечательно наблюдать за тем, как через этот опыт проходят другие, как они вдохновляются увиденным, смотреть за тем, как люди гуляют по деревне, а также выдают прокаты своей жизни. Я испытывал подобные ощущения на прошлых Играх. Было также и много грустных эмоций из-за прокатов. Но все мы знаем, что всегда что-то случается и не все на Играх выдают свой лучший прокат. Большинство пар нашей школы выдали удивительные выступления, Игры стали для них отличным опытом, и они были очень счастливы. Так что энергетика вокруг была потрясающей.

Olympics: Каково это – быть на Играх, зная, что они последние в вашей карьере спортсменов?

Мэдисон: Наш подход к этому сезону был, несомненно, немного необычный. На Олимпийских играх люди часто знают, что эти Игры – последние в их карьере, т.к. быть в спорте еще четыре года – слишком большое обязательство. Но для нас это был последний шанс насладиться этими моментами как спортсмены, побыть в центре внимания не только прессы, но быть там с нашей командой, которая вокруг нас. Так много людей посвятило эти четыре года нашему развитию, нашему успеху. И мы хотели разделить эти мгновения с ними как можем, дать им почувствовать то редкое ощущение, которое испытывает спортсмен. А затем сменили фокус внимания и подумали, что можем быть здесь, на Играх, через 4, 8, может, 12 лет с нашими учениками. Это работа будет отличаться, опыт будет другим, и мы смотрим в этом направлении.

Захари: Важно, что в последние месяцы перед уходом из спорта у нас была возможность получить такой опыт, т.к. впереди нас ожидает много всего. Нам 30, мы опытны, на катке дети задают нам вопросы, и мы подумали о том, что мы в той ситуации, когда мы можем взять все то, чему научились, весь наш опыт и передать их дальше, следующему поколению. Не знаем, что будет в будущем, и возможность передачи знаний им, думаю, это большая возможность. Это то, что мы больше всего хотим делать в дальнейшем.

Olympics: Пребывание на Играх в Пекине как-то изменило взгляды на будущее?

Захари: Могу говорить только за себя, но если на прошлых Играх я хотел участвовать во всем, в этот раз я просто наслаждался сидением сложа руки и восприятием турнира как любого другого. С определенной точки зрения, это все-таки только соревнования, которые не отличаются от других. На них присутствуют люди, другие спортсмены, есть эта энергия соревнований. Все поддерживают друг друга, потому что есть всеобщее ощущение Олимпиады и все хотят насладиться этим моментом. Это делает данный турнир таким особенным, когда все страны, все спортсмены находятся здесь. Отложив все в сторону, они поддерживают друг друга и выдают свой максимум. В отличие от своих первых Игр на вторых я отметил, что здесь мне было интересно сидеть и наблюдать за выступлениями других.

Мэдисон: В этом году мы старались… Как бы это сказать? Мы никогда не стремились быть ролевыми моделями или лидерами, но знаем, что у детей может быть мечта быть фигуристом или выступить на Олимпийских играх. И для них ролевой моделью может быть призер Олимпийских игр сборной США. Мы всегда стремимся избегать такой роли, но в Олимпийских играх я вижу большую возможность для продвижения, популяризации у детей, чем в других соревнованиях. Отличие Олимпийских игр от других соревнований для меня не в самом фигурном катании. Оно одинаково. Те же люди, те же судьи. Дело в магнетизме события, в той степени влияния на маленьких детей, вообще на людей во всем мире в плане демонстрации того, что значит собраться всем вместе, что значит справедливость в спорте, товарищество между членами команды твоей страны и уважение других культур.

Все окружение учит по-настоящему важным вещам, которые помогают в жизни. Именно в этом я вижу большую ценность, чем в мечте стать призером Игр или показать свое лучшее катание. Ты в большей мере реализуешься, когда ты хочешь показать себя таким образом, который вызывает у тебя гордость. Думаю, мы чувствовали в Пекине именно это.

Olympics: Чем вы занимались по возвращении домой?

Мэдисон: Честно говоря, мы довольно быстро вернулись на каток. В понедельник приехали, в четверг уже была тренировка. У нас был выбор, когда начать тренировки. Я выбрала четверг, потому что это был день рождения, и я подумала, что для меня это последний шанс провести день рождения на катке, в компании товарищей по тренировкам и тренеров.

Olympics: Чем еще занимались?

Захари: У нас было немного медиа-активностей, несколько интервью. Мы по-настоящему наслаждались этими неделями тренировок. Мы не хотели тратить время просто так, понимая, что предстоящий чемпионат мира и подготовка к нему это для нас удивительная возможность по-настоящему насладиться процессом накануне ухода из спорта.

Olympics: Как вы готовились к чемпионату мира?

Мэдисон: За подъемом всегда следует стадия плато. Олимпийские игры для большинства из нашей монреальской группы стали прекрасными двумя неделями. День за днем мы старались проводить с нашими товарищами по группе, гулять по деревне, выходили на лед. Все, кто видел тренировки показательных, понимал, что это не тренировки показательных, это было больше время, проведенное с друзьями. Опыт пребывания на Олимпиаде завершился на такой дружеской ноте. После такого всплеска эмоций, неизменно наступает спад по эмоциям. К счастью, психика у нас устойчивая, и эмоциональное состояние восстановилось раньше физического. Конечно, было непросто тренироваться по возвращении, но мы делали это уже столько раз. Это был последний рывок. К тому же мы были счастливы, что 12 пар из академии (Монреальской академии танцев на льду) готовились к турниру. Так что если я чувствовала усталость, то смотрела на кого-то из партнеров по группе, который также преодолевал подобное.

Olympics: Чемпионат мира стал вашим последним турниром в спорте. Как вы готовились к нему эмоционально?

Захари: Это стало для нас вызовом. Игры были вершиной, там было много эмоций, перепадов – и в командном турнире, и в личном. Когда мы закончили личный турнир, то были вымотаны. Вроде бы три недели – это не так много. Но снова вернуться на каток, работать, к тому же понимать, что впереди последний турнир. Все это может измотать. Мы справились. К счастью, нас окружала команда людей, которые смехом разряжали накопившееся напряжение, помогали найти баланс.

Olympics: Чемпионат мира. Какие мысли были накануне?

Мэдисон: Для меня, когда мы ехали на Олимпийские игры, был важен баланс в подходе к выступлению, который был важен и на протяжении всего сезона. Т.е. кататься для себя, свободно, без каких-то суждений, с большим доверием к себе, что я смогу. Думаю, на чемпионате страны я поняла, что я должна помнить, что ошибки случаются, и я должна контролировать то, что могу контролировать. Приехав на Игры, я знала, что если могу подарить Заку что-то на окончание карьеры, то я бы хотела подарить ему олимпийскую медаль и чтобы я была уверена, что сделала все со своей стороны. Я бы сказала, что на Играх самым радостным было быть на олимпийском льду и слышать поддержку друзей в зале. Что касается катания, то я была больше сконцентрирована чем на других соревнованиях и немного менее эмоциональна.

В нашем катании мне нравится то, что очень часто мы катаемся, открывая всю душу и сердце. Мы понимали, что на чемпионате мира эмоций будет больше, т.к. это наше последнее выступление. Понимая насколько любишь соревноваться, тяжело осознавать, что это последний старт. Мы хотели медаль чемпионата мира, но, думаю, есть что-то особенное, что мы привнесли в спорт. И просто безошибочное катание было бы медвежьей услугой и для нас, и для людей, которые нас поддерживали. Так что мысли были о том, что если допустим ошибку, пусть будет так, главное чувствовать себя на льду свободно.

Olympics: Чемпионат мира сложился для вас наилучшим образом, рекордные баллы, серебряная медаль.

Мэдисон: Эмоции зашкаливали. Мы почувствовали это на тренировке перед произвольным танцем. Для многих из нас целью является подавить излишнюю эмоциональность накануне проката. Мы знаем, как концентрироваться. К тому же мы хотели откататься наилучшим образом друг для друга в свой последний соревновательный прокат. Мы просто счастливы. Рядом наши близкие люди, и для нас это особенный момент, о котором мы даже не мечтали.