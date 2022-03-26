Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Танцы на льду, итоги: Пападакис – Сизерон выиграли дома, снова подняв планку рекорда 

В Монпелье на чемпионате мира по фигурному катанию завершились соревнования в танцах на льду. Олимпийские чемпионы Пекина Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон перед родной публикой выиграли свой пятый титул чемпионов мира. Американские дуэты Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью и Мэдисон Чок — Эван Бейтс завоевали серебро и бронзу.

Напомним, что по решению Международного союза конькобежцев фигуристы, представляющие Россию и Беларусь, отстранены от участия в турнирах под эгидой федерации на неопределенный срок.

Как и в ритм-танце, Габи и Гийом обновили личный и мировой рекорд в произвольном танце. Правда, в отличие от season best в ритм-танце, который они же обновили ранее в Пекине, рекорд в произвольном держался почти два с половиной года. Его Пападакис и Сизерон установили в ноябре 2019-го на этапе Гран-при NHK Trophy (136,58). В этот раз французы получили 137,09 балла.

Два других места на пьедестале заняли также дуэты монреальской школы. Мари-Франс Дюбрей, Патрис Лозон, Роман Агенауэр и их коллеги привезли в Монпелье 13 дуэтов (в Пекине их было 11) и еще раз доказали, что на сегодняшний день их школа является лучшей школой мира в танцах на льду.

Как отметили все призеры, школу отличает дружеская обстановка, в которой в то же время есть все условия для роста и творчества.

«У нас дружеская атмосфера, атмосфера уважения друг друга, а также творчества и креатива. Тренеры видят в нас индивидуальностей, но в то же время мы — команда. Это и делает школу уникальной», — отметила Мэдисон Хаббелл.

«До приезда в Монреаль мы не предполагали, что можем представлять такие образы, как показываем сейчас. Тренеры убедили нас, что мы можем двигаться в сторону творчества. Мы предложили Роману взять для олимпийской программы тему космоса и он сказал, почему нет», — добавил Эван Бейтс.

Для Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью чемпионат мира — последний старт в их спортивной карьере. Об этом они объявили во время серии Гран-при минувшей осенью.

«Тренировка сегодня утром выдалась для меня эмоциональной. Я подумала о том, что это последний старт, нахлынули эмоции. Тренеры попросили сконцентрироваться на выступлении. Что я и сделала, приехала на арену, размялась, думала о прокате. Было важно не допустить ошибок», — сказала Мэдисон.

Произвольный танец теперь уже трехкратные серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира откатали, показав тот высокий уровень мастерства, которого они достигли вместе. Сумма за него также стала рекордной для них — 132,67 балла.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс набрали в произвольном танце 129,32 балла и вернулись на пьедестал мирового первенства спустя 6 лет: вслед за серебром ЧМ-2015 в 2016-м они завоевали бронзу. В этот раз дуэт отметил, что глядя на весь тот путь, что им пришлось пройти за это время, они еще больше ценят эту, новую медаль.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье завершился.