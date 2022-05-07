Календарь Гран-при по фигурному катанию-2022/23. Взрослые, юниоры

В сезоне 2022/2023 серия Гран-при по фигурному катанию по традиции пройдет среди взрослых и среди юниоров. Серия турниров для взрослых будет состоять из шести этапов, для юниоров – из семи. Венчать серию будет финал, который пройдет в итальянском Турине. В данный момент определены не все города-хозяева этапов, а также пока не решено, где пройдет один из этапов взрослой серии.
По решению Международного союза конькобежцев на данный момент фигуристы, представляющие Россию и Беларусь, от турниров под эгидой ИСУ отстранены.
Серия Гран-при по фигурному катанию
Расписание
21-23 октября – Норвуд, США
28-30 октября – Миссисауга, Канада
4-6 ноября – город не определен, Франция
11-13 ноября – город не определен, Китай
18-20 ноября – город не определен, Япония
25-27 ноября – город и страна не определены
Финал: 8-11 декабря – Турин, Италия
Серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров
Расписание
24-27 августа – Куршевель, Франция
31 августа – 3 сентября – Острава, Чехия
7-10 сентября – Рига, Латвия
21-24 сентября – Ереван, Армения
28 сентября – 1 октября – Гренобль, Франция
5-8 октября – Гданьск, Польша
12-15 октября – Энья, Италия
Финал: 8-11 декабря – Турин, Италия