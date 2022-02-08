Пекин-2022 | Фигурное катание: видео и результаты 

Турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в личных дисциплинах проходит с 8 по 19 февраля 2022 года. В нем будут разыграны четыре комплекта медалей: в женском и мужском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Olympics собрал для вас результаты, а также видео прокатов фигуристов команды ROC и лидеров в своих видах.

По теме:

Мужское одиночное катание (8 и 10 февраля)

Результаты | Мужчины, короткая программа

1. Чен Нейтан (США) — 113.97 балла

2. Кагияма Юма (Япония) — 108.12 балла

3. Уно Сема (Япония) — 105.90 балла

------

7. Семененко Евгений (ROC) — 95.76 балла

------

15. Кондратюк Марк (ROC) — 86.11 балла

------

23. Мозалев Андрей (ROC) — 77.05

Фигурное катание на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

(Все время пекинское, UTC+8)

4 февраля

10:02-11:15 Командный турнир. Мужское одиночное катание, короткая программа

11:41-12:54 Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец

13:22-14:55 Командный турнир. Парное катание, короткая программа

6 февраля

9:37-10:50 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа

11:57-12:44 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа

7 февраля

9:22-10:01 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа

10:31-11:10 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец

11:37-12:16 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа

8 февраля

9:22-13:30 Мужское одиночное катание, короткая программа

10 февраля

9:38-13:27 Мужское одиночное катание, произвольная программа

12 февраля

19:07-22:38 Танцы на льду, ритм-танец

14 февраля

9:22-12:36 Танцы на льду, произвольный танец

15 февраля

18:08-22:25 Женское одиночное катание, короткая программа

17 февраля

18:08-21:57 Женское одиночное катание, произвольная программа

18 февраля

18:38-21:43 Парное катание, короткая программа

19 февраля

19:08-21:53 Парное катание, произвольная программа

20 февраля

12:00-14:30 Показательные выступления

Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях