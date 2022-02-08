Пекин-2022 | Фигурное катание: видео и результаты
Полные видео прокатов и результаты
Турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в личных дисциплинах проходит с 8 по 19 февраля 2022 года. В нем будут разыграны четыре комплекта медалей: в женском и мужском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.
Olympics собрал для вас результаты, а также видео прокатов фигуристов команды ROC и лидеров в своих видах.
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Мужское одиночное катание (8 и 10 февраля)
Результаты | Мужчины, короткая программа
1. Чен Нейтан (США) — 113.97 балла
2. Кагияма Юма (Япония) — 108.12 балла
3. Уно Сема (Япония) — 105.90 балла
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7. Семененко Евгений (ROC) — 95.76 балла
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15. Кондратюк Марк (ROC) — 86.11 балла
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23. Мозалев Андрей (ROC) — 77.05
Фигурное катание на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание
(Все время пекинское, UTC+8)
4 февраля
- 10:02-11:15 Командный турнир. Мужское одиночное катание, короткая программа
- 11:41-12:54 Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец
- 13:22-14:55 Командный турнир. Парное катание, короткая программа
6 февраля
- 9:37-10:50 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа
- 11:57-12:44 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа
7 февраля
- 9:22-10:01 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа
- 10:31-11:10 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец
- 11:37-12:16 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа
8 февраля
- 9:22-13:30 Мужское одиночное катание, короткая программа
10 февраля
- 9:38-13:27 Мужское одиночное катание, произвольная программа
12 февраля
- 19:07-22:38 Танцы на льду, ритм-танец
14 февраля
- 9:22-12:36 Танцы на льду, произвольный танец
15 февраля
- 18:08-22:25 Женское одиночное катание, короткая программа
17 февраля
- 18:08-21:57 Женское одиночное катание, произвольная программа
18 февраля
- 18:38-21:43 Парное катание, короткая программа
19 февраля
- 19:08-21:53 Парное катание, произвольная программа
20 февраля
- 12:00-14:30 Показательные выступления
Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:
Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
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