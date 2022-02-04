Пекин-2022 | Командный турнир: видео и результаты 

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине проходит с 4 по 7 февраля 2022 года. В нем будет разыгран один комплект медалей. Olympics собрал для вас результаты, а также видео прокатов фигуристов команды ROC и лидеров в своих видах.

По теме:

Положение после третьего вида программы

США - 28 ROC - 26 Китайская Народная Республика - 21 Япония - 20 Италия - 18 Канада - 16 Грузия - 15 Чехия - 12 Украина - 4 Германия - 3

Парное катание | Короткая программа

Суй Вэньцзин - Хань Цунь (Китайская Народная Республика) - 82,83 балла Анастасия Мишина - Александр Галлямов (ROC) - 82,64 балла Алекса Книрим - Брэндан Фрейзер (США) - 75,00 балла Рику Миура - Риючи Кихара (Япония) - 74,45 балла Кирстен Мур-Тауэрс - Майкл Маринаро (Канада) - 67,34 балла Карина Сафина - Лука Берулава (Грузия) - 64,79 балла Николь делла Моника - Маттео Гуаризе (Италия) - 60,30 балла Елизавета Жукова - Мартин Бидар (Чехова) - 56,70 балла Софья Голиченко - Артем Даренский (Украина) - 53,65 балла

Положение после второго вида программы

США - 20 ROC - 17 Италия - 14 Япония - 13 КНР - 11 Грузия - 10 Канада - 10 Чехия - 9 Германия - 3 Украина - 2

Танцы на льду | Ритм-танец

Мэдисон Хаббелл - Захари Донохью (США) - 86,56 балла Виктория Синицина - Никита Кацалапов (ROC) - 85,05 балла Шарлен Гуинар - Марко Фаббри (Италия) - 83,83 балла Пайпер Гиллес - Поль Пуарье (Канада) - 82,72 балла Шайю Венг - Ксинью Лю (КНР) - 88,10 балла Натали Ташлерова - Филип Ташлер (Чехия) - 68,99 балла Мисато Комацубаро - Тим Колето (Япония) - 66,54 балла Мария Казакова - Георгий Реввия (Грузия) - 64,60 Александра Назарова - Максим Никитин (Украина) - 64,08 балла Катариа Мюллер - Тим Дик (Германия) - 63,21 балла

Положение после первого вида программы

США - 10 Япония - 9 ROC - 8 Грузия - 7 Италия - 6 КНР - 5 Чехия - 4 Канада - 3 Германия - 2 Украина - 0

Мужчины | Короткая программа

Нейтан Чен (США) - 111,71 балла Сема Уно (Япония) - 105,46 балла Марк Кондратюк (ROC) - 95,81 балла Морис Квителашвили (Грузия) - 92,37 балла Даниэль Грассль (Италия) - 88,10 балла Боян Цзинь (КНР) - 82,87 балла Михал Бржезина (Чехия) - 76,77 балла Роман Садовский (Канада) - 71,06 Пауль Фенц (Германия) - 68,64 балла

Фигурное катание. Командный турнир. Расписание

(время московское)

4 февраля

04.55 Командный турнир. Мужское одиночное катание, короткая программа

06.35 Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец

08.15 Командный турнир. Парное катание, короткая программа

6 февраля

04.30 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа

06.50 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа

7 февраля

04.15 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа

05.30 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец

06.35 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа

Трансляции

Прямые трансляции командного турнира по фигурному катанию смотрите на сайте Первого канала и в прямом эфире Первого канала.

Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях