Пекин-2022 | Командный турнир: видео и результаты
Полные видео прокатов и результаты
Автор: Ирена Закурдаева
Фото © 2022 ISU
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине проходит с 4 по 7 февраля 2022 года. В нем будет разыгран один комплект медалей. Olympics собрал для вас результаты, а также видео прокатов фигуристов команды ROC и лидеров в своих видах.
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Положение после третьего вида программы
- США - 28
- ROC - 26
- Китайская Народная Республика - 21
- Япония - 20
- Италия - 18
- Канада - 16
- Грузия - 15
- Чехия - 12
- Украина - 4
- Германия - 3
Парное катание | Короткая программа
- Суй Вэньцзин - Хань Цунь (Китайская Народная Республика) - 82,83 балла
- Анастасия Мишина - Александр Галлямов (ROC) - 82,64 балла
- Алекса Книрим - Брэндан Фрейзер (США) - 75,00 балла
- Рику Миура - Риючи Кихара (Япония) - 74,45 балла
- Кирстен Мур-Тауэрс - Майкл Маринаро (Канада) - 67,34 балла
- Карина Сафина - Лука Берулава (Грузия) - 64,79 балла
- Николь делла Моника - Маттео Гуаризе (Италия) - 60,30 балла
- Елизавета Жукова - Мартин Бидар (Чехова) - 56,70 балла
- Софья Голиченко - Артем Даренский (Украина) - 53,65 балла
Положение после второго вида программы
- США - 20
- ROC - 17
- Италия - 14
- Япония - 13
- КНР - 11
- Грузия - 10
- Канада - 10
- Чехия - 9
- Германия - 3
- Украина - 2
Танцы на льду | Ритм-танец
- Мэдисон Хаббелл - Захари Донохью (США) - 86,56 балла
- Виктория Синицина - Никита Кацалапов (ROC) - 85,05 балла
- Шарлен Гуинар - Марко Фаббри (Италия) - 83,83 балла
- Пайпер Гиллес - Поль Пуарье (Канада) - 82,72 балла
- Шайю Венг - Ксинью Лю (КНР) - 88,10 балла
- Натали Ташлерова - Филип Ташлер (Чехия) - 68,99 балла
- Мисато Комацубаро - Тим Колето (Япония) - 66,54 балла
- Мария Казакова - Георгий Реввия (Грузия) - 64,60
- Александра Назарова - Максим Никитин (Украина) - 64,08 балла
- Катариа Мюллер - Тим Дик (Германия) - 63,21 балла
Положение после первого вида программы
- США - 10
- Япония - 9
- ROC - 8
- Грузия - 7
- Италия - 6
- КНР - 5
- Чехия - 4
- Канада - 3
- Германия - 2
- Украина - 0
Мужчины | Короткая программа
- Нейтан Чен (США) - 111,71 балла
- Сема Уно (Япония) - 105,46 балла
- Марк Кондратюк (ROC) - 95,81 балла
- Морис Квителашвили (Грузия) - 92,37 балла
- Даниэль Грассль (Италия) - 88,10 балла
- Боян Цзинь (КНР) - 82,87 балла
- Михал Бржезина (Чехия) - 76,77 балла
- Роман Садовский (Канада) - 71,06
- Пауль Фенц (Германия) - 68,64 балла
Фигурное катание. Командный турнир. Расписание
(время московское)
4 февраля
- 04.55 Командный турнир. Мужское одиночное катание, короткая программа
- 06.35 Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец
- 08.15 Командный турнир. Парное катание, короткая программа
6 февраля
- 04.30 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа
- 06.50 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа
7 февраля
- 04.15 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа
- 05.30 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец
- 06.35 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа
Трансляции
Прямые трансляции командного турнира по фигурному катанию смотрите на сайте Первого канала и в прямом эфире Первого канала.
Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:
Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
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