Пекин-2022 | Командный турнир: видео и результаты 

Полные видео прокатов и результаты 

Автор: Ирена Закурдаева
Фигурное катание
Victoria SINITSINA
Фото © 2022 ISU

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине проходит с 4 по 7 февраля 2022 года. В нем будет разыгран один комплект медалей. Olympics собрал для вас результаты, а также видео прокатов фигуристов команды ROC и лидеров в своих видах.

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Положение после третьего вида программы

  1. США - 28
  2. ROC - 26
  3. Китайская Народная Республика - 21
  4. Япония - 20
  5. Италия - 18
  6. Канада - 16
  7. Грузия - 15
  8. Чехия - 12
  9. Украина - 4
  10. Германия - 3

Парное катание | Короткая программа

  1. Суй Вэньцзин - Хань Цунь (Китайская Народная Республика) - 82,83 балла
  2. Анастасия Мишина - Александр Галлямов (ROC) - 82,64 балла
  3. Алекса Книрим - Брэндан Фрейзер (США) - 75,00 балла
  4. Рику Миура - Риючи Кихара (Япония) - 74,45 балла
  5. Кирстен Мур-Тауэрс - Майкл Маринаро (Канада) - 67,34 балла
  6. Карина Сафина - Лука Берулава (Грузия) - 64,79 балла
  7. Николь делла Моника - Маттео Гуаризе (Италия) - 60,30 балла
  8. Елизавета Жукова - Мартин Бидар (Чехова) - 56,70 балла
  9. Софья Голиченко - Артем Даренский (Украина) - 53,65 балла

Положение после второго вида программы

  1. США - 20
  2. ROC - 17
  3. Италия - 14
  4. Япония - 13
  5. КНР - 11
  6. Грузия - 10
  7. Канада - 10
  8. Чехия - 9
  9. Германия - 3
  10. Украина - 2

Танцы на льду | Ритм-танец

  1. Мэдисон Хаббелл - Захари Донохью (США) - 86,56 балла
  2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (ROC) - 85,05 балла
  3. Шарлен Гуинар - Марко Фаббри (Италия) - 83,83 балла
  4. Пайпер Гиллес - Поль Пуарье (Канада) - 82,72 балла
  5. Шайю Венг - Ксинью Лю (КНР) - 88,10 балла
  6. Натали Ташлерова - Филип Ташлер (Чехия) - 68,99 балла
  7. Мисато Комацубаро - Тим Колето (Япония) - 66,54 балла
  8. Мария Казакова - Георгий Реввия (Грузия) - 64,60
  9. Александра Назарова - Максим Никитин (Украина) - 64,08 балла
  10. Катариа Мюллер - Тим Дик (Германия) - 63,21 балла

Положение после первого вида программы

  1. США - 10
  2. Япония - 9
  3. ROC - 8
  4. Грузия - 7
  5. Италия - 6
  6. КНР - 5
  7. Чехия - 4
  8. Канада - 3
  9. Германия - 2
  10. Украина - 0

Мужчины | Короткая программа

  1. Нейтан Чен (США) - 111,71 балла
  2. Сема Уно (Япония) - 105,46 балла
  3. Марк Кондратюк (ROC) - 95,81 балла
  4. Морис Квителашвили (Грузия) - 92,37 балла
  5. Даниэль Грассль (Италия) - 88,10 балла
  6. Боян Цзинь (КНР) - 82,87 балла
  7. Михал Бржезина (Чехия) - 76,77 балла
  8. Роман Садовский (Канада) - 71,06
  9. Пауль Фенц (Германия) - 68,64 балла

Фигурное катание. Командный турнир. Расписание

(время московское)

4 февраля

  • 04.55 Командный турнир. Мужское одиночное катание, короткая программа
  • 06.35 Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец
  • 08.15 Командный турнир. Парное катание, короткая программа

6 февраля

  • 04.30 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа
  • 06.50 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа

7 февраля

  • 04.15 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа
  • 05.30 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец
  • 06.35 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа

Трансляции

Прямые трансляции командного турнира по фигурному катанию смотрите на сайте Первого канала и в прямом эфире Первого канала.

Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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