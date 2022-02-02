Пекин-2022 | Фигурное катание: шансы и состав команды ОКР, расписание, фавориты

Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны пять комплектов медалей: в командном турнире, мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании. Во всех видах, кроме мужского катания, фигуристы команды ОКР — одни из главных фаворитов.

Сначала фигуристы сразятся в командном турнире — с 4 по 7 февраля. По результатам квалификации в Пекине за медали поборются команды ОКР, Канады, КНР, Чехии, Грузии, Германии, Италии, Японии, Украины и США. Главными претендентами на призовые места являются ОКР, США и Япония — только эти сборные могут похвастаться сбалансированным составом, который особенно важен в командных соревнованиях.

8-го и 10 февраля медали разыграют мужчины. Здесь главная борьба развернется между трехкратным чемпионом мира Нейтаном Ченом и двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю. На высокие места будут претендовать Винсент Чжоу, как и Чен, выступающий за США, и два соотечественника Ханю — Сема Уно и Юма Кагияма. ОКР будет представлен действующим чемпионом России и Европы Марком Кондратюком, вице-чемпионом юношеских Олимпийских игр Андреем Мозалевым и Евгением Семененко, в прошлом году попавшем в восьмерку лучших на своем дебютном чемпионате мира. Шансы на медали у фигуристов ОКР призрачные, но не будем забывать, что в современном фигурном катании, мужское одиночное катание — самая непредсказуемая дисциплина. И произойти, в прямом, смысле может все что угодно.

12 и 14 февраля медали разыграют танцевальные дуэты. В этой дисциплине лидерами сезона, безусловно, являются французы Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон. Но представляющие ОКР Виктория Синицина — Никита Кацалапов, действующие чемпионы мира и Европы, однажды уже смогли обойти непобедимый французский дуэт. И, несомненно, Виктория с Никитой будут пытаться повторить этот успех. Конкуренцию обоим дуэтам составят и американские танцоры — Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью и Мэдисон Чок — Эван Бейтс. Также за ОКР выступят Александра Степанова — Иван Букин и Диана Дэвис — Глеб Смолкин. Оба дуэта показывали хорошие результаты в этом сезоне, но учитывая высочайшую конкуренцию в этом виде программы, на призовые места претендовать будет сложно.

Женщины выступят в короткой программе 15 февраля и 17-го —в произвольной. В женском одиночном катании главными фаворитками являются фигуристки ОКР — абсолютная рекордсменка и действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева, действующая чемпионка мира, двукратная вице-чемпионка Европы и трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова и «русская ракета», вошедшая в книгу рекордов Гиннесса, Александра Трусова. Все они владеют многооборотными прыжками и бороться с ними фигуристкам со стандартным набором будет достаточно сложно. Для всех троих Игры в Пекине станут олимпийским дебютом. При успешных выступлениях обыграть эту тройку будет невозможно и, скорее всего, именно они разделят между собой олимпийские медали.

И заключительный комплект медалей будет разыгран в парном катании 18 и 19 февраля. Здесь пары ОКР в первую очередь будут бороться за золото между собой и с хозяевами Игр, вице-чемпионами Игр-2018 — парой Суй Вэньцзин – Хан Цунь. Действующие чемпионы России, Европы и мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов, пожалуй, подходят к играм в статусе фаворитов — на чемпионате континента в Таллине фигуристы обновили все мировые рекорды в своей дисциплине. Но просто так не сдадутся ни ветераны сборной Евгения Тарасова — Владимир Морозов, ни еще одна пара Тамары Москвиной, дебютанты Олимпийских игр — Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Фигурное катание (18 участников)

Танцы : Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Степанова Александра — Букин Иван

: Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Степанова Александра — Букин Иван Пары : Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Тарасова Евгения — Морозов Владимир

: Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Тарасова Евгения — Морозов Владимир Женщины : Валиева Камила, Трусова Александра, Щербакова Анна

: Валиева Камила, Трусова Александра, Щербакова Анна Мужчины: Кондратюк Марк, Мозалев Андрей, Семененко Евгений

Более подробная информация — здесь.

Фигурное катание на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

(Все время пекинское, UTC+8)

4 февраля

10:02-11:15 Командный турнир. Мужское одиночное катание, короткая программа

11:41-12:54 Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец

13:22-14:55 Командный турнир. Парное катание, короткая программа

6 февраля

9:37-10:50 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа

11:57-12:44 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа

7 февраля

9:22-10:01 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа

10:31-11:10 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец

11:37-12:16 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа

8 февраля

9:22-13:30 Мужское одиночное катание, короткая программа

10 февраля

9:38-13:27 Мужское одиночное катание, произвольная программа

12 февраля

19:07-22:38 Танцы на льду, ритм-танец

14 февраля

9:22-12:36 Танцы на льду, произвольный танец

15 февраля

18:08-22:25 Женское одиночное катание, короткая программа

17 февраля

18:08-21:57 Женское одиночное катание, произвольная программа

18 февраля

18:38-21:43 Парное катание, короткая программа

19 февраля

19:08-21:53 Парное катание, произвольная программа

20 февраля

12:00-14:30 Показательные выступления

Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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