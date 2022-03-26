Фигурное катание. Сема Уно: «Я никогда не катался с целью попасть на Олимпийские игры»

В Монпелье на чемпионате мира по фигурному катанию завершились соревнования в мужском одиночном катании. Новым чемпионом мира стал японец Сема Уно, До этого на международном взрослом уровне Уно — дважды медалист Олимпийских игр в личном зачете — поднимался на первую ступеньку пьедестала на главных стартах только на чемпионате четырех континентов в 2019 году. А для его тренера — Стефана Ламбьеля, дважды чемпиона мира в мужском одиночном катании — титул Семы — первое «тренерское» чемпионство. После церемонии награждения японский фигурист поделился своими эмоциями от победы, планами на продолжение работы с Ламбьелем и роли Юмы Кагиямы в своей карьере.

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«Я никогда не нацелен на то, чтобы поставить рекорды или выиграть какой-то турнир или чемпионат. Конечно, я не люблю проигрывать, но я не люблю кататься только ради себя. Конечно, я хотел выиграть, чтобы Стефан [Ламбьель] и все, кто поддерживал меня, могли порадоваться за меня».

«Это был сложный для меня сезон, я не мог показать нужных результатов, но рядом со мной всегда были люди, которые меня поддерживали, особенно, когда у меня ничего не получалось. Мой тренер очень сильно поддерживал меня в это время. И я очень хотел показать прокат для него. Я очень благодарен своему тренеру Стефану [Ламбьелю], и я планирую продолжать работать с ним, так что я предвкушаю продолжение наших тренировок».

«Сегодняшняя победа очень важна для меня. Но вы могли заметить, что я не проронил слезы по этому поводу, так как выиграть чемпионат не было моей целью. Я еще не знаю, какая моя цель, но я думаю, что это что-то про дальнейший рост и развитие. Если честно, я никогда не катался с целью попасть на Олимпийские игры. Я еще и сам не знаю, какова моя цель в данный момент. Все, что я знаю, это то, что я хочу продолжать расти в следующем году, и в последующих годах, так что я надеюсь, что следующие Олимпийские игры станут для меня возможными. Сейчас я не могу сказать с какой-то уверенностью, ведь возможно настанет момент, когда катание будет даваться мне с трудом, и я не знаю, как я смогу пройти через него. Все, что я знаю, это то, что я хочу продолжать развиваться».

«Юма [Кагияма] был очень важен для меня в этом сезоне, потому что я смог вернуться на чемпионат мира и показать сегодня такой результат, в том числе, благодаря его влиянию. Раньше я говорил, что я хотел бы быть фигуристом, на которого он мог бы равняться. Но теперь это обоюдная динамика. Мы стимулируем друг друга, мы растем вместе как фигуристы, и несмотря на разницу в возрасте я могу сказать, что мы хорошие друзья, которые всегда стремятся помочь друг другу».

«Музыкальное сопровождение моих программ очень разное. В короткой — медленный темп, так что я могу двигаться под музыку и не тратить лишних сил, так что я меньше устаю. Произвольная программа совсем другая, там сложная хореография и сложные прыжки, так что она довольно трудная с точки зрения физической силы. Сегодня было мое последнее соревнование в этом сезоне, и я наконец-то смог показать эту программу такой, какой она должна была быть. В течение недели я обычно тренировал короткую программу один или два раза, а все остальное время уделял произвольной. И даже в таком ритме у меня заняло столько времени и усилий, чтобы вывести ее на надлежащий уровень. Так что вы можете представить, насколько моя произвольная программа сложная. И это показатель ожиданий Стефана [Ламбьеля] от меня. При этом я надеюсь, что мои будущие программы теперь будут даваться мне легче по сравнению с этим «Болеро».

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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