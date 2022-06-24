Фигурное катание. Мировой рейтинг ISU по итогам сезона 2021/2022

Лидеры мирового рейтинга ISU во всех дисциплинах по итогам сезона 2021/2022 года

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Нейтан ЧЕН
Фото © 2022 Getty Images

Olympics публикует список лидеров мирового рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) в фигурном катании по итогам сезона 2021/2022 года во всех дисциплинах.

Что такое мировой рейтинг ISU и как он рассчитывается, можно узнать здесь.

Рейтинги приведены по состоянию на апрель 2022 года, когда результаты сезона 2021/2022 еще не были обнулены. Полные рейтинги можно найти по ссылкам.

Лидерами сезона стали Нейтан Чен (мужское одиночное катание), Анна Щербакова (женское одиночное катание), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (парное катание), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (танцы на льду).

Мужчины

Мировой рейтинг ISU. Мужчины (16.04.2022)
Место и очки Имя и страна
1 (3964) 🇺🇸 Нейтан Чен (США)
2 (3564) 🇯🇵 Юма Кагияма (Япония)
3 (3558) 🇯🇵 Сема Уно (Япония)
4 (3091) 🇬🇪 Морис Квителашвили (Грузия)
5 (3031) 🇮🇹 Даниэль Грассль (Италия)
6 (2976) 🇺🇸 Джейсон Браун (США)
7 (2841) 🇯🇵 Юдзуру Ханю (Япония)
8 (2722) 🇨🇦 Киган Мессинг (Канада)
9 (2586) 🇮🇹 Маттео Риццо (Италия)
10 (2530) 🇱🇻 Денис Васильев (Латвия)

Женщины

Мировой рейтинг ISU. Женщины (17.04.2022)
Место и очки Имя и страна
1 (4419) 🇷🇺 Анна Щербакова (Россия)
2 (3646) 🇷🇺 Александра Трусова (Россия)
3 (3423) 🇯🇵 Каори Сакамото (Япония)
4 (3254) 🇰🇷 Ю Ен (Корея)
5 (2923) 🇷🇺 Елизавета Туктамышева (Россия)
6 (2806) 🇺🇸 Алиса Лю (США)
7 (2745) 🇷🇺 Камила Валиева (Россия)
8 (2672) 🇧🇪 Луна Хендрикс (Бельгия)
9 (2565) 🇷🇺 Алена Косторная (Россия)
10 (2553) 🇺🇸 Карен Чен (США)

Спортивные пары

Мировой рейтинг ISU. Пары (15.04.2022)
Место и очки Имя и страна
1 (4391) 🇷🇺 Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия)
2 (3953) 🇷🇺 Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия)
3 (3920) 🇨🇳 Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай)
4 (3259) 🇷🇺 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия)
5 (3000) 🇺🇸 Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США)
6 (2929) 🇺🇸 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США)
7 (2888) 🇨🇳 Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)
8 (2712) 🇯🇵 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония)
9 (2633) 🇩🇪 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия)
10 (2513) 🇨🇦 Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)

Танцы на льду

Мировой рейтинг ISU. Танцы на льду (17.04.2022)
Место и очки Имя и страна
1 (4013) 🇺🇸 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)
2 (3904) 🇺🇸 Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)
3 (3900) 🇷🇺 Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия)
4 (3778) 🇮🇹 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия)
5 (3677) 🇨🇦 Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
6 (3669) 🇫🇷 Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)
7 (3150) 🇬🇧 Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
8 (3132) 🇨🇦 Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада)
9 (2851) 🇷🇺 Александра Степанова — Иван Букин (Россия)
10 (2784) 🇪🇸 Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)

📆 Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

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