Фигурное катание. Мировой рейтинг ISU по итогам сезона 2021/2022

Olympics публикует список лидеров мирового рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) в фигурном катании по итогам сезона 2021/2022 года во всех дисциплинах.

Что такое мировой рейтинг ISU и как он рассчитывается, можно узнать здесь.

Рейтинги приведены по состоянию на апрель 2022 года, когда результаты сезона 2021/2022 еще не были обнулены. Полные рейтинги можно найти по ссылкам.

Лидерами сезона стали Нейтан Чен (мужское одиночное катание), Анна Щербакова (женское одиночное катание), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (парное катание), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (танцы на льду).

Мужчины

Мировой рейтинг ISU. Мужчины (16.04.2022) Место и очки Имя и страна 1 (3964) 🇺🇸 Нейтан Чен (США) 2 (3564) 🇯🇵 Юма Кагияма (Япония) 3 (3558) 🇯🇵 Сема Уно (Япония) 4 (3091) 🇬🇪 Морис Квителашвили (Грузия) 5 (3031) 🇮🇹 Даниэль Грассль (Италия) 6 (2976) 🇺🇸 Джейсон Браун (США) 7 (2841) 🇯🇵 Юдзуру Ханю (Япония) 8 (2722) 🇨🇦 Киган Мессинг (Канада) 9 (2586) 🇮🇹 Маттео Риццо (Италия) 10 (2530) 🇱🇻 Денис Васильев (Латвия)

Женщины

Мировой рейтинг ISU. Женщины (17.04.2022) Место и очки Имя и страна 1 (4419) 🇷🇺 Анна Щербакова (Россия) 2 (3646) 🇷🇺 Александра Трусова (Россия) 3 (3423) 🇯🇵 Каори Сакамото (Япония) 4 (3254) 🇰🇷 Ю Ен (Корея) 5 (2923) 🇷🇺 Елизавета Туктамышева (Россия) 6 (2806) 🇺🇸 Алиса Лю (США) 7 (2745) 🇷🇺 Камила Валиева (Россия) 8 (2672) 🇧🇪 Луна Хендрикс (Бельгия) 9 (2565) 🇷🇺 Алена Косторная (Россия) 10 (2553) 🇺🇸 Карен Чен (США)

Спортивные пары

Мировой рейтинг ISU. Пары (15.04.2022) Место и очки Имя и страна 1 (4391) 🇷🇺 Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) 2 (3953) 🇷🇺 Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) 3 (3920) 🇨🇳 Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай) 4 (3259) 🇷🇺 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) 5 (3000) 🇺🇸 Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) 6 (2929) 🇺🇸 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) 7 (2888) 🇨🇳 Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай) 8 (2712) 🇯🇵 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) 9 (2633) 🇩🇪 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) 10 (2513) 🇨🇦 Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)

Танцы на льду