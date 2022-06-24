Фигурное катание. Мировой рейтинг ISU по итогам сезона 2021/2022

Olympics публикует список лидеров мирового рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) в фигурном катании по итогам сезона 2021/2022 года во всех дисциплинах.
Что такое мировой рейтинг ISU и как он рассчитывается, можно узнать здесь.
Рейтинги приведены по состоянию на апрель 2022 года, когда результаты сезона 2021/2022 еще не были обнулены. Полные рейтинги можно найти по ссылкам.
Лидерами сезона стали Нейтан Чен (мужское одиночное катание), Анна Щербакова (женское одиночное катание), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (парное катание), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (танцы на льду).
Мужчины
Мировой рейтинг ISU. Мужчины (16.04.2022)
|Место и очки
|Имя и страна
|1 (3964)
|🇺🇸 Нейтан Чен (США)
|2 (3564)
|🇯🇵 Юма Кагияма (Япония)
|3 (3558)
|🇯🇵 Сема Уно (Япония)
|4 (3091)
|🇬🇪 Морис Квителашвили (Грузия)
|5 (3031)
|🇮🇹 Даниэль Грассль (Италия)
|6 (2976)
|🇺🇸 Джейсон Браун (США)
|7 (2841)
|🇯🇵 Юдзуру Ханю (Япония)
|8 (2722)
|🇨🇦 Киган Мессинг (Канада)
|9 (2586)
|🇮🇹 Маттео Риццо (Италия)
|10 (2530)
|🇱🇻 Денис Васильев (Латвия)
Женщины
Мировой рейтинг ISU. Женщины (17.04.2022)
|Место и очки
|Имя и страна
|1 (4419)
|🇷🇺 Анна Щербакова (Россия)
|2 (3646)
|🇷🇺 Александра Трусова (Россия)
|3 (3423)
|🇯🇵 Каори Сакамото (Япония)
|4 (3254)
|🇰🇷 Ю Ен (Корея)
|5 (2923)
|🇷🇺 Елизавета Туктамышева (Россия)
|6 (2806)
|🇺🇸 Алиса Лю (США)
|7 (2745)
|🇷🇺 Камила Валиева (Россия)
|8 (2672)
|🇧🇪 Луна Хендрикс (Бельгия)
|9 (2565)
|🇷🇺 Алена Косторная (Россия)
|10 (2553)
|🇺🇸 Карен Чен (США)
Спортивные пары
Мировой рейтинг ISU. Пары (15.04.2022)
|Место и очки
|Имя и страна
|1 (4391)
|🇷🇺 Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия)
|2 (3953)
|🇷🇺 Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия)
|3 (3920)
|🇨🇳 Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай)
|4 (3259)
|🇷🇺 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия)
|5 (3000)
|🇺🇸 Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США)
|6 (2929)
|🇺🇸 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США)
|7 (2888)
|🇨🇳 Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)
|8 (2712)
|🇯🇵 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония)
|9 (2633)
|🇩🇪 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия)
|10 (2513)
|🇨🇦 Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)
Танцы на льду
Мировой рейтинг ISU. Танцы на льду (17.04.2022)
|Место и очки
|Имя и страна
|1 (4013)
|🇺🇸 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)
|2 (3904)
|🇺🇸 Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)
|3 (3900)
|🇷🇺 Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия)
|4 (3778)
|🇮🇹 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия)
|5 (3677)
|🇨🇦 Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
|6 (3669)
|🇫🇷 Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)
|7 (3150)
|🇬🇧 Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
|8 (3132)
|🇨🇦 Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада)
|9 (2851)
|🇷🇺 Александра Степанова — Иван Букин (Россия)
|10 (2784)
|🇪🇸 Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)