Фигурное катание. Что такое мировой рейтинг ISU и как он рассчитывается?

Что такое мировой рейтинг ISU?

Мировой рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU) рассчитывается для всех дисциплин в фигурном катании — одиночного и парного катания, а также в танцах на льду. В своем настоящем виде рейтинг существует с 2010 года, когда в ISU приняли решение составлять два рейтинга — сезонный мировой рейтинг и мировой рейтинг, который считается по трем сезонам. Мировой рейтинг является одним из критериев для определения участников серии Гран-при ISU. Сезонный рейтинг в таких решениях не используется, его главная цель — дать журналистам и зрителем понимание о конкурентоспособности фигуристов, пар и танцевальных дуэтов.

Однако стоит понимать, что даже мировой рейтинг не является стопроцентным отражением объективной реальности и того, насколько сильны те или иные фигуристы. В соревнованиях, которые учитываются в рейтинге, не могут принимать участие трех представителей одной страны, а многие национальные федерации еще и не имеют полных квот на старты уровня чемпионата мира и Олимпийских игр. Таким образом, фигуристы, которые объективно сильнее многих соперников, могут вообще не иметь очков, потому что не имели возможности участвовать в рейтинговых турнирах из-за высокой конкуренции на национальном уровне.

Как рассчитывается мировой рейтинг в фигурном катании?

Рейтинг рассчитывается на основе баллов, которые фигуристы или дуэты получают по итогам определенных соревнований. Затем эти баллы умножаются на коэффициент, зависящий от того, когда проходил этот старт — в текущем или прошлом сезоне, или в позапрошлом. Рейтинг обновляется после каждого соревнования, которое в нем учитывается. Если спортивная пара или танцевальный дуэт официально распались, то их запись удаляется из рейтинга. То же самое происходит, если фигурист или фигуристка официально объявили о завершении карьеры.

При расчете рейтинга учитываются следующие соревнования:

Чемпионаты, проводящиеся под эгидой ISU — чемпионаты мира (взрослый и юниорский), чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов и зимние Олимпийские игры — из всех соревнований учитываются лучший результат по баллам в сезоне и всего два лучших результата за три сезона.

— чемпионаты мира (взрослый и юниорский), чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов и зимние Олимпийские игры — из всех соревнований учитываются лучший результат по баллам в сезоне и всего два лучших результата за три сезона. Этапы и финал серии Гран-при ISU (взрослой и юниорской) — учитываются два лучших результата в сезоне и всего четыре лучших результата за три сезона.

— учитываются два лучших результата в сезоне и всего четыре лучших результата за три сезона. Международные соревнования, входящие в официальный календарь взрослых соревнований ISU — учитываются два лучших результата в сезоне и всего четыре лучших результата за три сезона.

Сколько именно баллов начисляется за места на определенных соревнованиях, можно узнать здесь.

Результаты текущего и прошлого сезона учитываются с коэффициентом 100%, а позапрошлого сезона — с коэффициентом 70%. После чемпионата мира, завершающего сезон, результаты самого раннего сезона, учитывавшегося в рейтинге, обнуляются.

Почему Юма Кагияма первый в рейтинге по итогам сезона 2021/2022?

Для наглядности посмотрим на пример. Юма Кагияма по итогам сезона 2021/2022 занимает первую строчку рейтинга среди фигуристов-одиночников с 2886 очками. Его записи за три сезона выглядят так:

Сезон Чемпионаты ISU и Олимпийские игры Серия Гран-при ISU Международные соревнования 2022/2023 (100%) 2021/2022 (100%) 1080 400 и 400 250 2020/2021 (70%) 756

Сезон 2022/2023 еще не начался, поэтому у Кагиямы еще нет заработанных баллов. А чемпионат мира сезона 2021/2022 уже прошел, поэтому результаты сезона 2019/2020 обнулены.

В сезоне 2021/2022 Кагияма занял второе место на Олимпийских играх (1080 баллов) и второе место на чемпионате мира (тоже 1080 баллов) — учитывается только один лучший результат. В этом случае баллы равны, поэтому разницы нет. В серии Гран-при ISU 2021/2022 года учитываются два лучших результата — Кагияма выиграл Гран-при Франции и Италии (400 баллов каждый этап). Также Кагияма выступал на Asian Open Figure Skating Trophy 2021 — рейтинговом международном старте, где японский фигурист занял первое место (250 баллов). Сумма этих очков (2130) учитывается в итоговом рейтинге с коэффициентом 100%.

В сезоне 2020/2021 из-за пандемии коронавирусной инфекции международных соревнований практически не проводилось, но Юма стал вторым на чемпионате мира в Стокгольме. За это он получил 1080 баллов, но теперь они учитываются с коэффициентом 70% и превращаются в 756. Итоговый мировой рейтинг Кагиямы — 2886 баллов.

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