Фигурное катание. На чемпионатах мира появится квалификация

На конгрессе Международного союза конькобежцев было принято предложение о введении квалификационного раунда на чемпионатах мира по фигурному катанию.

По теме:

Начиная с сезона 2024/2025 чемпионаты мира будут состоять из двух этапов — квалификационного и основного. В квалификации фигуристы будут исполнять только произвольную программу или произвольный танец. Основной этап, как и прежде, будет представлять собой полноценные соревнования с короткой и произвольной программой, в которую попадают только лучшие фигуристы по итогам первого соревновательного дня в своей дисциплине.

В соревнованиях смогут участвовать до 54 фигуристов в одиночном катании, до 32 спортивных пар и до 40 танцевальных дуэтов. Часть этих спортсменов попадет в основную соревновательную часть напрямую, а части придется пройти через квалификацию.

Отборочный этап смогут миновать фигуристы национальных федераций, представители которых завоевали 2 или 3 квоты в своих дисциплинах на чемпионате мира прошлого года. В квалификационном раунде смогут участвовать представители федераций, который не имеют прямого пропуска в основную часть соревнований — по одному представителю каждой страны на дисциплину. Лучшие фигуристы по итогам отборочного этапа смогут участвовать в короткой программе: по 12 у мужчин и женщин, 8 пар и 10 танцевальных дуэтов. После короткой программы в произвольную смогут квалифицироваться 24 лучших одиночника и одиночниц, 16 парт и 20 танцевальных дуэтов, которые и разыграют медали чемпионата мира.

📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях