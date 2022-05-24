Фигурное катание. Юдзуру Ханю впервые после Олимпийских игр в Пекине выйдет на лед

Через три месяца после выступления на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине-2022 Юдзуру Ханю вновь наденет коньки, чтобы принять участие в ледовом шоу «Fantasy on Ice» уже в эту пятницу 27 мая. Однако появление Ханю на катке в Макухари будет сопровождаться вопросами о его будущем.

Двукратный олимпийский чемпион не появлялся на публике и не делал никаких заявлений с тех пор как оказался вне пьедестала на Олимпийских играх в Пекине и вернулся домой 21 февраля. На Играх Ханю занял лишь четвертое место в безуспешных попытках стать первым фигуристом, выполнившим четверной аксель на соревнованиях.

27-летний фигурист пропустил чемпионат мира в Монпелье, проходивший в прошлом месяце, из-за травмы лодыжки, полученной им в попытках приземлить четверной аксель. Судя по всему японский фигурист залечил травму, так как он заявлен на всех представлениях в рамках ледового шоу «Fantasy on Ice» — в Макухари (27-29 мая), Нагое (3-5 июня), Кобе (17-19 июня) и Шизуоке (24-26 июня).

Однако никто не знает, какие у Ханю планы. В Пекине, говоря о своем будущем, фигурист хоть и выражал неопределенность, но все же не отрицал возможность участия в своих четвертых Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году.

Юдзуру уже покорил практически все возможные высоты в фигурном катании, поэтому окончание карьеры вряд ли кого-то удивит. Однако двукратный чемпион мира и четырехкратный победитель финала серии Гран-при остается все таким же азартным и не теряет боевой настрой. Несмотря на успехи Семы Уно и Юмы Кагиямы, все же можно смело сказать, что именно Юдзуру Ханю наряду с новым олимпийским чемпионом Нейтаном Ченом является одним из двух сильнейших фигуристов мира.