Фигурное катание. Кто такой Илья Малинин — фигурист, прыгающий четверной аксель?

В сезоне 2021/2022 года 17-летний Илья Малин выиграл два этапа юниорской серии Гран-при ISU, сенсационно стал вторым на чемпионате США по фигурному катанию, чуть не поехал на Олимпийские игры, стал девятым на взрослом чемпионате мира и выиграл юниорское мировое первенство, попутно установив новые рекорды в короткой и произвольной программе, а также по сумме баллов среди юниоров. А на днях в соцсетях федерации фигурного катания США появилось видео прыжка, который выглядит, как одна из самых успешных на сегодняшний день попыток приземлить четверной аксель. Olympics рассказывает про восходящую звезду мирового фигурного катания.

Фигурное катание у Ильи в крови — Малинин родился в 2004 году в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за Узбекистан в одиночных дисциплинах. Малинина и Скорняков переехали в США после Олимпийских игр 1998 году, где Татьяна стала восьмой, а Роман — девятнадцатым. А после Игр в Солт-Лейк-Сити оба фигуриста закончили карьеру. Хоть в семье Малининой — Скорнякова больших успехов на международном уровне добилась именно Татьяна, в 1999 году выиграв финал серии Гран-при и став чемпионкой четырех континентов, — выбор фамилии для сына семья объясняет не «породой», а опасениями, что фамилия Романа в США слишком сложна для произнесения.

Илья встал на коньки в 2010 году и тренируется с тех пор у своих родителей в Вирджинии. Также к тренировкам иногда подключается и Рафаэль Арутюнян — тренер олимпийского чемпиона Нейтана Чена, который живет и работает в Калифорнии. Интересно, что родители Ильи разделили между собой прыжки, которым обучают сына. Татьяна отвечает за лутц, риттбергер и сальхов, а Роман работает с ним над флипом, акселем, тулупом и каскадами с тулупом.

«Мне помогает то, что меня тренируют родители. Они меня понимают, как никто другой, и знают, что если практика не идет — это просто значит, что у меня плохой день»,

— приводит слова Ильи NBC Sports.

Международный дебют Малинина состоялся в сезоне 2019/2020 — на этапах юниорской серии Гран-при Илья занял четвертое и седьмое места, а на чемпионате мира среди юниоров занял 16-е место. В «пандемийный» сезон 2020/2021 Малинин получил приглашение выступить на этапе серии Гран-при «Skate America» — в тот сезон этапы взрослой серии Гран-при проводились с ограниченным составом, так как фигуристы не имели возможности путешествовать между странами. 15-летний Илья занял пятое место, удивив всех двумя четверными прыжками — тулупом и сальховом, которые он разучил во время карантина.

Олимпийский сезон 2021/2022 Малинин начал с двух побед на этапах юниорской серии Гран-при. А на чемпионате США, по результатам которого принималось решение о составе национальной олимпийской команды, Малинин сенсационно стал вторым, уступив только Нейтану Чену. В произвольной программе 17-летний фигурист исполнил четыре четверных прыжка. После проката Малинин сказал, что даже он сам не ожидал от себя такого результата. Выступление Малинина поставило под угрозу олимпийскую путевку Джеймса Брауна, но в итоге отборочный комитет все-таки принял решение в пользу фигуриста-ветерана. Малинин же был заявлен на взрослый чемпионат мира во Франции, где после блестящего выступления в которой программе, стал девятым по итогам соревнований.

Реванш Малинин взял на юниорском чемпионате мира, где обновил все три мировых рекорда в своей категории и выиграв у ближайшего соперника Михаила Шайдорова из Казахстана 42 балла.

Илья Малинин владеет пятью четверными прыжками, а на днях в соцсетях появилось видео того, что похоже на одну из самых успешных на сегодняшний день попыток четверного акселя. Также Илья известен своим каскадами четыре — четыре, которые он тоже выполняет на тренировках: четверной тулуп — четверной тулуп, четверной тулуп — четверной риттбергер, четверной тулуп — ойлер — четверной сальхов. Ник Ильи в соцсетях — «quadg0d» («бог четверных») — выглядит вызывающе. Но сам фигурист говорит, что хоть и немного волновался, что люди могут посчитать это заносчивостью, но считает, что если он будет много работать, то будет достоин и более «громкого» имени.

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