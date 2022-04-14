Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров-2022: результаты и видео

13–17 апреля в Таллине проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Olympics следит за соревнованиями и публикует результаты лучших фигуристов во всех видах, а также видео прокатов.
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В связи с ситуацией в Украине спортсмены, принадлежащие к членам Международного союза конькобежцев (ISU) в России (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России) и Беларуси (Союз конькобежцев Беларуси), не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых ISU.
Юноши
Результаты | Юноши, короткая программа
- Илья Малинин (США) — 88.99
- Уэсли Чиу (Канада) — 81.59
- Михаил Селевко (Эстония) — 81.26
- Лиам Капейкис (США) — 79.83
- Тацуя Цубои (Япония) — 79.15
- Стивен Гоголев (Канада) — 78.75
- Андреас Нордебак (Швеция) — 76.2
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 75.14
- Лукс Цуеси Хонда (Япония) — 73.01
- Николай Мемола (Италия) — 71.42
- Георгий Рештенко (Чехия) — 69.67
- Наоки Росси (Швейцария) — 67.61
Детализированные результаты в короткой программе всех 33 участников смотрите здесь.
Парное катание
Результаты | Пары, короткая программа
- Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 67.77
- Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 61.72
- Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 60.38
- Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 58
- Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 54.01
- Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 49.57
- Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 47.9
- Алисса Монтан — Филиппо Клеричи (Италия) — 47.44
- Барбора Кучианова — Лукас Вочозка (Чехия) — 42.5
- Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 38.04
Детализированные результаты в короткой программе спортивных пар — здесь.
Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию-2022. Расписание
Указано местное время соревнований (Таллин, Эстония, GMT +3).
Трансляция будет доступна на официальном YouTube канале ISU.
14 апреля
- 13:00 Юноши, короткая программа
- 19:05 Пары, короткая программа
15 апреля
- 14:15 Танцы на льду, ритм-танец
- 19:00 Пары, произвольная программа
16 апреля
- 10:50 Девушки, короткая программа
- 18:15 Юноши, произвольная программа
17 апреля
- 11:45 Танцы на льду, произвольный танец
- 15:45 Девушки, произвольная программа
📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию
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