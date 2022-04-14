Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров-2022: результаты и видео

13–17 апреля в Таллине проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Olympics следит за соревнованиями и публикует результаты лучших фигуристов во всех видах, а также видео прокатов.

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В связи с ситуацией в Украине спортсмены, принадлежащие к членам Международного союза конькобежцев (ISU) в России (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России) и Беларуси (Союз конькобежцев Беларуси), не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых ISU.

Юноши

Результаты | Юноши, короткая программа

Илья Малинин (США) — 88.99 Уэсли Чиу (Канада) — 81.59 Михаил Селевко (Эстония) — 81.26 Лиам Капейкис (США) — 79.83 Тацуя Цубои (Япония) — 79.15 Стивен Гоголев (Канада) — 78.75 Андреас Нордебак (Швеция) — 76.2 Михаил Шайдоров (Казахстан) — 75.14 Лукс Цуеси Хонда (Япония) — 73.01 Николай Мемола (Италия) — 71.42 Георгий Рештенко (Чехия) — 69.67 Наоки Росси (Швейцария) — 67.61

Детализированные результаты в короткой программе всех 33 участников смотрите здесь.

Парное катание

Результаты | Пары, короткая программа

Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 67.77 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 61.72 Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 60.38 Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 58 Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 54.01 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 49.57 Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 47.9 Алисса Монтан — Филиппо Клеричи (Италия) — 47.44 Барбора Кучианова — Лукас Вочозка (Чехия) — 42.5 Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 38.04

Детализированные результаты в короткой программе спортивных пар — здесь.

Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию-2022. Расписание

Указано местное время соревнований (Таллин, Эстония, GMT +3).

Трансляция будет доступна на официальном YouTube канале ISU.

14 апреля

13:00 Юноши, короткая программа

19:05 Пары, короткая программа

15 апреля

14:15 Танцы на льду, ритм-танец

19:00 Пары, произвольная программа

16 апреля

10:50 Девушки, короткая программа

18:15 Юноши, произвольная программа

17 апреля

11:45 Танцы на льду, произвольный танец

15:45 Девушки, произвольная программа

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