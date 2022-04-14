Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров-2022: результаты и видео

Результаты соревнований и видео прокатов чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Илья МАЛИНИН
Фото © 2022 Getty Images

13–17 апреля в Таллине проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Olympics следит за соревнованиями и публикует результаты лучших фигуристов во всех видах, а также видео прокатов.

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В связи с ситуацией в Украине спортсмены, принадлежащие к членам Международного союза конькобежцев (ISU) в России (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России) и Беларуси (Союз конькобежцев Беларуси), не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых ISU.

Юноши

Результаты | Юноши, короткая программа

  1. Илья Малинин (США) — 88.99
  2. Уэсли Чиу (Канада) — 81.59
  3. Михаил Селевко (Эстония) — 81.26
  4. Лиам Капейкис (США) — 79.83
  5. Тацуя Цубои (Япония) — 79.15
  6. Стивен Гоголев (Канада) — 78.75
  7. Андреас Нордебак (Швеция) — 76.2
  8. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 75.14
  9. Лукс Цуеси Хонда (Япония) — 73.01
  10. Николай Мемола (Италия) — 71.42
  11. Георгий Рештенко (Чехия) — 69.67
  12. Наоки Росси (Швейцария) — 67.61

Детализированные результаты в короткой программе всех 33 участников смотрите здесь.

Парное катание

Результаты | Пары, короткая программа

  1. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 67.77
  2. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 61.72
  3. Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 60.38
  4. Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 58
  5. Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 54.01
  6. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 49.57
  7. Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 47.9
  8. Алисса Монтан — Филиппо Клеричи (Италия) — 47.44
  9. Барбора Кучианова — Лукас Вочозка (Чехия) — 42.5
  10. Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 38.04

Детализированные результаты в короткой программе спортивных пар — здесь.

Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию-2022. Расписание

Указано местное время соревнований (Таллин, Эстония, GMT +3).

Трансляция будет доступна на официальном YouTube канале ISU.

14 апреля

  • 13:00 Юноши, короткая программа
  • 19:05 Пары, короткая программа

15 апреля

  • 14:15 Танцы на льду, ритм-танец
  • 19:00 Пары, произвольная программа

16 апреля

  • 10:50 Девушки, короткая программа
  • 18:15 Юноши, произвольная программа

17 апреля

  • 11:45 Танцы на льду, произвольный танец
  • 15:45 Девушки, произвольная программа

📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию

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