Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров-2022: Левито — чемпионка мира среди девушек, брат и сестра Брауны лидируют в танцах на льду

17 апреля завершился чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине. Последние медали первенства разыграли танцевальные дуэты и девушки. В танцах на льду лучшим стал американский танцевальный дуэт Уна Браун — Гэйдж Браун, набравшие 170.25 балла по сумме двух программ. На втором месте канадцы Натали Д'Алессандро — Брюс Уодделл (162.56 балла). Еще один канадский дуэт Надя Башинска — Питер Бимон — третьи с суммой 157.64 балла.

В соревнованиях одиночниц лучшей стала американка Изабо Левито с суммой 206.55 балла. На втором месте кореянка Джиа Шин с 206.01 балла. Третьей стала еще одна американская фигуристка Линдси Торнгрен с суммой 199.42 балла.

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Танцы на льду: триумф североамериканских дуэтов

Американские танцоры Уна Браун — Гейдж Браун выиграли с преимуществом почти 8 баллов. Брауны получили от судей четвертый уровень за комбинированное вращение, твиззлы и поддержки. Брат и сестра улучшили свой личный рекорд в произвольном танце на 10 баллов.

«”Вне себя от радости” — наверное, это правильное выражение, чтобы описать то, что мы сейчас чувствуем. Мы очень много вложили в этот сезон. Мы теряли и вновь находили мотивацию. Вот у нас были даты юниорского чемпионата мира, а вот их нет. С физической подготовкой проблем не было, а вот психологически это было гораздо сложнее», —

приводит слова Гейджа Брауна Международный союз конькобежцев (ISU).

Чемпионы Канады среди юниоров Д’Алессандро — Уоделл набрали за произвольный танец 98.56 балла, получив, как и американский дуэт четвертые уровни за свои поддержки и вращение. Еще один канадский дуэт Башинска — Бимон получил за произвольную программу 94.19 балла — фигуристы заняли в сегменте только пятое место, но этого хватило, чтобы выиграть бронзовую медаль по итогам соревнований.

Все три дуэта по возрасту могут выступать на взрослом уровне, но еще не приняли решение относительно следующего сезона.

Танцы на льду

Итоговые результаты | Танцы на льду

🥇 Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 170.25 🥈 Натали Д'Алессандро — Брюс Уодделл (Канада) — 162.56 🥉 Надя Башинска — Питер Бимон (Канада) — 157.64 Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) — 157.27 Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 154.48 Ханна Лим — Хе Кван (Корея) — 154.44 Анжела Линг — Калеб Вейн (США) — 153.98 Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 152.56 Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 140.36 Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 138.16 Ева Бернард – Том Джохам (Франция) — 137.48 Нао Кида — Масая Морита (Япония) — 132.94

Итоговые результаты соревнований в танцах на льду для всех 24 дуэтов смотрите здесь.

Танцы на льду | Произвольная программа

Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 103.27 Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) — 100.22 Натали Д'Алессандро — Брюс Уодделл (Канада) — 98.56 Ханна Лим — Хе Кван (Корея) — 95.62 Надя Башинска — Питер Бимон (Канада) — 94.19 Анжела Линг — Калеб Вейн (США) — 92.55 Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 92.01 Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 90.41 Ева Бернард – Том Джохам (Франция) — 84.05 Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 83 Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 81.53 Нао Кида — Масая Морита (Япония) — 80.92

Детализированные результаты произвольного танца всех 20 участников смотрите здесь.

Девушки: доминирование США и Южной Кореи

В соревнованиях одиночниц развернулась интрига. По итогам короткой программы лучшей стала представительница Южной Кореи Джиа Шин с суммой 136.63 балла. Шин безошибочно исполнила свою программу, которую открыла каскадом тройной лутц — тройной тулуп. Фигуристка получила высокие бонусы практически за все элементы и самую высокую оценку дня за технику — 74.52 балла.

Лидировавшая по итогам короткой программы Изабо Левито в произвольной программе стала только второй с суммой 134.05 балла, но запаса в короткой программе хватило американке, чтобы остаться на первой строчке турнирной таблицы. В технической оценке Левито уступила Шин около четырех баллов, но немного превзошла соперницу в компонентах.

Третьей и по итогам соревнований, и в произвольной программе стала еще одна американская фигуристка Линдси Торнгрен. Линдси набрала 133.28 балла, совсем немного уступив лидерам. На 4-6 местах тоже расположились представительницы США и Южной Кореи.

Девушки

Итоговые результаты | Девушки

🥇 Изабо Левито (США) — 206.55 🥈 Джиа Шин (Корея) — 206.01 🥉 Линдси Торнгрен (США) — 199.42 Юн А-Сон (Корея) — 195.87 Чи Со-Ен (Корея) — 186.72 Клэр Сео (США) — 182.81 Кимми Репонд (Швейцария) — 177.1 Рион Сумиеси (Япония) — 174.58 Нина Петрокина (Эстония) — 173.49 Ринка Ватанабэ (Япония) — 165.44 Нина Пинзарроне (Бельгия) — 161.92 Линнеа Седер (Финляндия) — 161.26

Итоговые результаты соревнований среди девушек для всех 43 участниц смотрите здесь.

Результаты | Девушки, произвольная программа

Джиа Шин (Корея) — 136.63 Изабо Левито (США) — 134.05 Линдси Торнгрен (США) — 133.28 Юн А-Сон (Корея) — 129.59 Клэр Сео (США) — 122.2 Чи Со-Ен (Корея) — 120.63 Кимми Репонд (Швейцария) — 116.28 Рион Сумиеси (Япония) — 113.96 Анна Пеццетта (Италия) — 109.13 Нина Петрокина (Эстония) — 107.59 Ринка Ватанабэ (Япония) — 105.48 Линнеа Седер (Финляндия) — 104.92

Детализированные результаты в короткой программе всех 24 участниц смотрите здесь.

Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию-2022. Расписание

Указано местное время соревнований (Таллин, Эстония, GMT +3).

Трансляция будет доступна на официальном YouTube канале ISU.

14 апреля

13:00 Юноши, короткая программа

19:05 Пары, короткая программа

15 апреля

14:15 Танцы на льду, ритм-танец

19:00 Пары, произвольная программа

16 апреля

10:50 Девушки, короткая программа

18:15 Юноши, произвольная программа

17 апреля

11:45 Танцы на льду, произвольный танец

15:45 Девушки, произвольная программа

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