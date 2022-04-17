Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров-2022: Илья Малинин – победитель, серебро у Михаила Шайдорова из Казахстана

В столице Эстонии в рамках чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2022 одиночницы исполнили короткую программу, а одиночники – произвольную.
Серебряный призер взрослого чемпионата США этого года Илья Малинин, снова, как и на национальном первенстве, продемонстрировал свое владение разнообразными четверными. Сын победительницы финала Гран-при сезона 1998/1999 Татьяны Малининой и многократного чемпиона Узбекистана Романа Скорнякова во многом благодаря работе со своими родителями обладает отличной прыжковой техникой. Сами Татьяна и Роман – воспитанники некогда знаменитой свердловской (екатеринбургской) школы фигурного катания, где занимались у тренера Игоря Ксенофонтова.
В произвольной программе в Таллине Илья исполнил четверной лутц, четверной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, а также два каскада из тройных прыжков и вращения четвертого уровня. Малинин получил за свой прокат 187,12 балла, что стало его личным рекордом, и с общей суммой 276,11 балла завоевал титул чемпиона мира среди юниоров.
«Чувствую облегчение от того, что по-настоящему хорошо завершил сезон и смог чисто откатать произвольную программу. Счастлив от того, как выступил сегодня.
После чемпионата, который проводился здесь пару лет назад, я понял, что нужно больше работать над прыжками, качеством катания, вращениями и общей хореографией. Так что пару лет мы работали в большей степени именно над этими компонентами, и это помогло», – цитирует Илью медиа-команда ИСУ. На чемпионате мира среди юниоров-2020 Малинин занял 16 место.
Серебряную медаль завоевал Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан. Ученик олимпийского чемпиона-1994 Алексея Урманова также выдал очень качественный прокат с взрослым контентом. Михаил выполнил каскад четверной тулуп-тройной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель, тройной аксель-ойлер-тройной сальхов. Только четверной лутц в начале программы был недокручен, а также техбригада отметила неясное ребро на тройном флипе. Шайдоров набрал 159,17 балла за произвольную и с общей суммой 234,31 балла поднялся с восьмой позиции после короткой программы на вторую.
«У нас была очень сложная подготовка к турниру, я был вынужден тренироваться во время массовых катаний. Но я смог справиться с этим и удовлетворен результатом. После предыдущего чемпионата мира у нас был карантин, и я много времени уделял внеледовой подготовке. Во время пандемии было лишь несколько соревнований, так что я развивался в правильном направлении и показал результат», – сказал Михаил на пресс-конференции.
Тацуя Цубои из Японии стал бронзовым призером. За прокат с четверным тулупом, на котором был отмечен недокрут, и двумя тройными акселями фигурист набрал 154,67 балла. Общая сумма баллов за две программы составила 233,82 балла.
«Чтобы выступать на взрослом уровне, на котором в Японии есть много сильных фигуристов, таких как Юдзуру Ханю, Сема Уно, Юма Кагияма, мне нужно упорно трудиться и быть готовым соревноваться с этими топ-фигуристами и фигуристами из других стран», – отметил Тацуя.
Юноши
Итоговые результаты | Юноши
- 🥇 Илья Малинин (США) — 276.11
- 🥈 Михаил Шайдоров (Казахстан) — 234.31
- 🥉 Тацуя Цубои (Япония) — 233.82
- Уэсли Чиу (Канада) — 228.29
- Стивен Гоголев (Канада) — 224.49
- Михаил Селевко (Эстония) — 218.68
- Николай Мемола (Италия) — 212.94
- Лиам Капейкис (США) — 210.94
- Наоки Росси (Швейцария) — 206.65
- Андреас Нордебак (Швеция) — 206.13
- Георгий Рештенко (Чехия) — 201.76
- Арлет Леванди (Эстония) — 200.1
Итоговые результаты соревнований среди юношей для всех 33 участников смотрите здесь.
Результаты | Юноши, произвольная программа
- Илья Малинин (США) — 187.12
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 159.17
- Тацуя Цубои (Япония) — 154.67
- Уэсли Чиу (Канада) — 146.7
- Стивен Гоголев (Канада) — 145.74
- Николай Мемола (Италия) — 141.52
- Наоки Росси (Швейцария) — 139.04
- Као Миура (Япония) — 137.56
- Михаил Селевко (Эстония) — 137.42
- Арлет Леванди (Эстония) — 134.79
- Георгий Рештенко (Чехия) — 132.09
- Лиам Капейкис (США) — 131.11
Детализированные результаты в произвольной программе всех 24 участников смотрите здесь.
В женском одиночном катании Изабо Левито захватила лидерство после короткой программы. 15-летняя фигуристка отметилась топ-контентом, исполнив тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц-тройной риттбергер (самый сложный из каскадов 3-3 на данный момент), дорожку шагов и вращения 4-го уровня. Победительница этапа Гран-при этого сезона в Куршевеле поразила и изысканными балетными движениями под пьесу Камиля Сен-Санса «Лебедь». Левито набрала 72,50 балла.
Джиа Шин, представляющая Республику Корея, стала второй с 69,38 балла. Она исполнила каскад тройной лутц-тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип.
Ее соотечественница Юн А-Сон – третья с 66,28 балла с таким же прыжковым набором.
Девушки
Результаты | Девушки, короткая программа
- Изабо Левито (США) — 72.5
- Джиа Шин (Корея) — 69.38
- Юн А-Сон (Корея) — 66.28
- Линдси Торнгрен (США) — 66.14
- Чи Со-Ен (Корея) — 66.09
- Нина Петрокина (Эстония) — 65.9
- Нина Пинзарроне (Бельгия) — 63.67
- Кимми Репонд (Швейцария) — 60.82
- Рион Сумиеси (Япония) — 60.62
- Клэр Сео (США) — 60.61
- Ринка Ватанабэ (Япония) — 59.96
- Лиа Перейра (Канада) — 58.69
- Детализированные результаты в короткой программе всех 43 участниц смотрите здесь.
Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию-2022. Расписание
Указано местное время соревнований (Таллин, Эстония, GMT +3).
Трансляция будет доступна на официальном YouTube канале ISU.
14 апреля
- 13:00 Юноши, короткая программа
- 19:05 Пары, короткая программа
15 апреля
- 14:15 Танцы на льду, ритм-танец
- 19:00 Пары, произвольная программа
16 апреля
- 10:50 Девушки, короткая программа
- 18:15 Юноши, произвольная программа
17 апреля
- 11:45 Танцы на льду, произвольный танец
- 15:45 Девушки, произвольная программа
📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию
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