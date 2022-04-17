Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров-2022: Илья Малинин – победитель, серебро у Михаила Шайдорова из Казахстана

В столице Эстонии в рамках чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2022 одиночницы исполнили короткую программу, а одиночники – произвольную.

Серебряный призер взрослого чемпионата США этого года Илья Малинин, снова, как и на национальном первенстве, продемонстрировал свое владение разнообразными четверными. Сын победительницы финала Гран-при сезона 1998/1999 Татьяны Малининой и многократного чемпиона Узбекистана Романа Скорнякова во многом благодаря работе со своими родителями обладает отличной прыжковой техникой. Сами Татьяна и Роман – воспитанники некогда знаменитой свердловской (екатеринбургской) школы фигурного катания, где занимались у тренера Игоря Ксенофонтова.

В произвольной программе в Таллине Илья исполнил четверной лутц, четверной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, а также два каскада из тройных прыжков и вращения четвертого уровня. Малинин получил за свой прокат 187,12 балла, что стало его личным рекордом, и с общей суммой 276,11 балла завоевал титул чемпиона мира среди юниоров.

«Чувствую облегчение от того, что по-настоящему хорошо завершил сезон и смог чисто откатать произвольную программу. Счастлив от того, как выступил сегодня.

После чемпионата, который проводился здесь пару лет назад, я понял, что нужно больше работать над прыжками, качеством катания, вращениями и общей хореографией. Так что пару лет мы работали в большей степени именно над этими компонентами, и это помогло», – цитирует Илью медиа-команда ИСУ. На чемпионате мира среди юниоров-2020 Малинин занял 16 место.

Серебряную медаль завоевал Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан. Ученик олимпийского чемпиона-1994 Алексея Урманова также выдал очень качественный прокат с взрослым контентом. Михаил выполнил каскад четверной тулуп-тройной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель, тройной аксель-ойлер-тройной сальхов. Только четверной лутц в начале программы был недокручен, а также техбригада отметила неясное ребро на тройном флипе. Шайдоров набрал 159,17 балла за произвольную и с общей суммой 234,31 балла поднялся с восьмой позиции после короткой программы на вторую.

«У нас была очень сложная подготовка к турниру, я был вынужден тренироваться во время массовых катаний. Но я смог справиться с этим и удовлетворен результатом. После предыдущего чемпионата мира у нас был карантин, и я много времени уделял внеледовой подготовке. Во время пандемии было лишь несколько соревнований, так что я развивался в правильном направлении и показал результат», – сказал Михаил на пресс-конференции.

Тацуя Цубои из Японии стал бронзовым призером. За прокат с четверным тулупом, на котором был отмечен недокрут, и двумя тройными акселями фигурист набрал 154,67 балла. Общая сумма баллов за две программы составила 233,82 балла.

«Чтобы выступать на взрослом уровне, на котором в Японии есть много сильных фигуристов, таких как Юдзуру Ханю, Сема Уно, Юма Кагияма, мне нужно упорно трудиться и быть готовым соревноваться с этими топ-фигуристами и фигуристами из других стран», – отметил Тацуя.

Юноши

Итоговые результаты | Юноши

🥇 Илья Малинин (США) — 276.11 🥈 Михаил Шайдоров (Казахстан) — 234.31 🥉 Тацуя Цубои (Япония) — 233.82 Уэсли Чиу (Канада) — 228.29 Стивен Гоголев (Канада) — 224.49 Михаил Селевко (Эстония) — 218.68 Николай Мемола (Италия) — 212.94 Лиам Капейкис (США) — 210.94 Наоки Росси (Швейцария) — 206.65 Андреас Нордебак (Швеция) — 206.13 Георгий Рештенко (Чехия) — 201.76 Арлет Леванди (Эстония) — 200.1

Итоговые результаты соревнований среди юношей для всех 33 участников смотрите здесь.

Результаты | Юноши, произвольная программа

Илья Малинин (США) — 187.12 Михаил Шайдоров (Казахстан) — 159.17 Тацуя Цубои (Япония) — 154.67 Уэсли Чиу (Канада) — 146.7 Стивен Гоголев (Канада) — 145.74 Николай Мемола (Италия) — 141.52 Наоки Росси (Швейцария) — 139.04 Као Миура (Япония) — 137.56 Михаил Селевко (Эстония) — 137.42 Арлет Леванди (Эстония) — 134.79 Георгий Рештенко (Чехия) — 132.09 Лиам Капейкис (США) — 131.11

Детализированные результаты в произвольной программе всех 24 участников смотрите здесь.

В женском одиночном катании Изабо Левито захватила лидерство после короткой программы. 15-летняя фигуристка отметилась топ-контентом, исполнив тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц-тройной риттбергер (самый сложный из каскадов 3-3 на данный момент), дорожку шагов и вращения 4-го уровня. Победительница этапа Гран-при этого сезона в Куршевеле поразила и изысканными балетными движениями под пьесу Камиля Сен-Санса «Лебедь». Левито набрала 72,50 балла.

Джиа Шин, представляющая Республику Корея, стала второй с 69,38 балла. Она исполнила каскад тройной лутц-тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип.

Ее соотечественница Юн А-Сон – третья с 66,28 балла с таким же прыжковым набором.

Девушки

Результаты | Девушки, короткая программа

Изабо Левито (США) — 72.5 Джиа Шин (Корея) — 69.38 Юн А-Сон (Корея) — 66.28 Линдси Торнгрен (США) — 66.14 Чи Со-Ен (Корея) — 66.09 Нина Петрокина (Эстония) — 65.9 Нина Пинзарроне (Бельгия) — 63.67 Кимми Репонд (Швейцария) — 60.82 Рион Сумиеси (Япония) — 60.62 Клэр Сео (США) — 60.61 Ринка Ватанабэ (Япония) — 59.96 Лиа Перейра (Канада) — 58.69 Детализированные результаты в короткой программе всех 43 участниц смотрите здесь.

Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию-2022. Расписание

Указано местное время соревнований (Таллин, Эстония, GMT +3).

Трансляция будет доступна на официальном YouTube канале ISU.

14 апреля

13:00 Юноши, короткая программа

19:05 Пары, короткая программа

15 апреля

14:15 Танцы на льду, ритм-танец

19:00 Пары, произвольная программа

16 апреля

10:50 Девушки, короткая программа

18:15 Юноши, произвольная программа

17 апреля

11:45 Танцы на льду, произвольный танец

15:45 Девушки, произвольная программа

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