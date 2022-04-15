Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров-2022: Малинин и Сафина – Берулава – лучшие по итогам первого дня

В Таллине начался чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.

Первоначально турнир должен был пройти в Софии в марте, но из-за ожидаемой новой волны коронавируса болгарская сторона решила отказаться от его проведения. В итоге, главный юниорский турнир сезона принимает ледовая арена «Тондираба», на которой в январе этого года прошли чемпионат Европы и чемпионат четырех континентов-2022. Для «Тондирабы» этот ЮЧМ также не являются дебютным. Турнир состоялся здесь в 2015 и 2020 годах.

Напомним, что по решению Международного союза конькобежцев фигуристы, представляющие Россию и Беларусь, отстранены от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок.

Первыми на лед катка в Таллине вышли юноши. По итогам короткой программы лидерство, как и ожидалось, захватил серебряный призер чемпионата США этого года Илья Малинин. Катаясь под «Билли Джин» Майкла Джексона победитель двух этапов юниорской серии Гран-при чисто исполнил каскад из тройных лутца и тулупа, тройной флип и тройной аксель, а его вращения и дорожка шагов были оценены четвертым уровнем. Илья славится четверными прыжками, в количестве которых на произвольную программу он может составить конкуренцию олимпийскому чемпиону-2022 Нейтану Чену, но по правилам ИСУ в короткой программе юниоров количество оборотов в прыжках ограничивается тремя.

Вслед за Ильей, набравшим 88,99 балла, второе место в короткой программе занял бронзовый призер чемпионата Канады-2022 Уэсли Чиу (81,59 балла). Победитель этапа ЮГП-2022 в Куршевеле и бронзовый призер этапа в Красноярске также продемонстрировал тройной аксель, тройной лутц-тройной тулуп и тройной флип (на котором, правда, техбригада отметила неясное ребро).

Представитель хозяев Михаил Селевко стал третьим (81,26 балла). Бронзовый призер чемпионата Эстонии допустил ошибку на каскаде тройной лутц-тройной тулуп.

Юноши

Результаты | Юноши, короткая программа

Илья Малинин (США) — 88.99 Уэсли Чиу (Канада) — 81.59 Михаил Селевко (Эстония) — 81.26 Лиам Капейкис (США) — 79.83 Тацуя Цубои (Япония) — 79.15 Стивен Гоголев (Канада) — 78.75 Андреас Нордебак (Швеция) — 76.2 Михаил Шайдоров (Казахстан) — 75.14 Лукс Цуеси Хонда (Япония) — 73.01 Николай Мемола (Италия) — 71.42 Георгий Рештенко (Чехия) — 69.67 Наоки Росси (Швейцария) — 67.61

Детализированные результаты в короткой программе всех 33 участников смотрите здесь.

В парном катании по итогам короткой программы лучшими стали Карина Сафина и Лука Берулава. Дуэт из Грузии прекрасно откатал под современную обработку «Лунной сонаты». Участники командного и личного турнира Олимпийских игр-2022 исполнили тройную подкрутку, параллельный двойной аксель и выброс тройной сальхов, и заработали 67,77 балла.

«Мы довольны прокатом. Сегодня все получилось, будем работать дальше. Для нас каждый турнир имеет одинаковое значение. Мы готовимся одинаково – и к взрослому чемпионату мира, и к юниорскому», – сказал Лука.

Напомним, что в этом сезоне дуэт занял четвертое место на чемпионатах Европы и мира, а также был 9-м в Пекине.

Анастасия Голубева – Гектор Геотопулос Мур из Австралии – вторые (61,72 балла), Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США) – третьи (60,38 балла).

Парное катание

Результаты | Пары, короткая программа

Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 67.77 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 61.72 Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 60.38 Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 58 Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 54.01 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 49.57 Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 47.9 Алисса Монтан — Филиппо Клеричи (Италия) — 47.44 Барбора Кучианова — Лукас Вочозка (Чехия) — 42.5 Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 38.04

Детализированные результаты в короткой программе спортивных пар — здесь.

В пятницу на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров танцевальные дуэты исполнят ритм-танец, а спортивные пары – произвольную программу.

Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию-2022. Расписание

Указано местное время соревнований (Таллин, Эстония, GMT +3).

Трансляция будет доступна на официальном YouTube канале ISU.

14 апреля

13:00 Юноши, короткая программа

19:05 Пары, короткая программа

15 апреля

14:15 Танцы на льду, ритм-танец

19:00 Пары, произвольная программа

16 апреля

10:50 Девушки, короткая программа

18:15 Юноши, произвольная программа

17 апреля

11:45 Танцы на льду, произвольный танец

15:45 Девушки, произвольная программа

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