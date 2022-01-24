Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов-2022: итоги

20-23 января в столице Эстонии состоялся чемпионат четырех континентов-2022 по фигурному катанию. Правда, большинство сборных выступили на нем не в оптимальном составе. Все-таки до Олимпийских игр в Пекине осталось менее двух недель. Тем не менее, выступления, продемонстрированные на катке арены «Тандираба», заслуживают внимания.

Маи Михара из Японии выиграла турнир в женском одиночном катании, Джунхван Чха из Южной Кореи стал лучшим среди мужчин-одиночников, Одри Лу и Миша Митрофанов (США) – победители ЧЧК-2022 в парном катании, Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) – в танцах на льду.

Танцы на льду

Грин – Парсонс возглавили турнирную таблицу в ритм-танце, улучшив свой сезонный рекордный результат на 5 баллов – 80,62. Кана Мурамото – Дайсукэ Такахаси (Япония) стали вторыми. Дуэт Марины Зуевой и их постановки снискали любовь болельщиков сразу же, как фигуристы начали свою совместную соревновательную карьеру. В этот раз, правда, прокат был омрачен падением Каны на транзишенах в начале программы. Пара получила 72,43 балла.

«В последний раз я участвовал в чемпионате четырех континентов 9 лет назад, как одиночник, – сказал прессе чемпион мира-2010 и бронзовый призер Олимпийских игр-2010 Такахаси. – Я бы никогда не подумал, что вернусь в спорт как танцор. Очень рад этому и счастлив».

Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (США) стали третьими, получив 69,35 балла за свой танец. Отметим, что Энтони является сыном олимпийских чемпионов-1992 в танцах на льду Марины Климовой и Сергея Пономаренко.

В произвольном танце расстановка сил в первой тройке не изменилась. В итоге, Грин – Парсонс праздновали победу с 200,59 балла. Мурамото – Такахаси стали первой танцевальной парой из Японии, завоевавшей серебряную медаль на чемпионате ИСУ (181,91 балла). Каррейра – Пономаренко завоевали бронзу с общей суммой 175,67 балла.

Парное катание

В парном катании Одри Лу – Миша Митрофанов выиграли короткую (68,35 балла) и произвольную (120,75 балла) программы.

В короткой дуэт исполнил параллельный тройной сальхов, выброс тройной лутц, тройную подкрутку, поддержку, дорожку шагов и параллельное вращение четвертого уровня. Канадцы Эвелин Уэлш – Треннт Мишо с 65,42 балла стали вторыми. Американцы Эмили* Чан* –Спенсер Акира* Хоу* с 64,47 балла – третьими.

В произвольной лидеры исполнили тройной сальхов – ойлер – двойной сальхов, тройные выбросы лутц и сальхов, но партнерша упала на тройном тулупе. С 189,10 балла по сумме Одри и Миша победили, Эмили и Спенсер Акира стали вторыми (180,94), Эвелин и Треннт – третьими (179,70).

Женское одиночное катание

В женском одиночном катании Маи Михара выиграла короткую программу (72,62 балла), Хаен Ли и Елим Ким из Южной Кореи расположились на второй (69,97) и третьей (69,93) строчках протокола. Все три фигуристки исполнили каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип и двойной аксель.

В произвольной программе Маи допустила ошибку только на финальном вращении, ранее продемонстрировав в прокате каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, тройной сальхов, двойной аксель – тройной тулуп, тройной лутц – двойной тулуп – двойной риттбергер, тройной риттбергер (145,41 балла). С общей суммой 218,03 балла Михара стала победительницей. У Хаен Ли – серебро (213,52), у Елим Ким (209,91) – бронза.

Мужское одиночное катание

В мужском одиночном катании Джунхван Чха стал лучшим в короткой программе, исполнив четверной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной аксель (98,96). Японец Казуки Тамоно уступил ему менее двух баллов (97,10). Японец показал каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и тройной аксель. Его соотечественник Као Миура с четверным сальховом – двойным тулупом, тройным акселем и четверным тулупом стал третьим (88,37).

Произвольную Чха начал не лучшим образом: упал с четверного тулупа, но затем выполнил сальхов в четыре оборота и тройной аксель. Второй триксель в каскаде с двойным тулупом был засчитан как недокрученный. 174,26 за прокат. С общей суммой в 273,22 балла кореец победил. Казуки упал на одиночном четверном тулупе и допустил ошибку на тулупе в каскаде с двойным, но выполнил четверной сальхов и два тройных акселя (171,89). С 268,99 балла он стал вторым. Као сделал два тройных акселя, четверной тулуп и четверной сальхов в каскаде с двойным тулупом, но получил сбавки за одиночный четверной сальхов (162,70). С суммой 251,07 балла за две программы он стал третьим.