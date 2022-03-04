Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров-2022 пройдет в Таллинне

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров-2022 пройдет в Таллинне 13-17 апреля.

Первоначально турнир был запланирован в Софии на 7-13 марта, но 12 февраля Международный союз конькобежцев (ИСУ) объявил о том, что турнир перенесен из-за ожидаемого в марте пика заболеваемости омикроном – видом коронавирусной инфекции. Затем из-за ситуации в Украине был вероятен сценарий, что старт не состоится вовсе. Как уже было в 2021-м, когда юниорский чемпионат мира был отменен из-за пандемии коронавируса.

Так как Федерация фигурного катания Болгарии сообщила ИСУ, что не может провести турнир и в более поздние, чем было ранее запланировано, сроки, организация объявила о подаче заявок на проведение соревнований. Единственным, кто подал заявку, оказался Союз конькобежцев Эстонии. В итоге, ЧМЮ пройдет в Таллинне в апреле.

Отметим, что ледовая арена «Тондираба» в этом сезоне уже приняла два международных турнира по фигурному катанию. 12-16 января здесь прошел чемпионат Европы, а сразу же после него чемпионат четырех континентов. Что касается главных стартов юниоров, то они на этом катке проходили в 2015 и 2020 годах.

На чемпионате мира среди юниоров-2022 российские и белорусские фигуристы не выступят в связи с решением ИСУ отстранить спортсменов из этих стран от участия в турнирах под эгидой федерации из-за ситуации в Украине.

Что касается участников, то на данный момент составы команд не объявлены.

В мужском одиночном катании в юниорской серии Гран-при в этом сезоне выделялся Илья Малинин, представляющий США. Он выиграл этапы в Куршавеле (214,64 балла) и в Линце (245,35). Но уже в этом году Илья произвел фурор на чемпионате страны, став вторым вслед за олимпийским чемпионом-2022 Нейтаном Ченом и исполнив четыре прыжка в четыре оборота в произвольной программе. В Пекин Илья не поехал, но будет участвовать на взрослом чемпионате мира в Монпелье, который пройдет 21-27 марта. Так что, скорее всего, ожидать Малинина в Таллинне не стоит. Но посмотрим. Помимо Ильи отметим канадца Уэсли Чиу – победителя 2-го этапа в Куршавеле (199,89 балла). Его результат нельзя сравнить с баллами фигуриста из США, но он вышел в финал юниорского Гран-при, который не состоялся из-за коронавируса.

В женском одиночном катании вероятной претенденткой на победу является Изабо Левито (США) – победительница 2-го этапа юниорского Гран-при в Куршавеле (202,30 балла). На национальном чемпионате-2022 Изабо стала третьей. Линдси Торнгрен, также из США – победительница 1-го этапа в Куршавеле (181,45) должна была участвовать в финале ЮГП и тоже претендентка на медали на юниорском мире.

В парном катании явными лидерами выглядят Карина Сафина – Лука Берулава. Дуэт из Грузии на Гран-при среди юниоров стал вторым на этапе в Кошице и третьим – в Линце. В 2022-м пара уже выступила на двух взрослых стартах топ-уровня. На чемпионате Европы фигуристы стали четвертыми, на Олимпийских играх – девятыми, обновив свой рекорд по сумме двух программ (192,44 балла). В заявке на чемпионат мира среди взрослых дуэт пока значится в качестве запасного. Но возможно все же выступит на обоих турнирах.

В танцах на льду отметим отобравшихся в финал юниорской серии Гран-при Катарину Вольфкостин – Джеффри Чена (США) – победителей 1-го этапа в Куршавеле (165,01 балла), Уну Браун – Гейджа Брауна (США) – победителей 2-го этапа в Куршавеле (154,25 балла) и Натали Д'Алессандро – Брюса Уодделла (Канада) – победителей 3-го этапа в Кошице (163,04 балла).