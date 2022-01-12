Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022: полные результаты и видео прокатов

12–16 января в Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Olympics собрал для вас полные результаты во всех дисциплинах, а также видео прокатов лучших фигуристов континента.

Мужское одиночное катание

Мужчины | Короткая программа

Андрей Мозалев (Россия) — 99.76 Марк Кондратюк (Россия) — 99.06 Евгений Семененко (Россия) — 99.04 Морис Квителашвили (Грузия) — 92.76 Даниэль Грассль (Италия) — 91.75 Денис Васильев (Латвия) — 90.24 Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 83.46 Иван Шмуратко (Украина) — 82.13 Габриеле Франджипани (Италия) — 81.79 Кевин Эймоз (Франция) — 80.39

Полные результаты короткой программы у мужчин для 34-х участников — здесь.

Подробный отчет о короткой программе и цитаты победителей — здесь.

Расписание и трансляция

Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.

12 января (среда)

12:45 Мужчины . Короткая программа

. Короткая программа 19:40 Пары. Короткая программа

13 января (четверг)

12:10 Женщины . Короткая программа

. Короткая программа 19:55 Пары. Произвольная программа

14 января (пятница)

12:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

15 января (суббота)

14:30 Танцы на льду. Произвольный танец

Произвольный танец 19:25 Женщины. Произвольная программа

16 января (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022