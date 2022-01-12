Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022: полные результаты и видео прокатов

Полные результаты и видео прокатов лучших фигуристов на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине

Автор: Татьяна Рогович
Фигурное катание
Фото © 2022 ISU

12–16 января в Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Olympics собрал для вас полные результаты во всех дисциплинах, а также видео прокатов лучших фигуристов континента.

Мужское одиночное катание

Мужчины | Короткая программа

  1. Андрей Мозалев (Россия) — 99.76
  2. Марк Кондратюк (Россия) — 99.06
  3. Евгений Семененко (Россия) — 99.04
  4. Морис Квителашвили (Грузия) — 92.76
  5. Даниэль Грассль (Италия) — 91.75
  6. Денис Васильев (Латвия) — 90.24
  7. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 83.46
  8. Иван Шмуратко (Украина) — 82.13
  9. Габриеле Франджипани (Италия) — 81.79
  10. Кевин Эймоз (Франция) — 80.39

Полные результаты короткой программы у мужчин для 34-х участников — здесь.

Подробный отчет о короткой программе и цитаты победителей — здесь.

Расписание и трансляция

Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.

12 января (среда)

  • 12:45 Мужчины. Короткая программа
  • 19:40 Пары. Короткая программа

13 января (четверг)

  • 12:10 Женщины. Короткая программа
  • 19:55 Пары. Произвольная программа

14 января (пятница)

  • 12:55 Танцы на льду. Ритм-танец
  • 18:55 Мужчины. Произвольная программа

15 января (суббота)

  • 14:30 Танцы на льду. Произвольный танец
  • 19:25 Женщины. Произвольная программа

16 января (воскресенье)

  • 16:25 Показательные выступления

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022

  • Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова_
    Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых
  • Мужчины: Андрей Мозалев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко
    Запасные: Петр Гуменник, Александр Самарин
  • Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов
    Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Никита Рахманин
  • Танцы: Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
    Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный

🏆 Итоги первой половины олимпийского сезона

📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию

Фавориты и главные действующие лица сезона 2021/2022 по фигурному катанию

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