Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022: полные результаты и видео прокатов

12–16 января в Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Olympics собрал для вас полные результаты во всех дисциплинах, а также видео прокатов лучших фигуристов континента.
Мужское одиночное катание
Мужчины | Короткая программа
- Андрей Мозалев (Россия) — 99.76
- Марк Кондратюк (Россия) — 99.06
- Евгений Семененко (Россия) — 99.04
- Морис Квителашвили (Грузия) — 92.76
- Даниэль Грассль (Италия) — 91.75
- Денис Васильев (Латвия) — 90.24
- Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 83.46
- Иван Шмуратко (Украина) — 82.13
- Габриеле Франджипани (Италия) — 81.79
- Кевин Эймоз (Франция) — 80.39
Полные результаты короткой программы у мужчин для 34-х участников — здесь.
Подробный отчет о короткой программе и цитаты победителей — здесь.
Расписание и трансляция
Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.
12 января (среда)
- 12:45 Мужчины. Короткая программа
- 19:40 Пары. Короткая программа
13 января (четверг)
- 12:10 Женщины. Короткая программа
- 19:55 Пары. Произвольная программа
14 января (пятница)
- 12:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:55 Мужчины. Произвольная программа
15 января (суббота)
- 14:30 Танцы на льду. Произвольный танец
- 19:25 Женщины. Произвольная программа
16 января (воскресенье)
- 16:25 Показательные выступления
Состав российской команды на чемпионате Европы-2022
- Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова_
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых
- Мужчины: Андрей Мозалев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко
Запасные: Петр Гуменник, Александр Самарин
- Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Никита Рахманин
- Танцы: Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный