Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022: Мишина и Галлямов продолжают коллекционировать золото

В Таллинне в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию-2022 завершился турнир спортивных пар. Чемпионы мира-2021 и чемпионы России-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов добавили в свою коллекцию и золото Европы, выиграв и получив рекордную для парного катания сумму баллов и в короткой, и в произвольной программе. Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионы Европы-2017, 2018 стали серебряными призерами, чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – бронзовыми.

Ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука и действующие на тот момент обладатели титула чемпионов континента Бойкова и Козловский открыли выступления лучших дуэтов турнира. В короткой партнерша сдвоила сальхов, в этот же раз элемент получился в три оборота, затем последовали каскад из тройного и двух двойных тулупов, выбросы тройной флип и тройной риттбергер, а непрыжковые элементы были оценены четвертым уровнем. За программу петербуржцы получили 150,97 балла.

Дмитрий Козловский: Мы рады, что мы сегодня справились сами с собой, со своей задачей после вчерашней глупой ошибки, и это самое главное.

Похожий контент показали и подопечные Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Только Евгения допустила помарку на тройном сальхове. Но прокат Жени и Володи заворожил зал, и закончили они его под возглас «браво!». С 154,85 балла они возглавили турнирную таблицу и обновили свой рекорд в сезоне.

Владимир Морозов: Прокат был не самый лучший, но хороший.

Вся наша команда помогает нам, привносит в работу что-то свое. Сегодня за бортиком с нами были Максим и Этери, т.к. на турнире есть ограничение по аккредитациям. Но все остальные поддерживали нас.

Мишина и Галлямов завершали турнир и снова продемонстрировали довольно уверенное катание. Хотя все-таки некая скованность и осторожность ощущалась. Каскад тройной сальхов-ойлер-тройной сальхов получил сбавку у двух судей, затем были выполнены тройной тулуп, выбросы тройной флип и тройной риттбергер. Все-таки выходить на лед в ранге действующих чемпионов мира и России непросто. Тем более при такой конкуренции в российской команде. Хотя, как отметил Александр, конкуренция мотивирует, к ней в спорте приучают с детства, поэтому российское фигурное катание такое сильное.

Анастасия Мишина: Сегодня было немного сложнее кататься, чем вчера. Может быть, потому что катались позже. У нас было не так много тренировок после Нового года, был отдых. Так что катались мы достаточно хорошо.

Мы не успели посмотреть протоколы и не знали про мировой рекорд. Это приятно, но не будем акцентировать внимание на этом. Это был не самый лучший прокат, мы можем кататься лучше и катались лучше.

Эмоции от победы на чемпионате мира и чемпионате Европы разные. На чемпионате мира мы победили, имея за плечами не так много стартов накануне. В этот раз мы соревновались три недели назад.

Мишина и Галлямов с суммой в 157,46 балла не только выиграли произвольную программу и весь турнир, но и стали обладателями новых рекордов в парном катании - по сумме в произвольной программе и общей сумме, а также сделали серьезную заявку на победу на Играх в Пекине.

Но, как сказал Дмитрий Козловский, Олимпийские игры это не только физическая готовность, но и готовность в нужный момент психологическая. «А конкуренция – медаль с двумя сторонами. Она мотивирует и в то же время опустошает. И здесь важно не выхолащиваться эмоционально».

Насколько в устойчивом состоянии к главному старту сезона и четырехлетия смогут подойти все три дуэта узнаем уже в начале февраля.

Парное катание

Итоговые результаты | Пары

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 239.82 Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 236.43 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 227.23 Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 184.05 Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 178.9 Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 171.03 Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 168.9 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) — 168.75 Лаура Баркеро — Марко Дзандрон (Испания) — 168.4 Богдана Лукашевич — Александр Степанов (Беларусь) — 161.76

Итоговые результаты для всех участников — здесь.

Результаты | Пары, произвольная программа

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 157.46 Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 154.85 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 150.97 Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 122.12 Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 116.14 Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 112.62 Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 110.07 Лаура Баркеро — Марко Дзандрон (Испания) — 107.75 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) — 106.54 Елизавета Жукова — Мартин Бидарж (Чехия) — 105.33

Полные результаты произвольной программы для всех участников — здесь.

Расписание и трансляция

Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.

12 января (среда)

12:45 Мужчины . Короткая программа

. Короткая программа 19:40 Пары. Короткая программа

13 января (четверг)

12:10 Женщины . Короткая программа

. Короткая программа 19:55 Пары. Произвольная программа

14 января (пятница)

12:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

15 января (суббота)

14:30 Танцы на льду. Произвольный танец

Произвольный танец 19:25 Женщины. Произвольная программа

16 января (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022