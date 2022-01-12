Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Короткая программа, пары: Мишина — Галлямов выигрывают с мировым рекордом

12 января в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию закончились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лидируют три российских дуэта: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Мишина — Галлямов установили новый рекорд в короткой программе — 82.36 балла. Это на две сотых лучше предыдущего рекорда, установленного Бойковой — Козловским на чемпионате Европы 2020 года. Ранее сегодня российские одиночники также заняли три первых места по итогам короткой программы.

Первыми на лед из россиян выходили бронзовые призеры прошедшего в декабре национального чемпионата и самые титулованные действующие российские «парники» — Евгения Тарасова — Владимир Морозов. В отличие от проката в Санкт-Петербурге, где пара ошиблась на поддержке, сегодня все получилось практически идеально, если не считать небольшой помарки на выезде из выброса. Баллы за прокат соответствующие — 81.58, лучший результат в карьере на международных стартах по новой системе начисления оценок.

Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский безошибочно откатать не смогли и это завтра может стоить им титула. Из-за ошибки партнерши был засчитан только двойной сальхов и потерян уровень на одном из вращений. На шестиминутной разминке Александра Бойкова тоже ошиблась на прыжке, но на пресс-конференции сказала, что это вряд ли послужило причиной ошибки во время проката: «Я бы не зацикливалась на этом — лед скользкий и в спорте бывает всякое». По итогам дня с результатом 76.26 балла Бойкова — Козловский — третьи.

Действующие чемпионы мира и страны Анастасия Мишина — Александр Галлямов закрывали соревнования. По иронии судьбы эта пара также является дебютантом европейского первенства — раньше у ребят не получалось отобраться на этот старт. Мишина — Галлямов продолжают подтверждать статус лучшей пары планеты, установив новый мировой рекорд в короткой программе. Фигуристы получили высочайшие надбавки от судей практически за все элементы и обошли соперников в оценке за компоненты.

После проката Александр Галлямов сказал журналистам, что они даже не обратили внимание на тот факт, что установили рекорд:

«Мы даже не обратили внимания, что установили рекорд. Зачем смотреть на оценки — главное чистота проката. Хотя потом можно и погордиться. Прокат был неплохим, мы рады так начать. Мы идем постепенно от соревнования к соревнованию. Так постепенно дойдем до Олимпиады, а там видно будет. В России всегда найдется сильный спортсмен тебе на замену, и это мотивирует. Надо становиться лучше», — приводят слова фигуриста «РИА Новости».

«Мы получили огромное удовольствие от нашего проката, потому что сегодня мы катались с публикой. Мы видели российские флаги на арене, мы чувствовали поддержку. Очень здорово кататься для зрителей, а не только для людей, который смотрят нас по телевизору», — сказала Анастасия Мишина на пресс-конференции.

13 января в борьбу вступят девушки, а вечером определится победитель соревнований среди спортивных пар.

Результаты | Пары, короткая программа

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 82.36 Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 81.58 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 76.26 Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 62.76 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) — 62.21 Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 61.93 Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 60.96 Лаура Баркеро — Марко Дзандрон (Испания) — 60.65 Богдана Лукашевич — Александр Степанов (Беларусь) — 58.8 Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 56.28

Полные результаты короткой программы у спортивных пар для 21-го участника — здесь.

Расписание и трансляция

Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.

12 января (среда)

12:45 Мужчины . Короткая программа

. Короткая программа 19:40 Пары. Короткая программа

13 января (четверг)

12:10 Женщины . Короткая программа

. Короткая программа 19:55 Пары. Произвольная программа

14 января (пятница)

12:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

15 января (суббота)

14:30 Танцы на льду. Произвольный танец

Произвольный танец 19:25 Женщины. Произвольная программа

16 января (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022