Чемпионат Европы по фигурному катанию: Валиева отправляется собирать «большой шлем»

12–16 января в Эстонии пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. На турнире выступят сильнейшие российские фигуристы, а его результаты станут определяющими при формировании олимпийской сборной команды ОКР. Команда ОКР — единственная на Олимпийских играх в Пекине с полным представительством — 12 путевок, по три в каждом виде программы.

По итогам чемпионата России, прошедшего в конце декабря, на чемпионате Европы выступят победительницы соревнований в женском одиночном катании — Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Для Камилы Валиевой, установившей в свой первый взрослый сезон мировые рекорды в обеих программах и по сумме баллов, победа на чемпионате Европы может стать первый шагом по сбору «большого шлема» фигурного катания — золотых медалей финала Гран-при, континентального первенства, чемпионата мира и Олимпийских игр. Также в Таллине мы увидим сильнейших европейских фигуристок, но составить конкуренцию россиянкам в борьбе за медали сможет разве что бельгийка Луна Хендрикс, финишировавшая восьмой в общем зачете серии Гран-при ISU этого сезона. Также будем следить за бывшими россиянками, представляющими теперь сборные других стран: Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Беларусь), Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Куракова (Польша).

В мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда и Марк Кондратюк, занявшие второе и первое место на национальном первенстве. А вот вместо обладателя бронзовой медали Андрея Мозалева в Таллин поедет Евгений Семененко. Судя по всему от выступления Евгения будет зависеть судьба третьей олимпийской путевки в этой дисциплине. Занять весь пьедестал в отличие от женщин, российским одиночникам будет сложно. Сражаться за высокие места придется с такими сильными фигуристами, как Кевин Эймоз (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Грассль и Маттео Риццо (Италия), Денис Васильев (Латвия).

В соревнованиях спортивных пар российские дуэты будут править бал. На чемпионат Европы отправляются действующие чемпионы страны и мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов, действующие чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, а также самая опытная действующая российская пара — двукратные чемпионы Европы и трехкратные чемпионы страны Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Главные конкуренты российских пар представляют Китай и Японию, а значит встреча с ними предстоит только в Пекине.

В танцах на льду в Таллине должна была состояться генеральная репетиция одного из главных противостояний олимпийского сезона — действующие чемпионы мира Виктория Синицина — Никита Кацалапов должны были впервые в сезоне очно сойтись с вице-чемпионами Олимпийских игр в Пхенчхане Габриэлой Пападакис — Гийомом Сизероном. Но 6 января стало известно, что французский дуэт, тренирующийся в Канаде, в Таллине не выступит из-за риска заражения коронавирусом. Таким образом у Синициной — Кацалаповой появляется шанс поехать в Пекин в качестве двукратных чемпионов Европы. С другой стороны, меньше чем месяц назад на чемпионате России дуэт был вынужден сняться с произвольного танца из-за обострения травмы спины у Никиты. Рискнут ли Синицина — Кацалапов участвовать в континентальном первенстве при условии что Габриэла и Гийом его пропускают — узнаем совсем скоро. Кроме Синициной — Кацалапова, в Таллине Россию представят действующие двукратные чемпионы страны Александра Степанова — Иван Букин и вице-чемпионы национального первенства — Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

Расписание и трансляция

Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.

12 января (среда)

12:45 Мужчины . Короткая программа

. Короткая программа 19:40 Пары. Короткая программа

13 января (четверг)

12:10 Женщины . Короткая программа

. Короткая программа 19:55 Пары. Произвольная программа

14 января (пятница)

12:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

15 января (суббота)

14:30 Танцы на льду. Произвольный танец

Произвольный танец 19:25 Женщины. Произвольная программа

16 января (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022