Чемпионат США по фигурному катанию: Нейтан Чен в погоне за шестым титулом

6-9 января в Нэшвилле пройдет чемпионат США по фигурному катанию, результаты которого будут иметь решающее значение для распределения олимпийских путевок. Действующий чемпион мира Нейтан Чен будет пытаться выиграть шестой титул чемпиона подряд. Ни одному американскому фигуристу не покорялось подобное достижение с тех пор, как Мишель Кван становилась чемпионкой восемь раз подряд с 1998-го по 2005-й.

Принимая во внимание результаты национального чемпионата, федерация фигурного катания США решит, кто из фигуристов будет представлять страну на Олимпийских играх в Пекине. Американские фигуристы завоевали 11 путевок — по три у женщин, мужчин и танцевальных дуэтов, и две у спортивных пар. Помимо медалей в отдельных видах команда США будет претендовать на самые высокие места в олимпийском командном турнире.

В мужском одиночном катании явным фаворитом является действующий чемпион страны и мира — Нейтан Чен. Однако в этом сезоне Чен один раз проиграл товарищу по сборной Винсенту Чжоу. Борьба за первое место, скорее всего, развернется между этими двумя фигуристами. На третью путевку будет претендовать Джейсон Браун — бронзовый призер Игр в Сочи в команде. Дополнительной интригой станут новые «старые» программы Чена — фигурист решил вернуться к постановкам, которые он уже исполнял в прошлых сезонах.

А вот в женском одиночном катании действующую чемпионку страны и одну из лидеров сборной мы не увидим — в конце декабря Брэди Теннел снялась с национального первенства. Ранее в этом сезоне Брэди снялась с обоих этапов серии Гран-при ISU из-за травмы ноги. Таким образом, главными претендентками на титул в этом году становятся Карен Чен (чемпионка США 2017 года) и Алиса Лю (чемпионка США 2019 и 2020 годов). Также за олимпийские путевки поборются Мэрайя Белл и Эмбер Гленн. Лю и Гленн имеют в своем арсенале тройной аксель, за счет которого могут получить преимущество над соперницами.

В соревнованиях танцевальных дуэтов будем пристально следить за главными конкурентами французского дуэта Пападакис — Сизерон и танцоров ОКР. Сразу два американских дуэта будут претендовать на очень высокие места не только в Нэшвилле, но и в Пекине — Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью и Мэдисон Чок — Эван Бейтс. За третью путевку поборются Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер и Кэролайн Грин — Майкл Парсонс.

В парном катании у команды США всего две олимпийские путевки. Самая опытная спортсменка в этой дисциплине — Алекса Книрим — со своим текущим партнером Брэндоном Фрэйзером выступает только второй сезон. Несмотря на это пара является фаворитом соревнований. Конкуренцию им составят Джессика Кэлэлэнг — Брайан Джонсон и Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк.

Трансляция и расписание

Соревнования покажет Olympics. Трансляция и расписание по вашему часовому поясу — здесь.

В расписании ниже указано местное время Нэшвилла (CST).

6 января (четверг)

15:45 Пары. Короткая программа

18:30 Женщины. Короткая программа

7 января (пятница)

14:00 Ритм-танец

18:30 Женщины. Произвольная программа

8 января (суббота)

14:00 Мужчины. Короткая программа

17:45 Пары. Произвольная программа

19:25 Произвольный танец

9 января (воскресенье)