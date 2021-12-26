Состав российской команды на чемпионат Европы по фигурному катанию-2022

Стали известны имена фигуристов, которые представят Россию на чемпионате Европы по фигурному катанию 10–16 января 2022 года

Автор: Татьяна Рогович
Фигурное катание
Фото © Peter Kovalev/TASS

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды на чемпионат Европы, который пройдет 10-16 января в Таллине. Результаты чемпионата России и чемпионата Европы будут учитываться при формировании состава команды ОКР на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года.

На чемпионат Европы поедут медалисты национального первенства кроме Андрея Мозалева, занявшего третье место в мужском одиночном катании, и дуэта Елизаветы Худайбердиевой — Егора Базина, выигравших бронзу в танцах на льду. Вместо Андрея в Таллине выступит Евгений Семененко, занявший восьмое место на прошлогоднем чемпионате мира, и имеющий больше опыта выступлений на международном уровне. На чемпионате России Семененко стал четвертым, уступив Мозалеву около 4 баллов.

В танцах на льду «вне очереди» на чемпионат Европы заявлены действующие чемпионы мира Виктория Синицина — Никита Кацалапов, которые лидировали на чемпионате России после ритм-танца, но были вынуждены сняться со второго дня соревнований из-за обострившейся травмы партнера.

Полные результаты чемпионата России по фигурному катанию и видео прокатов — здесь.

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022

  • Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова
    Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых
  • Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко_
    Запасные: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Александр Самарин_
  • Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов
    Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Никита Рахманин
  • Танцы: Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
    Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный

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