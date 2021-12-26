Состав российской команды на чемпионат Европы по фигурному катанию-2022

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды на чемпионат Европы, который пройдет 10-16 января в Таллине. Результаты чемпионата России и чемпионата Европы будут учитываться при формировании состава команды ОКР на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года.

На чемпионат Европы поедут медалисты национального первенства кроме Андрея Мозалева, занявшего третье место в мужском одиночном катании, и дуэта Елизаветы Худайбердиевой — Егора Базина, выигравших бронзу в танцах на льду. Вместо Андрея в Таллине выступит Евгений Семененко, занявший восьмое место на прошлогоднем чемпионате мира, и имеющий больше опыта выступлений на международном уровне. На чемпионате России Семененко стал четвертым, уступив Мозалеву около 4 баллов.

В танцах на льду «вне очереди» на чемпионат Европы заявлены действующие чемпионы мира Виктория Синицина — Никита Кацалапов, которые лидировали на чемпионате России после ритм-танца, но были вынуждены сняться со второго дня соревнований из-за обострившейся травмы партнера.

Полные результаты чемпионата России по фигурному катанию и видео прокатов — здесь.

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022