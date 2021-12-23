Итоги чемпионата России по фигурному катанию-2022: результаты и видео

22-26 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию-2022. Olympics собрал результаты выступлений во всех дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

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Мужчины

Мужчины | Итоги короткой программы

Евгений СЕМЕНЕНКО — 98.03 Марк КОНДРАТЮК — 97.77 Макар ИГНАТОВ — 95.84 Алексей ЕРОХОВ — 95.24 Михаил КОЛЯДА — 94.26 Александр САМАРИН — 94.23 Пётр ГУМЕННИК — 91.04 Андрей МОЗАЛЁВ — 90.98 Артур ДАНИЕЛЯН — 87.74 Артём КОВАЛЁВ — 87.14 Глеб ЛУТФУЛЛИН — 86.87 Дмитрий АЛИЕВ — 86.4 Илья ЯБЛОКОВ — 85.4 Роман САВОСИН — 82.64 Владислав ДИКИДЖИ — 82.24 Кирилл САРНОВСКИЙ — 80.31 Андрей АНИСИМОВ — 65.34 Егор РУХИН — 64.85

Танцы на льду

Танцы на льду | Итоги ритм-танца

Виктория СИНИЦИНА — Никита КАЦАЛАПОВ — 93.61 Александра СТЕПАНОВА — Иван БУКИН — 88.76 Диана ДЭВИС — Глеб СМОЛКИН — 83.99 Тиффани ЗАГОРСКИ — Джонатан ГУРЕЙРО — 79.36 Аннабель МОРОЗОВ — Андрей БАГИН — 78.02 Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА — Егор БАЗИН — 77.91 Анастасия СКОПЦОВА — Кирилл АЛЁШИН — 75.36 Елизавета ШАНАЕВА — Дэвид НАРИЖНЫЙ — 74.83 Арина УШАКОВА — Максим НЕКРАСОВ — 70.27 Елизавета ПАСЕЧНИК — Дмитрий БЛИНОВ — 66.23 Екатерина МИРОНОВА — Евгений УСТЕНКО — 64.28 Влада ПАВЛЕНИНА — Александр АЛЕКСАНЯН — 61.58 Ангелина ЛАЗАРЕВА — Максим ПРОКОФЬЕВ — 57.84 Ксения ЕРМАКОВА — Владислав ПАНТЕЛЕЕВ — 44.99

Список участников чемпионата России по фигурному катанию 2022

Женщины (18 участниц): Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника

Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника Мужчины (18 участников): Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья

Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья Спортивные пары (12 пар) : Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей

: Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей Танцы на льду (14 дуэтов): Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Ермакова Ксения — Пантелеев Владислав, Загорски Тиффани — Гурейро Джонатан, Лазарева Ангелина — Прокофьев Максим, Миронова Екатерина — Устенко Евгений, Морозов Аннабель — Багин Андрей, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Скопцова Анастасия — Алешин Кирилл, Степанова Александра — Букин Иван, Павленина Влада — Алексанян Александр, Пасечник Елизавета — Блинов Дмитрий, Ушакова Арина — Некрасов Максим, Худайбердиева Елизавета — Базин Егор, Шанаева Елизавета — Нарижный Дэвид

Расписание трансляций

Чемпионат России по фигурному катанию покажет «Первый канал» полностью на сайте и частично в прямом эфире. Время трансляций указано московское (GMT +3)

22 декабря (среда)

19:25 Жеребьевка

23 декабря (четверг)

13:10 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 16:00 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:15 Церемония открытия

Церемония открытия 19:00 Пары. Короткая программа

24 декабря (пятница)

12:40 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 15:10 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 18:15 Женщины. Короткая программа

25 декабря (суббота)

15:25 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 17:55 Женщины. Произвольная программа

26 декабря (воскресенье)