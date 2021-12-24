Чемпионат России по фигурному катанию-2022. Коляда выиграл произвольную программу, но золото у мужчин завоевал Кондратюк

Марк Кондратюк выиграл чемпионат России по фигурному катанию-2022 у мужчин в Санкт-Петербурге. Даже третье место в произвольной программе не помешало 18-летнему фигуристу добиться важнейшей для себя победы. Михаил Коляда завоевал серебро, Андрей Мозалев – бронзу.

В прошлом сезоне Кондратюк громко заявил о себе как раз на чемпионате страны, став третьим за Колядой и Макаром Игнатовым. На чемпионате мира Марк не выступал, не пройдя дополнительный отбор, однако именно он завоевал третью олимпийскую лицензию для команды ОКР на Игры-2022 в Пекин в мужском одиночном катании на Nebelhorn Trophy. Затем последовала неудача на Гран-при России (только восьмое место), однако к чемпионату страны Кондратюк явно набрал свою лучшую форму. Да, он стал вторым в короткой программе и третьим в произвольной, зато в сумме двоеборья показал лучший результат – 284,37. При этом Кондратюк чисто исполнил три четверных (тулуп и два сальхова), допустив по сути одну единственную серьезную помарку на каскаде с тройным лутцем и тройным сальховым.

Произвольную программу выиграл Коляда. Михаил защищал в Санкт-Петербурге титул чемпиона страны, но после короткой шел только пятым. Впрочем, у Коляды был в рукаве солидный козырь – шикарный «Белый ворон», который они с Алексеем Мишиным решили вернуть перед главными стартами олимпийского сезона. Понятно, что «переключиться» на новую-старую произвольную после долгого перерыва не так и просто, что признал и сам Михаил. Однако в целом все получилось достойно, пусть и не без сбоев. Так, вместо одного из четверных тулупов Коляде удался только тройной. Но четверной сальхов и каскад «четверной тулуп – тройной тулуп» в начале программы были сделаны чисто, да и тройные аксели, в отличие от короткой, ему удались. Итог – 189,44 в произвольной и 283,70 в сумме. Понятно, что Коляда явно рассчитывал на золото, но и серебро с точки зрения олимпийских перспектив можно назвать нормальным результатом.

Бронза Мозалева, чисто исполнившего три четверных прыжка в произвольной, стала возможна во многом благодаря ошибкам конкурентов. Ведь Андрей завершил короткую программу только восьмым и не пробился даже в финальную разминку. Но Александр Самарин, Алексей Ерохов, Макар Игнатов и даже Евгений Семененко, выигравший короткую, откатали, мягко говоря, не идеально. Причем Семененко вполне мог все равно пробиться в топ-3, а, может, и выиграть, несмотря на падения с четверного тулупа в самом начале программы. Но сбой (только один оборот) на тройном акселе в конце программы стал роковым – Евгений занял только четвертое место на предолимпийском чемпионате России.

Список участников чемпионата России по фигурному катанию 2022

Женщины (18 участниц): Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника

Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника Мужчины (18 участников): Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья

Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья Спортивные пары (12 пар) : Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей

: Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей Танцы на льду (14 дуэтов): Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Ермакова Ксения — Пантелеев Владислав, Загорски Тиффани — Гурейро Джонатан, Лазарева Ангелина — Прокофьев Максим, Миронова Екатерина — Устенко Евгений, Морозов Аннабель — Багин Андрей, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Скопцова Анастасия — Алешин Кирилл, Степанова Александра — Букин Иван, Павленина Влада — Алексанян Александр, Пасечник Елизавета — Блинов Дмитрий, Ушакова Арина — Некрасов Максим, Худайбердиева Елизавета — Базин Егор, Шанаева Елизавета — Нарижный Дэвид

Расписание трансляций

Чемпионат России по фигурному катанию покажет «Первый канал» полностью на сайте и частично в прямом эфире. Время трансляций указано московское (GMT +3)

22 декабря (среда)

19:25 Жеребьевка

23 декабря (четверг)

13:10 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 16:00 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:15 Церемония открытия

Церемония открытия 19:00 Пары. Короткая программа

24 декабря (пятница)

12:40 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 15:10 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 18:15 Женщины. Короткая программа

25 декабря (суббота)

15:25 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 17:55 Женщины. Произвольная программа

26 декабря (воскресенье)