Чемпионат России по фигурному катанию-2022: Семененко лидирует, Коляда и Алиев – без акселя, Самарин – в крови

Чемпионат России по фигурному катанию-2022, важнейший в плане отбора на Олимпийские игры в Пекин, стартовал в Санкт-Петербурге 23 декабря 2021 года короткой программой у мужчин. Причем не обошлось и без сюрпризов. Главный фаворит Михаил Коляда остался без тройного акселя и перед произвольной программой занимает только пятое место, а лидирует Евгений Семененко – его товарищ по тренировочной группе Алексея Мишина. Второй – Марк Кондратюк, третий – Макар Игнатов. Но плотность результатов столь высока, что даже Дмитрий Алиев, занимающий перед произвольной программой только 12 место, сохраняет определенные шансы на место в топ-3.

Семененко исполнил свою короткую программу (четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель) чисто, получив лучшую техническую оценку и неплохие баллы за компоненты. Как следствие, Евгений набрал сумму 98,03, что позволило ему захватить лидерство с минимальным преимуществом над Кондратюком, у которого 97,77. Марк вполне мог стать первым, но вместо тройного тулупа в каскаде сделал только двойной, потеряв на этом несколько баллов. За что себя немного покритиковал. А Игнатова, набравшего 95,84, подвел его каскад «четверной тулуп – тройной тулуп», сделанный с небольшой помаркой.

Тем не менее, все трое лидеров после короткой программы в целом остались довольны своими выступлениями, не забывая, правда, в один голос говорить – радоваться рано и все решится только по итогам произвольной программы.

И это действительно так, ведь значимого отрыва никому сделать не удалось – первую восьмерку разделило лишь 7,05 балла. В частности, остался в борьбе Александр Самарин. Он, несмотря на падение с четверного флипа и разбитый в кровь подбородок, с 94,23 занимает шестое место. На одну позицию выше расположился Коляда. Хотя, понятно, что он вполне мог стать и первым, да еще и с солидным преимуществом. Чистый каскад четверной сальхов – тройной тулуп, шикарный четверной тулуп – короткая программа начиналась, да и продолжалась просто замечательно. Однако затем последовала «бабочка» на акселе – вместо тройного Коляда сделал только одинарный, на одном элементе с учетом возможных бонусов, потеряв, как минимум, десять баллов. В итоге, с лучшими компонентами и только девятой технической оценкой Михаил – пятый с 94,26.

Нельзя не отметить Алексея Ерохова, в общем-то сенсационно занимающего четвертое место с 95,25. Сохраняют неплохие шансы Петр Гуменник (91,04) и Андрей Мозалев (90,68). Что же касается Алиева, то ему, конечно, необходимо выдать в произвольной идеальный прокат. Ведь в короткой программе чемпион Европы-2020 сорвал аксель и сделал тройной лутц вместо четверного, набрав 86,40.

Мужчины | Итоги короткой программы

Евгений СЕМЕНЕНКО — 98.03 Марк КОНДРАТЮК — 97.77 Макар ИГНАТОВ — 95.84 Алексей ЕРОХОВ — 95.24 Михаил КОЛЯДА — 94.26 Александр САМАРИН — 94.23 Пётр ГУМЕННИК — 91.04 Андрей МОЗАЛЁВ — 90.98 Артур ДАНИЕЛЯН — 87.74 Артём КОВАЛЁВ — 87.14 Глеб ЛУТФУЛЛИН — 86.87 Дмитрий АЛИЕВ — 86.4 Илья ЯБЛОКОВ — 85.4 Роман САВОСИН — 82.64 Владислав ДИКИДЖИ — 82.24 Кирилл САРНОВСКИЙ — 80.31 Андрей АНИСИМОВ — 65.34 Егор РУХИН — 64.85

Список участников чемпионата России по фигурному катанию 2022

Женщины (18 участниц): Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника

Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника Мужчины (18 участников): Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья

Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья Спортивные пары (12 пар) : Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей

: Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей Танцы на льду (14 дуэтов): Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Ермакова Ксения — Пантелеев Владислав, Загорски Тиффани — Гурейро Джонатан, Лазарева Ангелина — Прокофьев Максим, Миронова Екатерина — Устенко Евгений, Морозов Аннабель — Багин Андрей, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Скопцова Анастасия — Алешин Кирилл, Степанова Александра — Букин Иван, Павленина Влада — Алексанян Александр, Пасечник Елизавета — Блинов Дмитрий, Ушакова Арина — Некрасов Максим, Худайбердиева Елизавета — Базин Егор, Шанаева Елизавета — Нарижный Дэвид

Расписание трансляций

Чемпионат России по фигурному катанию покажет «Первый канал» полностью на сайте и частично в прямом эфире. Время трансляций указано московское (GMT +3)

22 декабря (среда)

19:25 Жеребьевка

23 декабря (четверг)

13:10 Мужчины. Короткая программа

16:00 Танцы на льду. Ритм-танец

18:15 Церемония открытия

19:00 Пары. Короткая программа

24 декабря (пятница)

12:40 Танцы на льду. Произвольный танец

15:10 Мужчины. Произвольная программа

18:15 Женщины. Короткая программа

25 декабря (суббота)

15:25 Пары. Произвольная программа

17:55 Женщины. Произвольная программа

26 декабря (воскресенье)