Чемпионат России по фигурному катанию-2022. Комментарии мужчин после исполнения короткой программы

Представляем вашему вниманию комментарии участников турнира в мужском одиночном катании по итогам исполнения ими короткой программы на чемпионате России-2022 по фигурному катанию.

Евгений Семененко:

- Спортсмен всегда должен настраиваться на следующий прокат и подходить к нему максимально уверенным и ответственным. Так что сейчас я хотел бы просто сказать спасибо тренерам и публике, которые помогли мне так выступить в короткой программе. И теперь я думаю о завтрашнем прокате произвольной.

Марк Кондратюк:

- Прокат получился не совсем чистым. Но болельщики принимали тепло, и это очень приятно. Было, как обычно, волнительно. Но сейчас уже проще. На Гран-При волнения было больше – возможно, потому что это был мой первый опыт таких крупных международных соревнований. Об отборе на Олимпиаду я стараюсь не думать. Подготовка к турниру прошла нормально – сначала лечились, потом готовились. Сейчас по-прежнему не до конца здоров, но чувствую себя намного лучше, чем на Гран-При. Эмоций пока никаких нет, так как завтра еще предстоит кататься - и мне, и всем ребятам. Так что все непредсказуемо и может закончиться, как угодно. Главное для меня - чисто откатать, а места - это уже не мое, это решают судьи.

Макар Игнатов:

- Не совсем доволен, были помарки при выездах. Тренер Евгений Рукавицын после проката вообще сказал, что надо мне дать по башке за каскад (улыбается). Да, здесь, в Санкт-Петербурге, на трибунах были мои родные и друзья. Не могу сказать, что мне это мешает. Я спокойно отношусь к этому. Перед прокатом я волнуюсь сам, и мне в этот момент не хватает эмоций думать о том, кто сидит на трибунах, а кто нет. А хорошо ли, что я сейчас нахожусь на третьем месте, и нет каких-то лишних мыслей, которые могли появиться в случае лидерства? Даже не знаю. Завтра и увидим.

Дмитрий Алиев:

- Я очень зол на себя из-за исполнения программы сегодня. Больше не за то, что четверной лутц не сделал вторым элементом, а именно из-за этого сорванного акселя. Сейчас я думаю, что попал в след – то ли в свой, то ли в чужой. Так бывает иногда, что нога проскакивает. Не стоит, наверное, на этом акцентировать внимание, потому что и при этом можно исполнять прыжок. Но все равно очень обидно. Тут ни про функциональную подготовку ничего не скажешь, ни про общее состояние. Конечно, мне очень обидно за такое выступление – неудобно и перед публикой, и перед тренерами, и перед собой. Но это как на дороге, когда внезапно кто-нибудь перед тобой вылетает, а ты думаешь: откуда эта машина вообще выскочила? Это не то, что было в начале сезона, когда я ехал на аксель с сомнением. Сейчас уже были и чистые прокаты, и хорошее исполнение этого акселя. Дело тут не в настрое, и не в физическом состоянии. Сегодня не было никаких мыслей о том, что что-то может пойти не так. И сейчас я зол именно по этой причине.

Александр Самарин:

- У меня был первый стартовый номер, так что я был сегодня, как мы говорим, «открывашкой». Все, в общем, хорошо – относительно здоров, относительно цел. Не хотелось бы долго разглагольствовать, потому что самое интересное и самое горячее будет завтра. Что касается выбора элементов для короткой программы, то не скажу, что это был риск, потому что я владею этими элементами. Да, физически это затратный набор, но я вполне способен с ним справляться. Падение, к сожалению, было неловкое такое, неожиданное, но сам элемент, кроме последней фазы, был неплох.

Алексей Ерохов:

- Чувствую себя замечательно, но несколько минусов в программе были сегодня – это и вращение, и дорожки второго уровня. Хотелось бы улучшить это – надеюсь, завтра намного лучше себя представить. Думаю, я сейчас нахожусь в хорошей форме. Мы очень много работали с тренерами и надеюсь, что завтра смогу показать все, над чем мы трудились.

Результаты соревнований в короткой программе в мужском одиночном катании можно посмотреть здесь.