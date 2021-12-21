Чемпионат России по фигурному катанию-2022: участники, фавориты, расписание

22-26 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию-2022. До Игр в Пекине остается меньше двух месяцев и именно результаты национального первенства и чемпионата Европы, который пройдет в январе, будут иметь решающий характер при формировании состава национальной олимпийской сборной. На чемпионате мира в марте и квалификационном турнире «Небельхорн Трофи» команда ОКР впервые в истории завоевала максимальное количество квот — по три в каждой дисциплине. Более того, только фигуристы ОКР смогут похвастаться полным представительством в Пекине. Несмотря на большое количество путевок, борьба за них будет жаркой во всех видах.

В женском одиночном катании, пожалуй, развернется главная битва сезона. Уровень в этой дисциплине в России сейчас объективно самый высокий в мире, а задача попасть в тройку лидеров на национальном чемпионате может оказаться посложнее, чем выиграть медаль на Олимпийских играх. Главная фаворитка соревнований — Камила Валиева, воспитанница Этери Тутберидзе — действующая чемпионка мира среди юниоров и абсолютная рекордсменка среди взрослых. Анна Щербакова — действующая чемпионка мира и трехкратная чемпионка России — будет стараться защитить свой титул. Кстати говоря, в прошлом году ей удалось обойти Камилу. Елизавета Туктамышева — действующая вице-чемпионка мира и чемпионка России 2013 года — будет выступать с «домашним» преимуществом. Дворец «Юбилейный», где будут проходить соревнования, является тренировочной базой группы Алексея Мишина.

Заявлена на чемпионат и «русская ракета» Александра Трусова. Трусова выступила на нескольких стартах в сентябре, включая этап серии Гран-при в США, после которого фигуристка снялась с последующих соревнований из-за травмы ноги. Майя Хромых — еще одна ученица Тутберидзе, как и Валиева — дебютантка сезона на взрослом уровне. Майя, безусловно, тоже будет бороться за путевку в Пекин, ведь в арсенале фигуристки есть четверные прыжки. К сожалению, выбыли из борьбы Алена Косторная и Дарья Усачева, получившие травмы. Дарья травмировалась на разминке на этапе серии Гран-при в Японии, а Алена Косторная совсем недавно на тренировке. Также мы увидим и героинь юниорской серии Гран-при этого сезона — Анастасию Зинину, Софью Муравьеву, Аделию Петросян и Софью Самоделкину. В силу возраста эти фигуристки, владеющие ультра-сложными прыжками, на путевки в Пекин претендовать не могут, но это не помешает им побороться на высокие места чемпионата России.

В мужском одиночном катании защищать титул будет трехкратный чемпион России Михаил Коляда. Несмотря на то, что чистые прокаты в этом сезоне для Михаила редкость, Коляда все еще является сильнейшим российским одиночником и главным претендентом на одну из трех путевок в Пекин. С остальными прогнозами сложнее. Действующий вице-чемпион страны Макар Игнатов показал себя на этапах серии Гран-при лучше остальных россиян, не считая Коляды, прошедшего в финал, заняв два четвертых места. Но хватит ли этого запала Макару на национальный чемпионат — неясно. Чемпион России сезона 2019/2020 —Дмитрий Алиев— все еще не в лучшей форме. Евгений Семененко, ученик Алексея Мишина, сенсационно получивший право в прошлом сезоне представлять страну на чемпионате мира, более чем оправдал доверие, заняв восьмое место. Однако в этом сезоне Семененко пока не может похвастаться абсолютной стабильностью. Марк Кондратюк, выигравший в прошлом сезоне бронзу национального первенства, пока тоже не справляется на 100% со своими программами. Но при этом Марк справился с задачей завоевания третьей олимпийской квоты на сентябрьском квалификационном турнире в Оберстдорфе, который стал для него первым крупным международным стартом в карьере. Чемпион юношеских Олимпийских игр Андрей Мозалев на этапе серии Гран-при в Гренобле провалил короткую программу, зато блестяще исполнил произвольную, уступив только действующему вице-чемпиону мира Юме Кагияме. Александр Самарин, прекрасно выступивший на контрольных прокатах, все еще не может найти форму после практически целиком пропущенного сезона на фоне травм. Как и у девушек, в борьбу включатся и финалисты юниорской серии Гран-при этого сезона — *Кирилл Сарновский, Глеб Лутфуллин, Илья Яблоков и Егор Рухин.

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В соревнованиях спортивных пар фаворитов трое: действующие чемпионы страны Евгения Тарасова — Владимир Морозов, действующие чемпионы мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов, и действующие чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Все три пары должны были участвовать в отмененном финале серии Гран-при. Поборются за олимпийскую квоту и еще одни финалисты серии этого сезона — Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. Чемпионы мира среди юниоров уже два национальных чемпионата подряд занимают третье место, оставляя за подиумом Мишину — Галлямову, которым на этих стартах хронически не везет. Но в прошлом году благодаря блестящему выступлению Анастасии и Александра на финале Кубка России, именно они были отправлены третьим номером на чемпионат мира в Стокгольм, где в итоге заняли первое место. Учитывая победную поступь действующих чемпионов мира и их близость к рекорду в произвольной программе китайского дуэта Суй — Хань, оставить в этом сезоне Мишину — Галлямову без олимпийских надежд будет очень сложно. Увидим на льду и четыре пары, вышедших в финал юниорской серии Гран-при: Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Екатерина Петушкова — Евгений Маликов.

В танцах на льду основная борьба должна развернуться за третье место. Действующие чемпионы мира Виктория Синицина — Никита Кацалапов — один из немногих дуэтов, кто может составить на мировой арене конкуренцию лидерам мировых танцев на льду Габриэле Пападакис — Гийому Сизерону. Второй номер сборной прочно закреплен за Александрой Степановой — Иваном Букиным — действующими чемпионами России, которые в этом сезоне прекрасно выступили на серии Гран-при, несмотря на то, что не смогли отобраться в финал. Третью строчку уже который год негласно занимали Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, но, к сожалению, танцоры выбыли из борьбы на несколько месяцев. В октябре Тиффани попала в больницу, а потом долго восстанавливалась после болезни. На официальных стартах после этого дуэт мы не видели, поэтому судить об их форме не представляется возможным. На звание третьего номера сборной помимо самих Загорски — Гурейро будут претендовать Диана Дэвис — Глеб Смолкин, прибавляющие от старта к старту. Дочь Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина под руководством Игоря Шпильбанда в этом сезоне дебютировали во взрослой серии Гран-при, а также выиграли «Warsaw Cup» с суммой почти 200 баллов (199.90). На этапе Гран-при сумма Дэвис — Смолкина была скромнее — около 180 баллов. Такой же результат показали Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин. У дуэта Аннабель Морозов — Андрея Багина чуть больше 175 баллов. Так что борьба будет интересной.

Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах.

Список участников чемпионата России по фигурному катанию 2022

Список участников предварительный, до начала соревнований в него могут быть внесены изменения. Список на сайте Федерации фигурного катания на коньках России — здесь.

Ж* енщины (18 участниц):* Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника

енщины (18 участниц):* Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника Мужчины (18 участников): Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья

Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья Спортивные пары (12 пар) : Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей

: Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей Танцы на льду (14 дуэтов): Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Ермакова Ксения — Пантелеев Владислав, Загорски Тиффани — Гурейро Джонатан, Лазарева Ангелина — Прокофьев Максим, Миронова Екатерина — Устенко Евгений, Морозов Аннабель — Багин Андрей, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Скопцова Анастасия — Алешин Кирилл, Степанова Александра — Букин Иван, Павленина Влада — Алексанян Александр, Пасечник Елизавета — Блинов Дмитрий, Ушакова Арина — Некрасов Максим, Худайбердиева Елизавета — Базин Егор, Шанаева Елизавета — Нарижный Дэвид

Расписание трансляций

Чемпионат России по фигурному катанию покажет «Первый канал» полностью на сайте и частично в прямом эфире. Время трансляций указано московское (GMT +3)

22 декабря (среда)

19:25 Жеребьевка

23 декабря (четверг)

13:10 Мужчины. Короткая программа

16:00 Танцы на льду. Ритм-танец

18:15 Церемония открытия

19:00 Пары. Короткая программа

24 декабря (пятница)

12:40 Танцы на льду. Произвольный танец

15:10 Мужчины. Произвольная программа

18:15 Женщины. Короткая программа

25 декабря (суббота)

15:25 Пары. Произвольная программа

17:55 Женщины. Произвольная программа

26 декабря (воскресенье)