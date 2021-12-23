Чемпионат России по фигурному катанию-2022: Синицина — Кацалапов лидируют по итогам ритм-танца

23 декабря завершились соревнования в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию-2022. Лидируют действующие чемпионы мира — Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Действующие чемпионы России — Александра Степанова — Иван Букин — вторые. На третьей строчке разместились дебютанты национальных чемпионатов — Диана Дэвис — Глеб Смолкин, тренирующиеся у Игоря Шпильбанда

Дэвис — Смолкин по результатам жеребьевки открывали соревнования танцевальных дуэтов. Вопреки расхожему мнению, первый стартовый номер не стал для пары неудачным. Фигуристы смогли набрать очень высокую сумму в 83.99 балла и задержались на верхней строчке турнирной таблицы до выступления Степановой — Букина. После проката Глеб Смолкин прокомментировал, каково им было выступать первыми:

«На самом деле замечательное ощущение. Я лично был очень рад первому стартовому номеру, потому что я люблю кататься сразу — размялся, пошел, сделал максимум и сидишь себе отдыхаешь. А сейчас будем смотреть, как остальные будут мучиться и готовиться. Нам, честно говоря, без разницы, какими катать. Задача была показать то, что мы тренируем, то, что мы можем сделать, и это удалось. Волнение было, но волнуются все. А мы привыкли это волнение использовать в наших интересах».

Также Глеб рассказал, как они с Дианой относятся к высоким оценкам и как оценивают свое место на российской сцене танцевальных дуэтов:

«Наши ожидания — прогрессировать от турнира к турниру. Нашим ритм-танцем пока что мы довольны. Оценки для нас не имеют значения — мы тренируемся у тренера, который ежедневно, ежесекундно напоминает нам о том, что если ты не развиваешься, это не будет отражаться в оценках в лучшую сторону. Мы ощущаем, что мы готовы конкурировать».

Действующие чемпионы России Степанова — Букин выступали под шестым стартовым номером. С суммой 88.76 балла дуэт обошел Дэвис — Смолкину, а по итогам ритм-танца уступил только Сицининой — Кацалапову. К тренерскому штабу Александры и Ивана после выступлений на серии Гран-при присоединился Николай Морозов. Фигуристы рассказали, как это отражается на их катании:

«Одним словом и не скажешь, что Николай Александрович принес в нашу пару — какие-то нюансы. Эти вещи тяжело объяснить, гораздо легче показать на льду и почувствовать. Мы работаем и над самой энергетикой танца. Сейчас в нашей команде много разных тренеров, мы слышим много разных мнений. И если к ним прислушиваться, то получится развиваться в два раза быстрее».

Также Иван Букин рассказал о впечатлении от проката и как их дуэту удается не зацикливаться на Олимпиаде:

«Ты всегда в первую очередь хочешь доказать себе, что ты можешь, что ты умеешь, и сегодня у нас это получилось. У нас в голове сейчас нет Олимпийских игр, у нас — чемпионат России. Мы живем сегодняшним днем. Спортсменам очень тяжело далеко заглядывать наперед. В спорте бывают травмы и другие разные ситуации. Сегодня у нас чемпионат России».

Синицина — Кацалапов выходили на лед последними. Действующие чемпионы мира и Европы набрали гроссмейстерскую сумму — 93.61 балла и заняли первое место по итогам ритм-танца. Танцоры сегодня действительно показали один из лучших прокатов сезона. Никита Кацалапов прокомментировал выступление дуэта на пресс-конференции:

«То, что мы хорошо катались, во-первых, связано с хорошо проделанной работой. Чем больше мы накатываем программы, тем больше мы уверены в том, что мы делаем. Во-вторых, конечно, вот я уже сегодня говорил, что я нервничал перед выходом, но публика сумасшедшая вообще. Это своя публика, это очень здорово, мы обожаем ее и всегда любим кататься дома. Они очень помогли еще до начала музыки, до проката, и во время пятиминутки нас поддерживали и хлопали, Вике, там, кричали отдельные какие-то фразы. Вот оно все как-то в совокупности сегодня сыграло. Действительно очень кайфово кататься».

«Сегодня один из лучших прокатов однозначно. Я просто слышал Ваню [Букина] в раздевалке. Он катался в предыдущей разминке, и когда пришел — его кто-то спросил: “Ну что, как там?” И он сказал: “Вообще получил удовольствие!” Я, такой, думаю: “Ну, если Ваня сказал, значит точно надо расслабиться — все будет круто!” И на самом деле нервничал перед выходом, но когда вышли с Викой на лед, и зрители когда встречали спортсменов, прямо ух! Получил удовольствие от этого момента, и во время проката смотрел не отрывая глаз на Вику, которая смотрела в ответ на меня. Я просто был самым счастливым и не хотел вообще останавливаться».

Танцевальные дуэты выступят в произвольном танце 24 декабря.

Танцы на льду | Итоги ритм-танца

Виктория СИНИЦИНА — Никита КАЦАЛАПОВ — 93.61 Александра СТЕПАНОВА — Иван БУКИН — 88.76 Диана ДЭВИС — Глеб СМОЛКИН — 83.99 Тиффани ЗАГОРСКИ — Джонатан ГУРЕЙРО — 79.36 Аннабель МОРОЗОВ — Андрей БАГИН — 78.02 Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА — Егор БАЗИН — 77.91 Анастасия СКОПЦОВА — Кирилл АЛЁШИН — 75.36 Елизавета ШАНАЕВА — Дэвид НАРИЖНЫЙ — 74.83 Арина УШАКОВА — Максим НЕКРАСОВ — 70.27 Елизавета ПАСЕЧНИК — Дмитрий БЛИНОВ — 66.23 Екатерина МИРОНОВА — Евгений УСТЕНКО — 64.28 Влада ПАВЛЕНИНА — Александр АЛЕКСАНЯН — 61.58 Ангелина ЛАЗАРЕВА — Максим ПРОКОФЬЕВ — 57.84 Ксения ЕРМАКОВА — Владислав ПАНТЕЛЕЕВ — 44.99

Список участников чемпионата России по фигурному катанию 2022

Женщины (18 участниц): Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника

Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника Мужчины (18 участников): Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья

Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья Спортивные пары (12 пар) : Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей

: Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей Танцы на льду (14 дуэтов): Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Ермакова Ксения — Пантелеев Владислав, Загорски Тиффани — Гурейро Джонатан, Лазарева Ангелина — Прокофьев Максим, Миронова Екатерина — Устенко Евгений, Морозов Аннабель — Багин Андрей, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Скопцова Анастасия — Алешин Кирилл, Степанова Александра — Букин Иван, Павленина Влада — Алексанян Александр, Пасечник Елизавета — Блинов Дмитрий, Ушакова Арина — Некрасов Максим, Худайбердиева Елизавета — Базин Егор, Шанаева Елизавета — Нарижный Дэвид

Расписание трансляций

Чемпионат России по фигурному катанию покажет «Первый канал» полностью на сайте и частично в прямом эфире. Время трансляций указано московское (GMT +3)

22 декабря (среда)

19:25 Жеребьевка

23 декабря (четверг)

13:10 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 16:00 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:15 Церемония открытия

Церемония открытия 19:00 Пары. Короткая программа

24 декабря (пятница)

12:40 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 15:10 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 18:15 Женщины. Короткая программа

25 декабря (суббота)

15:25 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 17:55 Женщины. Произвольная программа

26 декабря (воскресенье)