Чемпионат России по фигурному катанию-2022: Мишина и Галлямов вспоминают свое первое первенство страны и выигрывают короткую

23 декабря на чемпионате России по фигурному катанию-2022 спортивные пары исполнили короткую программу. Чемпионы мира-2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов возглавили турнирную таблицу, чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми, проиграв лидерам менее балла. Чемпионы России-2021 Евгения Тарасова и Владимир Морозов с ошибкой на поддержке замкнули тройку призеров.

Дворец спорта «Юбилейный», в котором проходит нынешний чемпионат страны, место для петербургского фигурного катания, в целом, и парного катания, в частности, знаковое. Он был построен в 1967-м, и руку к его появлению в немалой степени приложил олимпийский чемпион-1964 и 1968 Олег Протопопов. После его слов на приеме у Никиты Хрущева, руководившего страной, в Ленинграде закипела работа. Именно в «Юбилейном» после Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова тренировались и чемпионы Игр-1984 Елена Валова и Олег Васильев, чемпионы Игр-1992 Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, чемпионы Игр-1998 Оксана Казакова и Артур Дмитриев, чемпионы Игр-2002 Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, чемпионы Игр-2006 Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также олимпийский чемпион-2014 Максим Траньков.

Почти со всеми этими парами работала Тамара Николаевна Москвина. Символично, что этот олимпийский цикл заканчивается национальным первенством на ее родине и с двумя ее парами, лидирующими в таблице. Конечно, это лишь результаты короткой программы. Все решится в произвольной. Но своими чистыми прокатами и Мишина с Галлямовым, и Бойкова с Козловским показали нацеленность не просто на олимпийские медали, а на золото Пекина-2022.

Два года подряд неудачным выступлением в короткой программе на чемпионате России Анастасия и Александр ставили крест на попадании в призеры и делали шансы на то, чтобы быть в сборной, достаточно неявными. В этот раз все сложилось. Тройная подкрутка, выброс тройной флип, параллельный тройной сальхов. Чистое исполнение элементов сложилось в сумму в 83,74 балла.

«Начало положено. Первый день завершился для нас вполне удачно. Мы довольны нашим прокатом. Конечно, есть то, что нужно дорабатывать. Завтра передохнем и послезавтра с новыми силами на произвольную программу.

Если припомнить наши выступления в короткой на чемпионатах России, то статистика не самая приятная. Но здесь мы не волновались. Для нас это ностальгия по самому первому чемпионату России во взрослых. Мы тогда только встали в пару, только начинали, и для нас интересно вспомнить, с чего начинался наш путь», – заявил после проката Галлямов.

Мишина добавила: «Очень приятно выступать на домашней арене. В прошлый раз мы здесь выступали четыре года назад, и прокат тогда у нас не очень удался. Так что хочется и зрителям, и домашним показать хороший прокат и доставить удовольствие».

Бойкова и Козловский в день рождения партнера также продемонстрировали чистый прокат – с таким же набором элементов, заработав 82,84 балла.

Бойкова: Четыре года назад на чемпионате России в Петербурге мы катали произвольную также в день рождения Димы.

Козловский: Мне кажется, что это лучший подарок, который я мог получить сегодня – хороший прокат. Спасибо моей партнерше. Ощущения от того, что чемпионат проходит в Петербурге, фантастические. Я обожаю «Юбилейный», это арена с большой историей. Эта история чувствуется. А когда приходит петербургская публика, то эти эмоции, ощущения удваиваются, может быть, даже утраиваются. Баллы высокие. Здесь катаются пары высокого уровня, и неудивительно, что при чистых прокатах мы все будем находиться близко.

Бойкова: Для нас эта арена историческая еще в том плане, что именно здесь мы встали в пару.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов вышли на короткую в новых костюмах. По словам спортсменов, было решено их обновить, сделать в одном цвете. Ученики Этери Тутберидзе и Максима Транькова отлично справились с параллельным тройным тулупом и выбросом тройной риттбергер, но ошибка на выходе из поддержки стоила им потери почти 4 баллов. В итоге, 78,68 балла и пока третье место.

Тарасова: Обидно, что была ошибка на поддержке. В целом прокат за исключением поддержки был хорошим. На ней при переходе все было нормально, а потом я почувствовала, что Володя согнул руку.

Морозов: Будем, конечно, смотреть этот момент. Вращение было нормальное. Все шло ровно. Сейчас уже ничего не вернуть.

Дарья Павлюченкова и Денис Ходыкин блистали в своей изобилующей акробатикой номера, чем очень снова понравились публике. Слабым местом в прокате стала ошибка партнера на тройном тулупе.

Ходыкин: Мы довольны прокатом, ни о чем не жалеем, мы сделали все, что нужно. Немного накосячил, это добавило адреналинчика в прокат: «Ого, что-то новое». Лично у меня нет осознания, что это предолимпийский чемпионат России. Нет какого-то дополнительного волнения, даже сравнивая его с этапом Кубка России. В этом сезоне у нас не так много стартов, мы выкладывались везде. Выкладываясь мы катаемся чисто и классно и получаем от этого удовольствие. Мы уже не так сильно устаем от самого проката, нет такого, что мы умираем, поэтому мы просто получаем удовольствие от проката, от того, как публика принимает, от того, что поддерживают, кричат, реагируют даже на жесты. Публика сразу взрывается, откликается. Мы рады, что есть взаимодействие с нею.

Из-за того, что не было финала Гран-при, мы работали до чемпионата России над какими-то сложными вещами, которые требуют больше времени.

Спортивные пары | Итоги короткой программы

Анастасия МИШИНА — Александр ГАЛЛЯМОВ — 83.74 Александра БОЙКОВА — Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ — 82.84 Евгения ТАРАСОВА — Владимир МОРОЗОВ — 78.68 Юлия АРТЕМЬЕВА — Михаил НАЗАРЫЧЕВ — 76.26 Дарья ПАВЛЮЧЕНКО — Денис ХОДЫКИН — 75.4 Ясмина КАДЫРОВА — Иван БАЛЬЧЕНКО — 73.77 Карина АКОПОВА — Никита РАХМАНИН — 73.06 Наталья ХАБИБУЛЛИНА — Илья КНЯЖУК — 71.35 Екатерина ЧИКМАРЁВА — Матвей ЯНЧЕНКОВ — 68.44 Екатерина ПЕТУШКОВА — Евгений МАЛИКОВ — 67.27 Екатерина ГЕЙНИШ — Илья МИРОНОВ — 65.78 Анастасия МУХОРТОВА — Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ — 59.88

Список участников чемпионата России по фигурному катанию 2022

Женщины (18 участниц): Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника

Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника Мужчины (18 участников): Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья

Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья Спортивные пары (12 пар) : Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей

: Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей Танцы на льду (14 дуэтов): Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Ермакова Ксения — Пантелеев Владислав, Загорски Тиффани — Гурейро Джонатан, Лазарева Ангелина — Прокофьев Максим, Миронова Екатерина — Устенко Евгений, Морозов Аннабель — Багин Андрей, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Скопцова Анастасия — Алешин Кирилл, Степанова Александра — Букин Иван, Павленина Влада — Алексанян Александр, Пасечник Елизавета — Блинов Дмитрий, Ушакова Арина — Некрасов Максим, Худайбердиева Елизавета — Базин Егор, Шанаева Елизавета — Нарижный Дэвид

Расписание трансляций

Чемпионат России по фигурному катанию покажет «Первый канал» полностью на сайте и частично в прямом эфире. Время трансляций указано московское (GMT +3)

22 декабря (среда)

19:25 Жеребьевка

23 декабря (четверг)

13:10 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 16:00 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:15 Церемония открытия

Церемония открытия 19:00 Пары. Короткая программа

24 декабря (пятница)

12:40 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 15:10 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 18:15 Женщины. Короткая программа

25 декабря (суббота)

15:25 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 17:55 Женщины. Произвольная программа

26 декабря (воскресенье)