Чемпионат России по фигурному катанию-2022. Марк Кондратюк: «Считаю ли себя лидером сборной России? Сегодня – возможно. Вообще – нет»

Представляем вашему вниманию комментарии участников турнира в мужском одиночном катании по итогам чемпионата России-2022 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Марк Кондратюк:

- Если честно, победы сегодня я не ожидал. Эмоций пока никаких – скорее, можно сказать, что я просто в шоке. Могу ли я после этого результата считать себя лидером сборной России? Нет, я так не считаю. Именно сегодня – возможно. Вообще – нет.

Михаил Коляда:

- Получилось сегодня не все, но это хороший стимул, чтобы работать дальше. Я давно не катал эту программу. Когда объявили о том, что финал Гран-при отменяется, мы приняли решение вернуть прежнюю программу. Для меня это было очень тяжело. Нужно было заново вспоминать эмоции, движения. И я не могу сказать, что сегодня показал то, что хотел – именно в эмоциональном плане. Было всего две недели на то, чтобы обратно перестроиться, и пока программа не приобрела тот вид, который я бы хотел.

Андрей Мозалев:

- Было падение, так что сегодняшний прокат нельзя назвать идеальным. И поэтому для меня все стало неожиданностью. Последние прокаты соревнований я даже не смотрел, потому что очень сильно переживал.

Петр Гуменник:

- В течение этого сезона я был и в лучшей форме, чем сейчас, но в целом я доволен своим выступлением. Результаты в фигурном катании постоянно повышаются, и это общая тенденция. С нынешним результатом я, например, мог выиграть Олимпиаду 2014 года. Прогресс не остановить, и сейчас он, наверное, даже ускорился. Стараюсь не думать о баллах, и после короткой программы я даже не посмотрел протоколы – только узнал на каком я месте, чтобы понимать, когда буду кататься в произвольной.

Макар Игнатов:

- Проблемы в голове – это следствие проблем с коньками, которые у меня сломаны. Поменять их перед чемпионатом России не было возможности, так как на то, чтобы раскатывать коньки, требуется время. Конечно, странно, когда выходит человек и говорит: «Коньки виноваты». Конечно, не в одном этом дело, все в совокупности. Я выходил, старался бороться, но получилось вот так.

Глеб Лутфуллин:

- Это не совсем дебютный мой чемпионат России, так как два года назад я выступал в Красноярске, но снялся после короткой программы. Так что давайте скажем так, что в смысле полноценного участия это дебют. В произвольной программе грубых ошибок не было, но были помарки – сорвал вращение, каскад один не сделал. Но в целом все получилось неплохо – собрал три четверных. И вообще я доволен своим выступлением на чемпионате России. Атмосфера домашняя, наверное, помогла мне справиться с волнением - привычный каток, все знакомое. Старался думать только о чистых прокатах, и ничто лишнее не давило.

Дмитрий Алиев:

- Сейчас надо выпить крепкого чаю и хорошо подумать. Этот чемпионат России хочется просто стереть из своей памяти, и мне очень обидно за свой коллектив, за тренеров. Они тоже хотят работать на крупных турнирах, но сегодня я ни им, ни себе не дал возможности быть на Олимпиаде. Останусь ли на следующий цикл? Ну, я еще не старый (улыбается). Хотя спорт – это такая штука, как и вся жизнь. Иногда все летит кубарем, а, может, я наоборот к следующей Олимпиаде буду богом фигурного катания. Кто знает? Посмотрим.

Результаты соревнований в мужском одиночном катании можно посмотреть здесь.