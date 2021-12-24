Чемпионат России по фигурному катанию-2022. Степанова и Букин – чемпионы в танцах на льду, Кацалапов травмирован, Загорски унесли на руках

Первыми чемпионами России по фигурному катанию-2022 стали в Санкт-Петербурге Александра Степанова – Иван Букин, защитившие 24 декабря 2021 года свой прошлогодний титул. Правда, не без помощи форс-мажора – лидировавшие после ритм-танца Виктория Синицина – Никита Кацалапов снялись с соревнований из-за рецидива травмы партнера. Еще более драматично все сложилось у еще одного сильного танцевального дуэта Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, где партнершу в прямом смысле слова пришлось уносить со льда.

Как рассказал тренер действующих чемпионов мира Александр Жулин, у Кацалапова на тренировке обострилась старая травма спины. Вполне логично, что рисковать усугубить повреждение не стали – главные старты у Синициной и Кацалапова в нынешнем сезоне еще впереди, а в их квалификации никто не сомневается. Скорее всего, к январскому чемпионату Европы в Таллине Никита успеет восстановиться. Любопытно, что четыре года назад на отборочном к Играм-2018 в Пхенчхане чемпионате России также в Санкт-Петербурге Синицина – Кацалапов также снялись из-за травмы партнера. Причем прямо по ходу Синицина произвольного танца. А по окончании тех соревнований у Никиты был диагностирован разрыв связок голеностопа.

Естественно, сейчас в отсутствие своих привычных конкурентов Степанова – Букин одержали довольно уверенную победу. Они набрали 134,61 в произвольном танце и 223,37 в сумме. «Эмоции сегодня были потрясающие - было сначала нервозно, потом радостно. Сейчас наступило какое-то опустошение и хочется просто спокойно выдохнуть", - сказал по окончании соревнований Иван Букин.

Второе место заняли Диана Дэвис – Глеб Смолкин с 123,71 и 207,70 соответственно. Для Дианы и Глеба это первые медали чемпионата России в карьере, причем сразу серебряные. Добавим, что недавние юниоры дебютировали на чемпионатах страны. «Завоевать серебряную медаль на дебютном чемпионате России - это, конечно, потрясающий результат. Но наша задача - продолжить развиваться, чтобы какие-то успехи не были для нас неожиданностью, а становились просто закономерным результатом проделанной работы", - прокомментировал итоги чемпионата страны Глеб Смолкин.

Бронзу выиграли Екатерина Худайбербиева / Егор Базин, которые после ритм-танца занимали только шестое место. Причем Аннабель Морозов / Андрея Багина они по сумме обошли всего на 0,1 балла – 195,75 против 195,65! Трехкратные призеры чемпионатов России Загорски / Гурейро, занимавшие четвертое место после ритм-танца, стали лишь восьмыми. Дело в том, что Тиффани, только-только восстановившаяся после тяжелой болезни, просто не выдержала проката физически. Она допустила несколько ошибок, а по окончании даже не могла идти сама, ее на руках унесли в подтрибунное помещение. «Мы понимали ситуацию, но приняли решение катать произвольный танец до конца», - прокомментировал Гурейро.

Список участников чемпионата России по фигурному катанию 2022

Женщины (18 участниц): Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника

Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника Мужчины (18 участников): Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья

Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья Спортивные пары (12 пар) : Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей

: Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей Танцы на льду (14 дуэтов): Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Ермакова Ксения — Пантелеев Владислав, Загорски Тиффани — Гурейро Джонатан, Лазарева Ангелина — Прокофьев Максим, Миронова Екатерина — Устенко Евгений, Морозов Аннабель — Багин Андрей, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Скопцова Анастасия — Алешин Кирилл, Степанова Александра — Букин Иван, Павленина Влада — Алексанян Александр, Пасечник Елизавета — Блинов Дмитрий, Ушакова Арина — Некрасов Максим, Худайбердиева Елизавета — Базин Егор, Шанаева Елизавета — Нарижный Дэвид

Расписание трансляций

Чемпионат России по фигурному катанию покажет «Первый канал» полностью на сайте и частично в прямом эфире. Время трансляций указано московское (GMT +3)

24 декабря (пятница)

12:40 Танцы на льду. Произвольный танец

15:10 Мужчины. Произвольная программа

18:15 Женщины. Короткая программа

25 декабря (суббота)

15:25 Пары. Произвольная программа

17:55 Женщины. Произвольная программа

26 декабря (воскресенье)