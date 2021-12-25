Чемпионат России по фигурному катанию-2022: Мишина и Галлямов впервые с золотом

Удивительно, но Анастасия Мишина – Александр Галлямов, выигравшие прошлой весной звание чемпионов мира в парном катании, никогда прежде не завоевывали медалей чемпионата страны. На чемпионате России по фигурному катанию-2022 в Санкт-Петербурге досадное упущение с блеском было исправлено. Мишина и Галлямов блестяще откатали 25 декабря 2021 года свою произвольную программу, завоевав золото. Хотя и еще одна пара Тамары Москвиной выступила классно – Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, не допустив ошибок, стали вторыми.

Мишина и Галлямов дебютировали на чемпионатах России как раз в Санкт-Петербурге в «Юбилейном» ровно четыре года назад, заняв тогда седьмое место. С тех пор Анастасия с Александром прошли большой путь, превратившись из перспективных юниоров в настоящих чемпионов. И на ЧР-2022 они это наглядно подтвердили. Начав в произвольной программе с дорогого, с точки зрения сложности и баллов, каскада «тройной сальхов – ойлер – тройной сальхов» они и в дальнейшем были практически безупречны. Как следствие, 160,00 баллов в произвольной и чемпионская сумма 243,74.

«Целью этого чемпионата было попасть в тройку. Мы уже участвовали в четырех чемпионатах с Сашей и никогда не были на пьедестале. И с предыдущим партнером я так же выступала на чемпионатах страны и не попадала в призеры. Так что на этот раз пробиться в число призеров было делом принципа, а выиграть вдвойне приятно. Прокат прошел хорошо. Было сложнее, чем в короткой программе. Понимали, что другие ребята откатали чисто, поэтому нельзя было ошибаться. Старались кататься, не думая о результате. Все получилось отлично, мы довольны», – рассказала после победы Мишина.

Бойкова с Козловским, отстававшие буквально на 0,9 балла после короткой программы, произвольную также откатали чисто. Но все же их чуть менее сложный первый каскад «тройной тулуп – двойной тулуп – двойной тулуп» позволил Мишиной и Галлямову получить дополнительное преимущество по технике. В итоге, у Александры и Дмитрия – 157,03 и сумма 239,87.

«Наши прокаты на нынешнем чемпионате России – это личная победа над нами самими. Над всеми обстоятельствами, постоянными тренировками... Не зря мы этим занимаемся. Гордимся, что сегодня, когда шла борьба за путевки на самый важный турнир в жизни спортсмена, мы выстояли и продемонстрировали свою силу», – прокомментировал серебро Козловский. «Борьба сегодня была честная: мы чисто прокатали, ребята чисто прокатали. Думаю, всех можно поздравить», – добавила Бойкова.

Третьими стали Евгения Тарасова – Владимир Морозов, которые, впрочем, были небезупречны в произвольной. В частности, партнер ошибся при исполнении каскада, ограничившись не совсем чистыми «тройным тулупом – двойным тулупом». Тем не менее, с суммой 228,20 они выполнили важнейшую задачу на предолимпийский чемпионат России – завоевали медали.

Отметим также четвертое место еще одной интересной пары Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Произвольная у них получилась яркой, разве что Дарья допустила сбой на тройном сальхове. В сумме пара набрала 220,18. «Мы с Дарьей довольны прокатом, несмотря на какие-то ошибки. Настрой был хороший, мы показываем программу, которая отличается от других, и получаем от этого удовольствие. Показываем то катание, которое нам нравится и то катание, которые мы видим», - отметил Ходыкин. Тем не менее, шансов пробиться на Олимпийские игры в Пекин у ребят практически не осталось, слишком велика конкуренция и высок уровень лидеров сборной.

Список участников чемпионата России по фигурному катанию 2022

Женщины (18 участниц): Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника

Валиева Камила, Гущина Ксения, Зинина Анастасия, Морозова Анастасия, Мурафьева Софья, Онищенко Арина, Петеримова Вероника, Петросян Аделия, Самоделкина Софья, Самодурова Софья, Свириденко Полина, Синицина Ксения, Трусова Александра, Туктамышева Елизавета, Хромых Майя, Шульская Валерия, Щербакова Анна, Яметова Вероника Мужчины (18 участников): Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья

Алиев Дмитрий, Анисимов Андрей, Гуменник Петр, Даниелян Артур, Дикиджи Владислав, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Коляда Михаил, Кондратюк Марк, Лутфуллин Глеб, Семененко Евгений, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Самарин Александр, Сарновский Кирилл, Яблоков Илья Спортивные пары (12 пар) : Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей

: Акопова Карина — Рахманин Никита, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Хабибулина Наталья — Княжук Илья, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей Танцы на льду (14 дуэтов): Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Ермакова Ксения — Пантелеев Владислав, Загорски Тиффани — Гурейро Джонатан, Лазарева Ангелина — Прокофьев Максим, Миронова Екатерина — Устенко Евгений, Морозов Аннабель — Багин Андрей, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Скопцова Анастасия — Алешин Кирилл, Степанова Александра — Букин Иван, Павленина Влада — Алексанян Александр, Пасечник Елизавета — Блинов Дмитрий, Ушакова Арина — Некрасов Максим, Худайбердиева Елизавета — Базин Егор, Шанаева Елизавета — Нарижный Дэвид

Расписание трансляций

Чемпионат России по фигурному катанию покажет «Первый канал» полностью на сайте и частично в прямом эфире. Время трансляций указано московское (GMT +3)

24 декабря (пятница)

12:40 Танцы на льду. Произвольный танец

15:10 Мужчины. Произвольная программа

18:15 Женщины. Короткая программа

25 декабря (суббота)

15:25 Пары. Произвольная программа

17:55 Женщины. Произвольная программа

26 декабря (воскресенье)