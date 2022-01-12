Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022: Андрей Мозалев – лучший в короткой программе

В Таллинне стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Открыли программу турнира одиночники.
Результатом исполнения короткой программы мужчин стали не просто первые три места россиян, но и чистые прокаты со сложным контентом. Все три представителя сборной России: Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко – представили судьям и публике сольный четверной прыжок, каскад из четверного и тройного прыжков, а также аксель в три с половиной оборота.
В этот вечер у россиян получилось абсолютно все. Задал высокую планку действующий чемпион России Марк Кондратюк. Он начал программу с четверного тулупа и тройного акселя, а во второй половине сделал каскад четверной сальхов – тройной тулуп. После которого прокат стал эмоциональнее на порядок. В итоге, 99,06 балла, и ученик Светланы Соколовской, выступавший в предпоследней разминке, возглавил турнирную таблицу.
Марк Кондратюк: Сегодня было все хорошо, не особенно волнительно, тренировки были хорошие. Доволен прокатом. Вчера, когда я вышел на тренировку, то смотрел на надпись «чемпионат Европы» несколько раз и было приятно внутри. Сегодня же выходил не задумываясь, просто как на любой старт. Но самое главное – откатать послезавтра.
Подопечный Алексея Мишина Евгений Семененко уступил Кондратюку 0,02 балла. Участник чемпионата мира-2021 на вторую половину проката оставил триксель, а на старте сделал четверной тулуп – тройной тулуп и четверной сальхов. Женя также был осторожен в комментариях.
Евгений Семененко: Короткая программа закончилась. Хочу выразить благодарность публике, которая поддерживала нас во время короткой программы. Настраиваемся на прокат произвольной.
Андрей Мозалев продолжил серию чистых прокатов. Напомним, что ученик Андрея Давыденко числился в списке запасных на турнир, но был включен в заявку после того, как с соревнований из-за травмы ноги снялся призер Олимпийских игр в команде и обладатель медали чемпионата мира Михаил Коляда. Прокат Мозалева с каскадом из четверного и тройного тулупов, тройного акселя и всех непрыжковых элементов четвертого уровня получил наивысшую сумму в этот день – 99,76 балла.
Андрей Мозалев: Прокат оцениваю хорошо. В принципе все получилось, но можно было еще лучше исполнить. Было сложно осознать, что я – участник чемпионата Европы, но я справился. Старался переключиться на то, что сейчас надо катать. После чемпионата России был в хорошей форме. Просто поддерживал это состояние и все.
Интересно, что почти два года назад – в марте 2020 года – на этой же арене «Тандираба» Андрей стал чемпионом мира среди юниоров, обыграв японца Юму Кагияму.
Морис Квителашвили, представляющий Грузию, занимает по итогам короткой программы 4-е место. Помимо четверного ученик штаба Этери Тутберидзе исполнил каскад из двух тройных прыжков, а на тройном акселе был отмечен недокрут.
Даниель Грассль из Италии на пятом месте. Фигурист сделал четверной лутц, но техническая бригада поставила на нем неясное ребро.
В пятницу одиночники исполнят произвольную программу.
Расписание и трансляция
Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.
12 января (среда)
- 12:45 Мужчины. Короткая программа
- 19:40 Пары. Короткая программа
13 января (четверг)
- 12:10 Женщины. Короткая программа
- 19:55 Пары. Произвольная программа
14 января (пятница)
- 12:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:55 Мужчины. Произвольная программа
15 января (суббота)
- 14:30 Танцы на льду. Произвольный танец
- 19:25 Женщины. Произвольная программа
16 января (воскресенье)
- 16:25 Показательные выступления
Состав российской команды на чемпионате Европы-2022
- Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова_
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых
- Мужчины: Андрей Мозалев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко
Запасные: Петр Гуменник, Александр Самарин
- Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Никита Рахманин
- Танцы: Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный