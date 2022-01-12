Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022: Андрей Мозалев – лучший в короткой программе

В Таллинне стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Открыли программу турнира одиночники.

Результатом исполнения короткой программы мужчин стали не просто первые три места россиян, но и чистые прокаты со сложным контентом. Все три представителя сборной России: Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко – представили судьям и публике сольный четверной прыжок, каскад из четверного и тройного прыжков, а также аксель в три с половиной оборота.

В этот вечер у россиян получилось абсолютно все. Задал высокую планку действующий чемпион России Марк Кондратюк. Он начал программу с четверного тулупа и тройного акселя, а во второй половине сделал каскад четверной сальхов – тройной тулуп. После которого прокат стал эмоциональнее на порядок. В итоге, 99,06 балла, и ученик Светланы Соколовской, выступавший в предпоследней разминке, возглавил турнирную таблицу.

Марк Кондратюк: Сегодня было все хорошо, не особенно волнительно, тренировки были хорошие. Доволен прокатом. Вчера, когда я вышел на тренировку, то смотрел на надпись «чемпионат Европы» несколько раз и было приятно внутри. Сегодня же выходил не задумываясь, просто как на любой старт. Но самое главное – откатать послезавтра.

Подопечный Алексея Мишина Евгений Семененко уступил Кондратюку 0,02 балла. Участник чемпионата мира-2021 на вторую половину проката оставил триксель, а на старте сделал четверной тулуп – тройной тулуп и четверной сальхов. Женя также был осторожен в комментариях.

Евгений Семененко: Короткая программа закончилась. Хочу выразить благодарность публике, которая поддерживала нас во время короткой программы. Настраиваемся на прокат произвольной.

Андрей Мозалев продолжил серию чистых прокатов. Напомним, что ученик Андрея Давыденко числился в списке запасных на турнир, но был включен в заявку после того, как с соревнований из-за травмы ноги снялся призер Олимпийских игр в команде и обладатель медали чемпионата мира Михаил Коляда. Прокат Мозалева с каскадом из четверного и тройного тулупов, тройного акселя и всех непрыжковых элементов четвертого уровня получил наивысшую сумму в этот день – 99,76 балла.

Андрей Мозалев: Прокат оцениваю хорошо. В принципе все получилось, но можно было еще лучше исполнить. Было сложно осознать, что я – участник чемпионата Европы, но я справился. Старался переключиться на то, что сейчас надо катать. После чемпионата России был в хорошей форме. Просто поддерживал это состояние и все.

Интересно, что почти два года назад – в марте 2020 года – на этой же арене «Тандираба» Андрей стал чемпионом мира среди юниоров, обыграв японца Юму Кагияму.

Морис Квителашвили, представляющий Грузию, занимает по итогам короткой программы 4-е место. Помимо четверного ученик штаба Этери Тутберидзе исполнил каскад из двух тройных прыжков, а на тройном акселе был отмечен недокрут.

Даниель Грассль из Италии на пятом месте. Фигурист сделал четверной лутц, но техническая бригада поставила на нем неясное ребро.

В пятницу одиночники исполнят произвольную программу.

Расписание и трансляция

Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.

12 января (среда)

12:45 Мужчины . Короткая программа

. Короткая программа 19:40 Пары. Короткая программа

13 января (четверг)

12:10 Женщины . Короткая программа

. Короткая программа 19:55 Пары. Произвольная программа

14 января (пятница)

12:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

15 января (суббота)

14:30 Танцы на льду. Произвольный танец

Произвольный танец 19:25 Женщины. Произвольная программа

16 января (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022