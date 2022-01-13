Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Женщины, итоги короткой программы: Валиева выигрывает с новым мировым рекордом

13 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине с короткой программой выступили женщины. Камила Валиева в очередной раз обновила мировой рекорд — 90.45 балла против своего прошлого достижения в 87.42 балла. Александра Трусова и Анна Щербакова не смогли продемонстрировать чистые прокаты и в итоге уступили бельгийке Луне Хендрикс, заняв третье и четвертое места соответственно.

Александра Трусова открывала соревнования в последней разминке. Фигуристка не оставляет попыток исполнить тройной аксель, но прыжок в очередной раз Трусовой не покорился. Тем не менее Александра получила высокую оценку за свой прокат — 75.13 балла. Это почти на 8 баллов выше, чем было у Анастасии Губановой, представляющей Грузию, которая на тот момент занимала первую строчку.

После проката Трусова прокомментировала неудавшуюся попытку тройного акселя и общий настрой перед Олимпийскими играми:

«Не могу объяснить что случилось с тройным акселем. Буду работать, как всегда. Неважно получается ли прыжок на прогоне утром. В любом случае тройной аксель когда-нибудь у меня получится. Тем радостнее будет этот момент. Конечно, обидно, что много раз не получался и не получается пока что.

Во время прыжка я уже понимаю, получится он или нет. Я одинаково настраиваюсь и на короткую, и на произвольную. Я очень благодарна болельщикам, приятна их поддержка. Я очень рада, что отобралась на Олимпиаду, очень ее жду. Мне кажется, это какое-то необычное соревнование. В любом случае будет очень приятно там побывать. Что касается травмы, то сейчас все в порядке, тренируюсь в полную силу, меня ничего не беспокоит».

Вслед за Трусовой на лед вышла еще одна ученица Этери Тутберидзе — Анна Щербакова. К сожалению, показать свое лучшее катание действующей чемпионке мира тоже не удалось — Анна упала после приземления на тройном лутце и не смогла исполнить второй прыжок в каскаде лутц — риттбергер. Напомним, что в начале сезона фигуристка уже испытывала проблемы с этим, можно сказать, коронным своим элементом. Щербакова набрала непривычную для себя сумму меньше 70 баллов — 69.05. После Щербаковой на лед выходили Екатерина Куракова, представляющая Польшу, и Екатерина Рябова, выступающая за Азербайджан, — обе фигуристки откатали чисто и превзошли россиянку в оценке за технику, но благодаря высокой оценке за компоненты Анна смогла удержаться за Трусовой до выступления Камилы Валиевой и Луны Хендрикс.

«Конечно, я очень расстроена — это не то, на что я рассчитывала. Пока большее сложно сказать, буду смотреть, анализировать, что получилось. Я стараюсь с каждым разом кататься все лучше и лучше.

Я ни разу не допустила падения на этом каскаде — ни на «шестиминутке», ни на разминке. Проблема была в прокате, а, значит, эта проблема в голове. Завтра еще целый день, будем смотреть по моему состоянию. На что буду способна [в произвольной программе], на то и пойду», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Также фигуристка прокомментировала наличие тейпа на ноге и сказала, что его наличие не связано с травмами.

Действующая чемпионка России и абсолютная рекордсменка в женском одиночном катании Камила Валиева обновляет свои же рекорды старт за стартом. Камила открыла прокат тройным акселем, за который получила практически максимально возможную надбавку от судей. Набрав 51.73 балла за технику и 38.72 из 40 возможных баллов за компоненты, Камила вновь подтвердила звание лучшей в мире.

«Я когда выходила на лед, меня как будто перенесло на два года назад, на юниорский чемпионат мира. Все тут знакомо. Может быть, это мне и помогло. С каждым стартом я стараюсь прибавлять и в катании, и в эмоциях. Понятно, что и физически я каждый день взрослею, и морально чувствую себя взрослее. Уже стараюсь больше кататься для себя, а также стараться порадовать зрителей, судей. Сегодня я старалась передать эмоции своим катанием. Впервые после программы я не устала физически. Эти баллы значат, что я не просто тренируюсь, работаю каждый день, а улучшаюсь.

Эта музыка вначале мне напомнила музыку предыдущей программы «Шторм», но сейчас я к ней очень привязалась. Она настолько вдохновляюща», — сказала Камила после проката.

Бельгийка Луна Хендрикс закрывала соревнования. Луна находится в отличной для себя форме — в прошлом году на чемпионате мира бельгийская фигуристка финишировала пятой, а на этапе Гран-при в Италии уже в этом сезоне заняла третье место, уступив только Анне Щербаковой и Майе Хромых. 22-летняя фигуристка не растерялась, выходя на лед после во всех смыслах рекордного проката Валиевой, и смогла чисто исполнить свою программу. Луна не имеет в своем арсенале элементов «ультра-си», но с учетом ошибок россиянок и высокой оценки в 76.25 балла, Хендрикс сегодня заслуженно стала второй.

«Я сделала просто все, что могла, старалась наслаждаться катанием и показать наилучший прокат, а Камила была прекрасна. Мы стараемся работать над всеми деталями программы и улучшать ее по ходу сезона. Моими примерами для вдохновения являются Джоанни Рошетт (она очень сильная фигуристка, помню ее выступление на Играх), а также Каролина Костнер»

Победительница соревнований в одиночном женском катании определится 15 января.

Результаты | Женщины, короткая программа

Камила Валиева (Россия) — 90.45 Луна Хендрикс (Бельгия) — 76.25 Александра Трусова (Россия) — 75.13 Анна Щербакова (Россия) — 69.05 Екатерина Куракова (Польша) — 67.47 Анастасия Губанова (Грузия) — 67.02 Екатерина Рябова (Азербайджан) — 65.47 Виктория Сафонова (Беларусь) — 63.07 Алексия Паганини (Швейцария) — 62.32 Леа Серна (Франция) — 62.16

Полные результаты короткой программы у женщин для всех 36 участниц — здесь.

Расписание и трансляция

Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.

12 января (среда)

12:45 Мужчины . Короткая программа

. Короткая программа 19:40 Пары. Короткая программа

13 января (четверг)

12:10 Женщины . Короткая программа

. Короткая программа 19:55 Пары. Произвольная программа

14 января (пятница)

12:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

15 января (суббота)

14:30 Танцы на льду. Произвольный танец

Произвольный танец 19:25 Женщины. Произвольная программа

16 января (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022