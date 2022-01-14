Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022: Синицина и Кацалапов – первые в ритм-танце, но отрыв от Степаной и Букина – только 1,44 балла

В столице Эстонии продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. В пятницу в борьбу вступили танцевальные дуэты: они исполнили ритм-танец. По его итогам первое место заняли чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2020 Виктория Синицина и Никита Кацалапов. На втором месте – чемпионы России-2021, 2022, призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, представляющие Италию – третьи. Серебряные призеры чемпионата России-2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин – на восьмой позиции.
Напомним, что с турнира снялись четырехкратные чемпионы мира Габриелла Пападакис и Гийом Сизерон. Решение дуэта, тренирующегося в Канаде, вызвано нежеланием подвергать себя риску заражения коронавирусом накануне Олимпийских игр.
В серии Гран-при Пападакис и Сизерон, как и Синицина – Кацалапов, выиграли два этапа серии. Дуэты не встречались с января 2020 года, когда россияне выиграли чемпионат Европы в Граце. На чемпионат мира-2021 в Стокгольм французы также не приехали.
На чемпионате страны 3 недели назад подопечные Александра Жулина исполнили только ритм-танец, снявшись с произвольного из-за обострения болей в спине у Никиты. Эта травма беспокоила его и в прошлом сезоне.
Никита Кацалапов: Спина болит почти два года. На чемпионате России было реально плохо, и на следующий день после нашего возвращения домой я поехал в больницу, делал там процедуры. Для меня важно сейчас заботиться о спине, уделять ей время на восстановление. Сейчас все хорошо.
Чемпионат Европы это очень важный турнир с большой историей. Сегодня в прокате чувствовали себя отлично. Спасибо залу за поддержку.
Что касается того, что нас отделяют от Саши с Ваней чуть больше балла, то это говорит о том, что между нами абсолютно адекватная борьба. Мы не видели, к сожалению, выступления ребят, но думаю, что они катались очень хорошо. Мы, в свою очередь, также не переставая работали. Путь у нас не простой: есть и травмы, есть и хорошие вещи. Тем не менее, мы с Викой движемся наверх. Это первый день соревнований. Отличная интрига для такого турнира. По-моему, все замечательно.
Выдав прокат без ошибок, Виктория и Никита получили 87,89 балла.
Александра Степанова и Иван Букин в конце декабря в отсутствие Синициной и Кацалапова стали чемпионами страны во второй раз. Сегодня за свой прокат они получили 86,45 балла.
Александра Степанова: Для нас это был очень хороший день. Думаю, мы показали свой максимум на сегодня. Очень понравилась арена и публика очень приятная.
Иван Букин: Мы очень рады, что получили лучший результат в сезоне. Мы много работали после серии Гран-при. Сегодня у нас почти все получилось.
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри из Италии с 83,35 балла занимают третью строчку.
Марко Фаббри: Для нас это было одно из самых легких выступлений. Нам не всегда удается так кататься на чемпионатах Европы. И мы точно будем стараться, чтобы такое же ощущение было и в произвольном танце. В первой части сезона ритм-танец не очень удавался, произвольный же выходил лучше.
Дебютанты турнира Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 73,32 баллами на восьмом месте.
Глеб Смолкин: Мы счастливы быть здесь, соревноваться с лучшими парами Европы и представлять Россию. Мы хотели показать в прокате все, что мы можем. И наша задача – улучшать свое катание.
Результаты | Ритм-танец
- Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 87.89
- Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 86.45
- Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 83.35
- Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 79.97
- Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 77.99
- Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 75.83
- Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 74.45
- Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 73.32
- Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 70.47
- Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 70.22
Полные результаты ритм-танца для всех дуэтов — здесь.
Расписание и трансляция
Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.
12 января (среда)
- 12:45 Мужчины. Короткая программа
- 19:40 Пары. Короткая программа
13 января (четверг)
- 12:10 Женщины. Короткая программа
- 19:55 Пары. Произвольная программа
14 января (пятница)
- 12:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:55 Мужчины. Произвольная программа
15 января (суббота)
- 14:30 Танцы на льду. Произвольный танец
- 19:25 Женщины. Произвольная программа
16 января (воскресенье)
- 16:25 Показательные выступления
Состав российской команды на чемпионате Европы-2022
- Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова_
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых
- Мужчины: Андрей Мозалев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко
Запасные: Петр Гуменник, Александр Самарин
- Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Никита Рахманин
- Танцы: Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный