Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022: Синицина и Кацалапов – первые в ритм-танце, но отрыв от Степаной и Букина – только 1,44 балла

В столице Эстонии продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. В пятницу в борьбу вступили танцевальные дуэты: они исполнили ритм-танец. По его итогам первое место заняли чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2020 Виктория Синицина и Никита Кацалапов. На втором месте – чемпионы России-2021, 2022, призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, представляющие Италию – третьи. Серебряные призеры чемпионата России-2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин – на восьмой позиции.

Напомним, что с турнира снялись четырехкратные чемпионы мира Габриелла Пападакис и Гийом Сизерон. Решение дуэта, тренирующегося в Канаде, вызвано нежеланием подвергать себя риску заражения коронавирусом накануне Олимпийских игр.

В серии Гран-при Пападакис и Сизерон, как и Синицина – Кацалапов, выиграли два этапа серии. Дуэты не встречались с января 2020 года, когда россияне выиграли чемпионат Европы в Граце. На чемпионат мира-2021 в Стокгольм французы также не приехали.

На чемпионате страны 3 недели назад подопечные Александра Жулина исполнили только ритм-танец, снявшись с произвольного из-за обострения болей в спине у Никиты. Эта травма беспокоила его и в прошлом сезоне.

Никита Кацалапов: Спина болит почти два года. На чемпионате России было реально плохо, и на следующий день после нашего возвращения домой я поехал в больницу, делал там процедуры. Для меня важно сейчас заботиться о спине, уделять ей время на восстановление. Сейчас все хорошо.

Чемпионат Европы это очень важный турнир с большой историей. Сегодня в прокате чувствовали себя отлично. Спасибо залу за поддержку.

Что касается того, что нас отделяют от Саши с Ваней чуть больше балла, то это говорит о том, что между нами абсолютно адекватная борьба. Мы не видели, к сожалению, выступления ребят, но думаю, что они катались очень хорошо. Мы, в свою очередь, также не переставая работали. Путь у нас не простой: есть и травмы, есть и хорошие вещи. Тем не менее, мы с Викой движемся наверх. Это первый день соревнований. Отличная интрига для такого турнира. По-моему, все замечательно.

Выдав прокат без ошибок, Виктория и Никита получили 87,89 балла.

Александра Степанова и Иван Букин в конце декабря в отсутствие Синициной и Кацалапова стали чемпионами страны во второй раз. Сегодня за свой прокат они получили 86,45 балла.

Александра Степанова: Для нас это был очень хороший день. Думаю, мы показали свой максимум на сегодня. Очень понравилась арена и публика очень приятная.

Иван Букин: Мы очень рады, что получили лучший результат в сезоне. Мы много работали после серии Гран-при. Сегодня у нас почти все получилось.

Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри из Италии с 83,35 балла занимают третью строчку.

Марко Фаббри: Для нас это было одно из самых легких выступлений. Нам не всегда удается так кататься на чемпионатах Европы. И мы точно будем стараться, чтобы такое же ощущение было и в произвольном танце. В первой части сезона ритм-танец не очень удавался, произвольный же выходил лучше.

Дебютанты турнира Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 73,32 баллами на восьмом месте.

Глеб Смолкин: Мы счастливы быть здесь, соревноваться с лучшими парами Европы и представлять Россию. Мы хотели показать в прокате все, что мы можем. И наша задача – улучшать свое катание.

Результаты | Ритм-танец

Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 87.89 Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 86.45 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 83.35 Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 79.97 Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 77.99 Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 75.83 Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 74.45 Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 73.32 Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 70.47 Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 70.22

Полные результаты ритм-танца для всех дуэтов — здесь.

Расписание и трансляция

Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.

12 января (среда)

12:45 Мужчины . Короткая программа

. Короткая программа 19:40 Пары. Короткая программа

13 января (четверг)

12:10 Женщины . Короткая программа

. Короткая программа 19:55 Пары. Произвольная программа

14 января (пятница)

12:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

15 января (суббота)

14:30 Танцы на льду. Произвольный танец

Произвольный танец 19:25 Женщины. Произвольная программа

16 января (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022