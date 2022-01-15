Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Синицина и Кацалапов подтвердили звание в танцах на льду

В Таллинне на чемпионате Европы по фигурному катанию завершился турнир танцевальных дуэтов.

Чемпионы континента-2020 Виктория Синицина и Никита Кацалапов снова завоевали звание лучших. Вслед за ритм-танцем они выиграли и произвольный с суммой 130,07 балла и общей суммой в 217,96 балла.

Виктория Синицина: На самом деле мы безумно рады сегодняшнему дню. Атмосфера на катке была потрясающая, зрители поддерживали нас. Этот чемпионат Европы будет в нашем сердце.

Никита Кацалапов: Честно говоря, по поводу проката произвольной программы у меня смешанные чувства. Были с моей стороны микромоменты. Слава богу, они не повлияли на уровни. Будем работать над ними. Нужно накатать программу, чтобы голова была пустая. Как сказала Вика, нужно «прожевать» программу. Будем хорошо кататься, будет и результат. Сравнивать себя с другими я не могу. Есть специальные люди, которые нас оценивают – судьи.

(о программе)

Виктория: В нашей произвольной программе мы пытаемся передать нашу жизнь, наш путь с Никитой, нашу карьеру. То, что мы чувствуем на протяжении нашего пути.

Никита: Музыка в нашей программе «переиграна» скрипачом Дэвидом Гарреттом. 2-й концерт Рахманинова нам понравился еще 3 года назад. И мы все ждали момента, когда сможем его использовать. Что касается второй части программы, «Вариаций на тему Паганини», мы любим, когда у нас взрывная концовка. Все идет наверх. Мы абсолютно меняемся в финале программы, выдаем все свои эмоции.

(о костюме) Виктория: У меня есть еще одно платье, я его пока держу. Это белое платье мне очень нравится, я в нем чувствую себя легкой как пушинка, снежинкой. Оно точно поедет со мной в Пекин.

Никита: Для нас с Викой эта золотая медаль чемпионата Европы значит очень много. Она для нас важна. Все идет достаточно тяжело Тем интереснее наш путь. Мы никогда не сдаемся. Этот чемпионат Европы и эта медаль подарили нам мотивацию накануне Олимпийских игр.

Чемпионы России-2021, 2022 и призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми. После ритм-танца отрыв Синициной и Кацалапова от них составлял 1,44 балла. В произвольном он был 3,32. Подопечные Ирины Жук и Александра Свинина стали вторыми с общей суммой в 213,20 балла.

Александра Степанова: Сегодня получилось сделать шаг вперед по сравнению с чемпионатом России. Мы собой довольны. Спасибо тренерам, всем близким, зрителям. Мы безумно рады, что во второй раз стали серебряными призерами чемпионата Европы. Сезон олимпийский. И мы рады и результату, и катанию.

Что касается возможности выступления в командном олимпийском турнире, каждый спортсмен хочет в нем выступить.

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, выступающие за Италию, во второй раз в своей карьере стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Отметим, что пара выступала без наставника. Их тренер, чемпионка Европы и мира-2001 Барбара Фузар-Поли сдала положительный тест на коронавирус и находится на изоляции.

Фигуристы получили 124,62 балла за свой танец и 207,97 в общем.

Дебютанты турнира, серебряные призеры чемпионата России-2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 113,29 балла заняли седьмое место в произвольном танце и с 186,61 балла также итоговое седьмое место.

Дуэт тренируется постоянно в США у знаменитого наставника Игоря Шпильбанда, но в промежутке между чемпионатами страны и континента пара тренировалась в Москве, решив не проходить накануне турнира в Таллинне акклиматизацию, да еще и дважды.

Следующим стартом для большинства участников чемпионата Европы станут Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине 4-20 февраля. Точный состав сборной ОКР будет оглашен Федерацией фигурного катания России после соревнований в столице Эстонии. Команда ОКР будет представлена на Играх максимальным количеством – по три представителя в каждом виде фигурного катания, в т.ч. и танцах на льду. Из танцоров сборной на данный момент олимпийский опыт есть у Никиты Кацалапова: в паре с Еленой Ильиных он на Играх-2014 в Сочи стал олимпийским чемпионом в командном турнире и бронзовым призером в личном. На тех же Играх в дуэте с Русланом Жиганшиным выступала и Виктория Синицина (они заняли 16-е место).

Расписание и трансляция

Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.

12 января (среда)

12:45 Мужчины . Короткая программа

. Короткая программа 19:40 Пары. Короткая программа

13 января (четверг)

12:10 Женщины . Короткая программа

. Короткая программа 19:55 Пары. Произвольная программа

14 января (пятница)

12:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

15 января (суббота)

14:30 Танцы на льду. Произвольный танец

Произвольный танец 19:25 Женщины. Произвольная программа

16 января (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022