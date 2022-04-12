Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров-2022: участники, расписание, трансляция

13–17 апреля 2022 года в Таллине пройдет чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Изначально чемпионат должен был пройти в марте в столице Болгарии Софии, но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции было принято решение о переносе соревнований. Также стоит напомнить, что юниорский чемпионат мира 2021-го года был отменен.

Одним из сильнейших фигуристов, которые выйдут на лед арены «Тондираба» станет Илья Малинин (США), который в этом году стал девятым на своем дебютном взрослом чемпионате мира с личным рекордом 263.79 балла. Также Илья в этом сезоне стал вторым на национальном чемпионате США, уступив лишь тогда еще будущему олимпийскому чемпиону Нейтану Чену. На чемпионате мира в Монпелье Малинин блестяще справился с короткой программой, а вот повторить свой успех в произвольной не удалось. Конкуренцию американскому фигуристу составит японец Као Миура, выигравший в этом сезоне бронзу чемпионата четырех континентов с суммой 251.07 балла, и канадец Уэсли Чиу. Также будем следить за чемпионом финала юниорской серии Гран-при 2018 года Стивеном Гоголевым (Канада), который наконец-то возвращается в строй после череды травм.

В женском одиночном катании главной фавориткой является Изабо Левито (США), выигравшая в этом сезоне серебро и золото своих этапов юниорской серии Гран-при ISU. В этом сезоне Изабо может похвастаться лучшей суммой в 208.31 балла. Ее главные соперницы — американка Линдси Торнгрен, выигравшая серебро и бронзу на этапах серии Гран-при, и Нина Петрокина, представляющая Эстонию. Также сильны и азиатские фигуристки — кореянка Ви Соен и японки Рион Сумиеси и Ринка Ватанабэ.

В парном катании все глаза на Карину Сафину — Луку Берулаву (Грузия), которые остановились в шаге от медали на взрослом чемпионате мира в Монпелье. Их лучший результат сезона — 192.44 балла. В танцах на льду главная борьба развернется между двумя североамериканскими дуэтами — Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) на этапах серии Гран-при в этом году взяли серебро и золото, а канадцы Натали Д'Алессандро — Брюс Уодделл на своих этапах выиграли бронзу и золото. Лучшие суммы дуэтов близки — 165.01 и 163.04 балла соответственно.

В связи с ситуацией в Украине спортсмены, принадлежащие к членам Международного союза конькобежцев (ISU) в России (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России) и Беларуси (Союз конькобежцев Беларуси), не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых ISU.

Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию-2022. Расписание

Указано местное время соревнований (Таллин, Эстония, GMT +3).

Трансляция будет доступна на официальном YouTube канале ISU.

14 апреля

13:00 Юноши, короткая программа

19:05 Пары, короткая программа

15 апреля

14:15 Танцы на льду, ритм-танец

19:00 Пары, произвольная программа

16 апреля

10:50 Девушки, короткая программа

18:15 Юноши, произвольная программа

17 апреля

11:45 Танцы на льду, произвольный танец

15:45 Девушки, произвольная программа

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