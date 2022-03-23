Чемпионат мира по фигурному катанию-2022: итоги и результаты

23–27 марта в Монпелье проходит чемпионат мира по *фигурному катанию*-2022. Olympics следит за турниром и публикует результаты лучших фигуристов во всех видах.
Женщины. Короткая программа
- Каори Сакамото (Япония) — 80.32
- Луна Хендрикс (Бельгия) — 75
- Мэрайя Белл (США) — 72.55
- Ю Ен (Корея) — 72.08
- Алиса Лю (США) — 71.91
- Николь Шотт (Германия) — 67.77
- Вакаба Хигути (Япония) — 67.03
- Карен Чен (США) — 66.16
- Екатерина Рябова (Азербайджан) — 65.52
- Мадлен Скизас (Канада) — 64.2
- Хэ Ин Ли (Корея) — 64.16
- Мана Кавабэ (Япония) — 63.68
🏆 Полные результаты после короткой программы для всех 33-х участниц.
📝 Подробный отчет о короткой программе у женщин.
🎤 Комментарий Каори Сакомото.
🎤 Комментарий Луны Хендрикс.
Спортивные пары. Короткая программа
- Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 76.88
- Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледю (США) — 75.85
- Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 71.58
- Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 67.36
- Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада) — 66.54
- Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) — 66.29
- Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 60.79
- Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 60.28
- Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 50.95
- Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания) — 49.67
- Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 49.52
- Дорота Брода — Педро Бетегон Мартин (Испания) — 48.66
- София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 44.95
- Хейли Копс — Евгений Краснополский (Израиль) — 44.45
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье
Время московское
23.03.2022
- 13:10:00 Женщины. Короткая программа
- 20:30:00 Пары. Короткая программа
24.03.2022
- 13:30:00 Мужчины. Короткая программа
- 21:08:00 Пары. Произвольная программа
25.03.2022
- 13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец
- 20:00:00 Женщины. Произвольная программа
26.03.2022
- 12:55:00 Мужчины. Произвольная программа
- 19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец
Полные списки участников
Трансляция
Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.
Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.
В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.
📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию
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