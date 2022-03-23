Чемпионат мира по фигурному катанию-2022: итоги и результаты

Итоги и результаты чемпионата мира по фигурному катанию сезона 2021/2022

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Фото © 2022 Getty Images

23–27 марта в Монпелье проходит чемпионат мира по *фигурному катанию*-2022. Olympics следит за турниром и публикует результаты лучших фигуристов во всех видах.

Женщины. Короткая программа

  1. Каори Сакамото (Япония) — 80.32
  2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 75
  3. Мэрайя Белл (США)  — 72.55
  4. Ю Ен (Корея) — 72.08
  5. Алиса Лю (США) — 71.91
  6. Николь Шотт (Германия) — 67.77
  7. Вакаба Хигути (Япония) — 67.03
  8. Карен Чен (США) — 66.16
  9. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 65.52
  10. Мадлен Скизас (Канада) — 64.2
  11. Хэ Ин Ли (Корея) — 64.16
  12. Мана Кавабэ (Япония) — 63.68

🏆 Полные результаты после короткой программы для всех 33-х участниц.

📝 Подробный отчет о короткой программе у женщин.

🎤 Комментарий Каори Сакомото.

🎤 Комментарий Луны Хендрикс.

Пекин-2022 | Сакамото Каори. Короткая программа, женское одиночное катание

Спортивные пары. Короткая программа

  1. Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 76.88
  2. Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледю (США) — 75.85
  3. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 71.58
  4. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 67.36
  5. Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада) — 66.54
  6. Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) — 66.29
  7. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 60.79
  8. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 60.28
  9. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 50.95
  10. Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания) — 49.67
  11. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 49.52
  12. Дорота Брода — Педро Бетегон Мартин (Испания) — 48.66
  13. София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 44.95
  14. Хейли Копс — Евгений Краснополский (Израиль) — 44.45

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

  • 13:10:00 Женщины. Короткая программа
  • 20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

  • 13:30:00 Мужчины. Короткая программа
  • 21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

  • 13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец
  • 20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

  • 12:55:00 Мужчины. Произвольная программа
  • 19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию

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