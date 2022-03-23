Чемпионат мира по фигурному катанию-2022: итоги и результаты

23–27 марта в Монпелье проходит чемпионат мира по *фигурному катанию*-2022. Olympics следит за турниром и публикует результаты лучших фигуристов во всех видах.

Женщины. Короткая программа

🏆 Полные результаты после короткой программы для всех 33-х участниц.

📝 Подробный отчет о короткой программе у женщин.

🎤 Комментарий Каори Сакомото.

🎤 Комментарий Луны Хендрикс.

Спортивные пары. Короткая программа

Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 76.88 Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледю (США) — 75.85 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 71.58 Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 67.36 Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада) — 66.54 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) — 66.29 Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 60.79 Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 60.28 Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 50.95 Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания) — 49.67 Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 49.52 Дорота Брода — Педро Бетегон Мартин (Испания) — 48.66 София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 44.95 Хейли Копс — Евгений Краснополский (Израиль) — 44.45

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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