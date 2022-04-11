Фигурное катание. Алиса Лю завершила карьеру

Американская фигуристка Алиса Лю, которая на прошедшем в Монпелье чемпионате мира стала третьей, объявила о своем решении завершить карьеру.

За несколько сезонов Лю отметилась несколькими достижениями, которые вошли в историю спорта. Она выиграла чемпионат США в 2019 году. На тот момент Алисе было 13 лет, и она стала самой молодой чемпионкой страны в истории США. До нее рекорд принадлежал олимпийской чемпионке-1998 Таре Липински, ставшей лучшей на национальном первенстве в возрасте 14 лет. На том турнире Лю исполнила в произвольной программе два тройных акселя, один из которых в каскаде с тулупом.

На этапе Гран-при среди юниоров в Лейк-Плесиде в августе 2019 года Алиса первой из женщин на турнирах ИСУ (Международного союза конькобежцев) исполнила в одной программе тройной аксель и четверной прыжок (лутц).

В сезоне 2019/2020 она также отметилась серебром в финале юниорской серии Гран-при и бронзой на чемпионате мира среди юниоров.

В сезоне 2021/2022 Алиса выиграла квалификационный турнир к Олимпийским играм в Оберстдорфе, на Олимпийских играх заняла седьмое место. На чемпионате мира в марте во Франции она взошла на пьедестал, став третьей. В произвольной программе фигуристка блеснула своим фирменным элементом – тройным акселем.

«Честно говоря, я никогда не думала, что достигну столь многого, сколь я достигла. Я так счастлива. Я чувствую такое удовлетворение от того, как сложилась моя карьера. Теперь, когда я достигла своих целей в фигурном катании, я собираюсь дальше двигаться в жизни. Фигурное катание научило меня в жизни намного большим вещам, чем я могла предвидеть. Я по-настоящему рада тому, что каталась», – цитирует слова Алисы Лю газета «Гардиан».