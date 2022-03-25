Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Луна Хендрикс: «Горжусь тем, что завоевала для Бельгии первую медаль чемпионата мира в женском одиночном катании»

23–27 марта в Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию-2022. В женском одиночном катании чемпионкой стала Каори Сакамото, Луна Хендрикс — вторая, Алиса Лю — третья.

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На пресс-конференции по итогам проката произвольной программы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала, о том, были ли у нее медальные ожидания, чему она рада больше всего и чем гордится. Медаль Луны стала первой наградой Бельгии на чемпионатах мира в женском одиночном катании и первой серебряной медалью ЧМ в истории бельгийского фигурного катания. Ранее спортивная пара Мишлен Ланнуа и Пьер Бонье выигрывали золото в 1947 и 1948 годах, а Сюзанн Дискев и Эдмон Вербюстель — бронзу в 1947-м.

Луна Хендрикс:

«Меня переполняют эмоции, я горда собой. Несмотря на травму я смогла показать хорошие прокаты и результаты. Горжусь собой и своей страной, тем, что завоевала для Бельгии первую медаль чемпионата мира в женском одиночном катании.

Три недели назад я получила растяжение паха, не могла тренироваться. Лишь за 4 дня до отъезда на чемпионат мира стала тренироваться. Также беспокоила и лодыжка. Было бы хорошо иметь пару недель на восстановление, но я рада, что я приехала сюда и показала, что я – сильная.

На чемпионате Европы я также была второй после короткой программы и тогда не смогла справиться с эмоциями, с ощущением того, что могу выиграть медаль. Этот опыт помог мне сейчас. Сейчас я смогла быть более спокойной во время проката произвольной программы. Да, прокат не был великолепным, но я действительно счастлива, что приехала сюда и выступила. У меня не было каких-то медальных ожиданий. Важно было выступить, учитывая ограничения, которые накладывала травма. Конечно, рада, что не просто выступила, а завоевала серебряную медаль.

Вообще отмечу, что после Олимпийских игр-2018 были разные моменты. Пришлось пройти через травму и пропуск сезона, затем я повзрослела, стала более зрелой спортсменкой, результаты стали расти. На протяжении всего этого времени я продолжала верить в себя, в то, что я делаю».

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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