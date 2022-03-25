Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Луна Хендрикс: «Горжусь тем, что завоевала для Бельгии первую медаль чемпионата мира в женском одиночном катании»

23–27 марта в Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию-2022. В женском одиночном катании чемпионкой стала Каори Сакамото, Луна Хендрикс — вторая, Алиса Лю — третья.
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На пресс-конференции по итогам проката произвольной программы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала, о том, были ли у нее медальные ожидания, чему она рада больше всего и чем гордится. Медаль Луны стала первой наградой Бельгии на чемпионатах мира в женском одиночном катании и первой серебряной медалью ЧМ в истории бельгийского фигурного катания. Ранее спортивная пара Мишлен Ланнуа и Пьер Бонье выигрывали золото в 1947 и 1948 годах, а Сюзанн Дискев и Эдмон Вербюстель — бронзу в 1947-м.
Луна Хендрикс:
«Меня переполняют эмоции, я горда собой. Несмотря на травму я смогла показать хорошие прокаты и результаты. Горжусь собой и своей страной, тем, что завоевала для Бельгии первую медаль чемпионата мира в женском одиночном катании.
Три недели назад я получила растяжение паха, не могла тренироваться. Лишь за 4 дня до отъезда на чемпионат мира стала тренироваться. Также беспокоила и лодыжка. Было бы хорошо иметь пару недель на восстановление, но я рада, что я приехала сюда и показала, что я – сильная.
На чемпионате Европы я также была второй после короткой программы и тогда не смогла справиться с эмоциями, с ощущением того, что могу выиграть медаль. Этот опыт помог мне сейчас. Сейчас я смогла быть более спокойной во время проката произвольной программы. Да, прокат не был великолепным, но я действительно счастлива, что приехала сюда и выступила. У меня не было каких-то медальных ожиданий. Важно было выступить, учитывая ограничения, которые накладывала травма. Конечно, рада, что не просто выступила, а завоевала серебряную медаль.
Вообще отмечу, что после Олимпийских игр-2018 были разные моменты. Пришлось пройти через травму и пропуск сезона, затем я повзрослела, стала более зрелой спортсменкой, результаты стали расти. На протяжении всего этого времени я продолжала верить в себя, в то, что я делаю».
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье
Время московское
23.03.2022
- 13:10:00 Женщины. Короткая программа
- 20:30:00 Пары. Короткая программа
24.03.2022
- 13:30:00 Мужчины. Короткая программа
- 21:08:00 Пары. Произвольная программа
25.03.2022
- 13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец
- 20:00:00 Женщины. Произвольная программа
26.03.2022
- 12:55:00 Мужчины. Произвольная программа
- 19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец
Полные списки участников
Трансляция
Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.
Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.
В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.
📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию
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