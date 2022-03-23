Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Луна Хендрикс: «Хотелось, чтобы люди увидели, что я могу гораздо лучше»

23–27 марта в Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию-2022. По итогам короткой программы лидирует Каори Сакамото, Луна Хендрикс — вторая, Мэрайя Белл — третья.

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На пресс-конференции по итогам проката бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала про свои травмы и о том, что ей помогло найти мотивацию для подготовки к чемпионату мира в олимпийский сезон.

«Я довольна моим сегодняшним выступлением. Я чувствовала себя уверенно на льду, с прыжками все было хорошо. И несмотря на мои травмы, у меня получилось откатать настолько хорошо, насколько я могу в данный момент. Я в последний раз исполнила эту короткую программу, и я получила огромное удовольствие.

На Олимпийских играх мне не удалось показать свой лучший прокат, поэтому, конечно, хотелось, чтобы люди напоследок увидели, что я могу гораздо лучше. Это мне и дало мотивацию для подготовки к этому старту, несмотря на длинный сезон и травмы.

Я стараюсь не думать о травмах, быть сильной и просто наслаждаться. У меня было растяжение, я не могла кататься целую неделю. Я смогла выйти на лед только за четыре дня до того, когда мне уже нужно было уезжать на чемпионат мира. А в последний тренировочный день я еще и снова повредила лодыжку — два года назад у меня была серьезная травма. Так что подготовка была, конечно, не самая лучшая, но я рада, что получилось взять от нее все, что я могла. Я старалась не перетренироваться, чтобы сохранить свое тело до сегодняшних прокатов. И, кажется, у меня получилось».

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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