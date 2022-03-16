Олимпийский чемпион Пекина Нейтан Чен не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию-2022

Чемпион Олимпийских игр в Пекине Нейтан Чен не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию во Франции, который пройдет 21–27 марта 2022 года.

«Я расстроен тем, что мне приходится сниматься с чемпионата мира», — сказал фигурист. «Я готовился к этому старту с самого возвращения из Пекина. У меня есть беспокоящая травма, с которой я пытаюсь справиться, и я не хочу подвергать себя риску травмироваться еще больше, если я буду тренироваться и соревноваться на следующего неделе».

На чемпионат мира в Монпелье Чен должен был поехать в статусе действующего трехкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании. В команде США олимпийского чемпиона заменит Камден Пулкинен, для которого этот чемпионат станет дебютным. Также на чемпионате мира в составе сборной США дебютирует Илья Малинин, а Винсент Джоу будет выступать на мировом первенстве в четвертый раз.

Ранее также стало известно, что чемпионат мира пропустит и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. По заявлению Федерации фигурного катания Японии Ханю не успевает восстановиться после растяжения правого голеностопного сустава, полученного на Олимпийских играх Пекине. Вместо Ханю в составе сборной Японии выступит Као Миура. Также команду Японии представят Шома Уно и Юма Кагияма.

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях